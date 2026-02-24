Varga Mihály figyelmeztetést kapott a forinttól? Mindent, csak azt nem – ezt nézzük meg

A gazdaságnak jó az alacsony kamat, ha viszont túl alacsony, és ezért elszalad az infláció, az pont hogy baj, főleg a legszegényebbeknek. Hatalmas volt ezért a tétje, meglépi-e másfél év után első kamatcsökkentését a Magyar Nemzeti Bank. Az izgalomnak vége, kedden megtették, és az eredmény leolvasására van egy biztos kristálygömb: a forint árfolyama. Lássuk, mit tettek Varga Mihályék, és erre mit tett a forint.

A forint árfolyama azonnali választ adott arra, nem borította-e a gazdaságra az asztalt az MNB-kamatvágás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az MNB negyed bázisponttal mérsékelte alapkamatát, 6,25 százalékra.

Nagy vágásnak, vagy ha azonnal mély vágások érkeztét jövendölik meg, a forint árfolyamának gyengülése lehetett volna az ára. Márpedig a döntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály MNB-elnök arról számolt be, hogy a forint erősödése az elmúlt több mint egy évben nagyban hozzájárult az infláció mérsékléséhez.

Az MNB alapfeladata az árstabilitás biztosítása, tehát a mérsékelt infláció. Ha a pénzügyi piacokon úgy ítélik meg, hogy elsietett vagy túl durva egy kamatcsökkentés vagy kamatcsökkentési sorozat, már jön is a büntetés a forint árfolyamán keresztül.

Nos, nem jött. Ehhez még azt sem várta meg a piac, hogy az elnök kimondja: nem csökkentési ciklusba (tehát sorozatba) kezdtek, hanem a továbbiakban is az inflációs kilátásokat mérlegelve döntenek.

A bizalmat tulajdonképp már előre kivívta a jegybank, ezért is nem gyengült, hanem erősödött a forint a továbbiakban.

A forint keddi mozgása megerősítette, hogy ez a bizalom a keddi kamatvágás után is megmarad, és mindaddig várhatóan így is marad, amíg az MNB nem követ el valami olyan hibát, amelyből a piaci résztvevők arra következtetnek: már nem olyan fontos a számára az inflációs célja, helyette egyéb célokat követ.

A forint árfolyama: elméletileg a régiós devizák ellen gyengülnie kellett volna, ehelyett…

Ami legvilágosabban mutatja a töretlen bizalmat: a forint nemhogy gyengült volna a régiós országok devizáival szemben, hanem még erősödött is, pedig ezekhez képest az alacsonyabb szintre süllyedő magyar kamat elméletileg csökkentené a forint vonzerejét.