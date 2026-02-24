Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,77 -0,11% RON/HUF74,3 -0,18% CZK/HUF15,63 -0,2%
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
Varga Mihály figyelmeztetést kapott a forinttól? Mindent, csak azt nem – ezt nézzük meg

Másfél év után meglépte első kamatcsökkentését a magyar jegybank, és aki aggódva figyelte a képernyőket, az gyors választ kapott. A forint árfolyama eligazította a piaci résztvevőket, Varga Mihályt és a jegybank döntéshozóit egy alapkérdést illetően, ami minden magyar számára fontos. És amit van, aki teljesen félreolvas – amire könnyen rá lehet fizetni.
Pető Sándor
2026.02.24, 17:36
Frissítve: 2026.02.24, 17:43

A gazdaságnak jó az alacsony kamat, ha viszont túl alacsony, és ezért elszalad az infláció, az pont hogy baj, főleg a legszegényebbeknek. Hatalmas volt ezért a tétje, meglépi-e másfél év után első kamatcsökkentését a Magyar Nemzeti Bank. Az izgalomnak vége, kedden megtették, és az eredmény leolvasására van egy biztos kristálygömb: a forint árfolyama. Lássuk, mit tettek Varga Mihályék, és erre mit tett a forint.

A forint árfolyama azonnali választ adott rá, nem borította-e a gazdaságra az asztalt az MNB-kamatvágás
A forint árfolyama azonnali választ adott arra, nem borította-e a gazdaságra az asztalt az MNB-kamatvágás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az MNB negyed bázisponttal mérsékelte alapkamatát, 6,25 százalékra.

Nagy vágásnak, vagy ha azonnal mély vágások érkeztét jövendölik meg, a forint árfolyamának gyengülése lehetett volna az ára. Márpedig a döntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály MNB-elnök arról számolt be, hogy a forint erősödése az elmúlt több mint egy évben nagyban hozzájárult az infláció mérsékléséhez.

Az MNB  alapfeladata az árstabilitás biztosítása, tehát a mérsékelt infláció. Ha a pénzügyi piacokon úgy ítélik meg, hogy elsietett vagy túl durva egy kamatcsökkentés vagy kamatcsökkentési sorozat, már jön is a büntetés a forint árfolyamán keresztül.

Nos, nem jött. Ehhez még azt sem várta meg a piac, hogy az elnök kimondja: nem csökkentési ciklusba (tehát sorozatba) kezdtek, hanem a továbbiakban is az inflációs kilátásokat mérlegelve döntenek. 

A bizalmat tulajdonképp már előre kivívta a jegybank, ezért is nem gyengült, hanem erősödött a forint a továbbiakban. 

A forint keddi mozgása megerősítette, hogy ez a bizalom a keddi kamatvágás után is megmarad, és mindaddig várhatóan így is marad, amíg az MNB nem követ el valami olyan hibát, amelyből a piaci résztvevők arra következtetnek: már nem olyan fontos a számára az inflációs célja, helyette egyéb célokat követ.

A forint árfolyama: elméletileg a régiós devizák ellen gyengülnie kellett volna, ehelyett…

Ami legvilágosabban mutatja a töretlen bizalmat: a forint nemhogy gyengült volna a régiós országok devizáival szemben, hanem még erősödött is, pedig ezekhez képest az alacsonyabb szintre süllyedő magyar kamat elméletileg csökkentené a forint vonzerejét.

A forintárfolyam a következőképp alakult a cseh koronával szemben. Erősödést látunk, a magyar kamatcsökkentés ellenére:

A lengyel zlotyhoz képest így mozgott. Ez bizony szintén erősödés.

Ez pedig a román lejjel szembeni árfolyam, ez sem tűnik másnak.

Mi a magyarázat? Három van, kettő igaz, egy hamis

A forint reakciója kétféleképp magyarázható érvényesen, és van egy harmadik magyarázat is, ami azonban hamis.

Miközben a dollár gyengesége az elmúlt másfél évben valamennyi régiós deviza malmára hajtja a vizet, a forint azért nem gyengül a régiós devizákkal szemben kamatelőnyének csökkentése ellenére sem, mert:

  1. A magyar kamatvágás óvatos, tükrözi az infláció valós csökkenését, de nem elsietett módon, a befektetők bíznak a magyar jegybank racionális ítéletében és a magyar gazdaság stabilitásában.
  2. Erről is írtunk előre: 

a régió többi gazdaságában is kamatcsökkentős a hangulat,

igaz, hogy például a románoknál főleg azért, mert a tavaly kezdődött megszorítások megroppantják a gazdaságot . Tovább is siklathatjuk a tekintetünket: az euróövezetben is fenntartja a kamatcsökkentési várakozásokat, hogy az európai gazdaság nem igazán szuperál jól, amit egyesek az euró dollár elleni erősödésének megfékezésével gondolnak korrigálhatónak.

Most jön a kakukktojás, a harmadik, hamis magyarázat

3. Tavaly nyár óta egyes spekulatív értékelések ahhoz a reményhez kötik a forint erősödését (újabban megpedzték még az állampapírokkal kapcsolatban is), hogy az ellenzéki Tisza Párt nyeri az áprilisi magyar választásokat. 

Könnyen beláthatjuk, hogy a jelenlegi árfolyam-változások aligha köthetők bármilyen politikai fejleményhez, inkább az MNB-hez és a magyar gazdaság teljesítményéhez. Ez pontosan így volt korábban is. „Tisza-pozíciókat” ettől függetlenül felvehetnek a piacokon, aminek pedig a vége az lesz, bármilyen választási eredmény esetén, hogy az alulinformáltak elvesztik a pénzüket, kispekulálják belőlük a gyors reagálású jól értesültek.

Két alaptévedésen tudnak nagyot keresni a spekulánsok, és veszíteni az alulértesültek. 1. Az egyik azoké, akik a cinkelt listaközvéleményeket figyelik, és nem kötik az orrukra, hogy a magyar választási rendszerben az alapkérdés a körzetekben dől el. 2. A másik alaptévedés: ismeretlen és kiszámíthatatlan kormányzati tényező megjelenése nem erősíteni szokta a devizákat és az állampapírokat, hanem gyengíteni.

