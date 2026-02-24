Hatalmasat zakózott az OTP és a Mol

A gyenge keddi tőzsdenyitás és a befektetőket riasztó számos kockázat – mesterségesintelligencia-pánik, amerikai vámok, geopolitikai feszültségek – ellenére a meghatározó európai részvényindexek délutánra többségükben a pozitív tartományba emelkedtek, és a Wall Street is pluszban nyitott. A Dow Jones kapásból 400 ponttal került feljebb.

Zakózott az OTP és a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Idehaza pedig másfél év után először csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank.

Mindennek dacára a BUX masszívan beesett a hét második kereskedési napján. A pesti börze vezető indexe 1,8 százalékkal, 124 715 pontra gyengült. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25 milliárd forintot.