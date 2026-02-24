Új aranykor Washingtonnal, nyílt konfliktus Brüsszellel: Szijjártó szerint egyre élesebb a választóvonal – az ukrajnai háború bármikor átterjedhet Európára

Ha kizárólag Donald Trumpon múlna, már béke lenne Ukrajnában, de ha Brüsszel dönt, akkor a háború az Európai Unióba is begyűrűzhet – jelentette ki Szijjártó Péter Washingtonban. A külügyminiszter szerint az amerikai békepolitika jelenti az egyetlen reményt a négy éve tartó vérontás lezárására.

Szijjártó Péter szerint ha Donald Trump lett volna az elnök, az ukrajnai háború ki sem tört volna / Fotó: Soós Lajos

Az ukrajnai háború negyedik évfordulóján tartott washingtoni nyilatkozatában Szijjártó Péter éles különbséget rajzolt fel az amerikai és az európai megközelítés között. A külgazdasági és külügyminiszter szerint

a béke reményét ma igazából Donald Trumpnak hívják.

Szijjártó szerint az amerikai elnök, Donald Trump békepolitikája jelenti az esélyt arra, hogy a „szomszédságunkban zajló véres háború” négy év után véget érjen, és hozzátette, hogy hálásak Trump erőfeszítéseiért. A miniszter azt is kijelentette, hogy ha Trump lett volna hivatalban a konfliktus kirobbanásakor, a háború „nem tört volna ki”, és ha rajta múlt volna, az elmúlt évben lezárult volna.

A külügyminiszter ezzel szemben kemény szavakkal illette az Európai Unió vezetését. Állítása szerint „Brüsszelben döntést hoztak arról, hogy ezt a háborút folytatni kell”, és az európai döntéshozók „háborús fanatizmus légkörében élnek”. Szijjártó úgy véli, az uniós vezetés katonák Ukrajnába küldését fontolgatja, miközben „euró tíz- és százmilliárdokat” juttatna Kijevnek, amit a miniszter egy „feneketlen kúthoz” hasonlított.

Szijjártó Péter: Ukrajna EU-csatlakozása idehozná a háborút

A tárcavezető szerint Ukrajna uniós csatlakoztatása szintén kockázatot hordoz. Úgy fogalmazott: az ukránok EU-ba történő felvétele a háborút is „behozná” az unióba.

A magyar kormány álláspontja – hangsúlyozta – ebben a kérdésben változatlan:

Amíg nemzeti kormány lesz, nemet mondunk Brüsszelnek minden kérdésre a háborúval kapcsolatban

– jelentette ki. Hozzátette: nem engedik, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, illetve hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Szijjártó beszédében kifejezetten éles képet festett a brüsszeli vitákról. Szerinte csatában állnak az uniós intézményekkel, és napi erőfeszítésbe kerül megakadályozni a magyar állásponttal ellentétes döntéseket. „Ha egy nap is kimaradna, azonnal belerántanának minket a háborúba” – figyelmeztetett.