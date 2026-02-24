Deviza
fintech
csalás
deepfake
Klarna

Hatalmas blamába keveredett a fintech óriás – gyógyíthatatlan betegeket vert át

A BNPL- (vásárolj most, fizess később) szolgáltatásairól ismert nagyvállalat csodapirulákkal üzérkedő bűnözők működését segítette. A vezérigazgató áthárítaná a felelősséget, a Klarna részvényei zuhannak.
Nagy Krisztián
2026.02.24, 17:06
Frissítve: 2026.02.24, 17:37

A svéd TV4 Kalla Fakta című oknyomozó műsora derített fényt az ügyre, amiből megtudhatjuk, hogyan értékesített egy holland cégcsoport CBD-olajjal töltött csodakapszulát svéd fogyasztók részére a Klarna szolgáltatásain keresztül.

Payment provider Klarna
Hatalmas blamába keveredett a Klarna / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A terméket mesterséges intelligencia által generált deepfake videókkal népszerűsítették, melyek szereplői a Covid-járvány idején hivatalban lévő állami epidemiológus, Anders Tegnell és Mikael Sandström tévés műsorvezető hasonmásai voltak.   

Az eset nem csupán morálisan, hanem jogi szempontokat figyelembe véve is aggályos. 

A CBD-termékek sem élelmiszerként, sem gyógyszerként, de még táplálékkiegészítőként sincsenek hatóságilag engedélyezve, másrészről a hirdetések olyan gyógyszerként hivatkoztak a kapszulára, amely a rákos megbetegedések mellett az Alzheimer-kórt, valamint a szív- és érrendszeri panaszokat is gyógyítja. 

A TV4 az esetet követően riportot készített a Klarna ügyvezetőjével, Sebastian Siemiatkowskival, aki elmondta: mielőtt az újságíróktól értesült az esetről, a csalók kilenc hónapig zavartalanul zsákmányolhatták ki áldozataikat a cég szolgáltatásain keresztül. Ezt természetesen sajnálja, de úgy gondolja, vállalata jogilag nem vonható felelősségre.  

A svéd pénzmosás megelőzését szolgáló törvényrendelet azonban ettől eltérően, ám világosan rendelkezik: az ügyfél átvilágításának felelőssége nem átruházható.  

Trendszerű hanyagság? 

Nem ez az első eset, amikor a Klarna hanyag üzleti gyakorlatai miatt kerül a figyelem középpontjába. 

2024 tavaszán a svéd fogyasztóvédelmi hatóság számos silány minőségű és sok esetben balesetveszélyes terméket forgalmazó internetes áruházat listázott. Ezek túlnyomó része (10-ből 6) szintén a Klarna fizetési szolgáltatásait használta. 

Ezt követően a vállalat kompenzálta a károsultak egy részét, majd ígéretet tett üzleti gyakorlatainak megszigorítására. Ez nem így történt. Néhány hónapra rá, 2024 decemberében a svéd pénzügyi felügyelet a céget az ügyfelei megfelelő átvilágításának elmulasztásáért 500 millió svéd koronára bírságolta.  

A jogsértések mellett talán súlyosabb a történet morális oldala. A csalók a súlyos betegeket a gyógyulás reményével hitegették. Jó esetben a kapszulák csupán hatástalanok voltak, és nem okoztak további egészségromlást. 

Beszakadt a Klarna árfolyama

A Klarna február 19-i pénzügyi jelentését követően a vállalat részvényárfolyama 26 százalékot zuhant. Ennek hatására a túlnyomó részt Klarna-részvényeket birtokló, szintén Siemiatkowski érdekkörébe tartozó Flat Capital nevű befektetési vállalat papírjai 16,5 százalékos mínuszban zártak.  

