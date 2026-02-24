Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perckel késleltetett adatok
tőzsdezárás
OTP
Mol

Hatalmasat zakózott az OTP és a Mol

Nagyot gyengült a BUX kedden. Az OTP és a Mol vitte a mélybe a tőzsdeindexet.
Murányi Ernő
2026.02.24, 17:18
Frissítve: 2026.02.24, 17:45

A gyenge keddi tőzsdenyitás és a befektetőket riasztó számos kockázat – mesterségesintelligencia-pánik, amerikai vámok, geopolitikai feszültségek – ellenére a meghatározó európai részvényindexek délutánra többségükben a pozitív tartományba emelkedtek, és a Wall Street is pluszban nyitott. A Dow Jones kapásból 400 ponttal került feljebb.

20251105_bet_019_VZ tőzsde OTP
Zakózott az OTP és a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Idehaza pedig másfél év után először csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank.

Mindennek dacára a BUX masszívan beesett a hét második kereskedési napján. A pesti börze vezető indexe 1,8 százalékkal, 124 715 pontra gyengült. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 2,9 százalékkal, 38 920 forintra esett, holott újabb információk kerültek napvilágra a legnagyobb hazai bank terjeszkedési stratégiájával kapcsolatban. 

 A kedvezőtlen elemzői véleményt begyűjtő Mol is nagyot zakózott, az olajpapír kurzusa 2,6 százalékkal, 3474 forintra zuhant. Ráadásul az MNB is vizsgálatot indított bennfentes kereskedelem gyanúja miatt a cég ellen.

A Richter viszont 0,25 százalékkal, 11 850 forintra drágult.

A Magyar Telekom pedig valósággal brillírozott. A negyedik negyedéves gyorsjelentését hamarosan közlő távközlési vállalat záróára 2,5 százalékkal, 2040 forintra lőtt ki. 

A forint is elemében volt. Az euró árfolyama 0,3 százalékkal, 378,3 forint alá csúszott.

 

