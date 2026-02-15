Az elmúlt napokban felpörögtek az események a Budapest–Belgrád vasútvonallal kapcsolatban. A tervek és a legreálisabb forgatókönyv szerint február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, és megindul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel. A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.

Budapest–Belgrád vasútvonal: javában zajlik a tesztüzem, fontos részleteket árult el a Deutsche Bahn / Fotó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 10-én hivatalosan is megkezdődött a pályatesztelés a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, Soroksár és Kelebia között. A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét: az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

A pályatesztelést a Deutsche Bahnhoz tartozó DB Systemtechnik speciális mérővonata végzi, amely Európa egyik legfejlettebb, nagy sebességű tesztelésre alkalmas szerelvénye. A választás valószínűleg részben az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) jelrendszer tesztelésének igénye miatt esett erre a járműre, mivel a DB Systemtechnik rendelkezik a szükséges szakértelemmel és technikai kapacitással az ilyen jellegű vizsgálatokhoz.

Így teszteli a vasútvonalat a Deutsche Bahn

A jelenleg zajló teszteléssel kapcsolatban a Világgazdaság megkereste a Deutsche Bahn-t. A német vasúttársaság válaszában elmondta, hogy a megkötött szerződések és a céges szabályzat értelmében a konkrét tesztelésről nem adhat tájékoztatást, sem az eredményekről, sem a hozzávetőleges költségekről. Ugyanakkor a technikai oldalról számos érdekességet elárult.

A Deutsche Bahn DB Systemtechnik flottájában összesen kilenc vonattípus található. Ezek közül a Budapest–Belgrád vasútvonal tesztelésében kettő vesz részt:

nagy sebességű mérővonat (a videóban szereplő fehér)

dőlésmérő vonat (a videóban szereplő piros)

A nagy sebességű mérővonat infrastruktúra-méréseket végez nagysebességű és korszerűsített vasútvonalakon a Deutsche Bahn hálózatán és más európai vasúti hálózatokon. Nemcsak a pályát, hanem a diagnosztikai berendezéseket is teszti. Részt vesz a közlekedés biztonsági szintjének, az utazási kényelem szintjének és az alkatrészek funkcionalitásának meghatározásásan is.