Figyelmeztetést adtak ki az ukrán hatóságok: mától minden megváltozik a magyar határon – csak így léphetnek be az EU-ba a kamionok

2026. február 18-tól Magyarország átáll az NCTS 6. fázis és az ICS2 importellenőrzési rendszer alkalmazására — közölték az ukrán hatóságok.

Az ukrán határon megváltoznak az importra vonatkozó szabályok / Fotó: Andrij Szibiha

Mostantól az ukrán T1 nyilatkozatokon kívül az Európai Unió területére Magyarországon keresztül történő belépéshez kötelezően be kell nyújtani az általános érkezési nyilatkozatot (ENS) az ICS2 rendszeren keresztül.

Ugyanakkor Magyarországon 2026. március 15-ig átmeneti időszak lesz érvényben, amely alatt az ENS-t még a régi ICS rendszeren keresztül is elfogadják. Ezen időpont után az ENS-t csak az ICS2 rendszeren keresztül fogadják el.

A hatóság azt javasolta, hogy ezt az információt vegye figyelembe mindenki, amikor Magyarországon keresztül tervez haladni.

Több ezer ukrán érkezik naponta

Az ukrán–magyar határszakaszon 3939-en léptek be Magyarországra kedden — tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). A beléptetettek közül a rendőrség 18 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.

Nem mi voltunk az elsők az új rendszerrel

Ahogy korábban már megírtuk, 2025-ben az Európai Unió új belépési-kilépési rendszert vezetett be, amely a papíralapú pecsétek helyett digitálisan rögzíti az adatokat.

Szvitlana Krisa, az ukrán külügyminisztérium konzuli szolgálatának helyettes vezetője azt mondta, a rendszer arcfotót, négy ujjlenyomatot (12 éves kor felett), útlevéladatokat, valamint belépési és kilépési időpontokat tárol. Ugyanakkor az eddigi kézi pecsételést teljesen kiváltja a digitális adatbázis – írja a Kiszo.

A rendszer a 180 napos tartózkodási időből automatikusan levonja az aktuálisat. Ugyanakkor a bevezetés időszakában, azaz október 12. után a határátlépés egy-két órával is hosszabb lehet, így az utazóknak erre időt kell szánniuk.

A biometrikus adatok megadása (arcfotó és ujjlenyomat) kötelező. Aki ezt megtagadja, az nem léphet be az EU-ba.

A rendszer nemcsak az EU tagállamaiban, hanem Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban és Norvégiában is életbe lép. Az EU célja a biztonság növelése, az okmányhamisítás megelőzése és a határok átlépésének átláthatóbb nyomon követése.