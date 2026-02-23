Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

napelem
Románia
kapacitás
bővítés

Megérte a szén cseréje napenergiára, hamarosan Európa is irigykedhet a románokra

Románia gyors ütemben telepít naperőműveket, hogy kiváltsa a szénalapú energiatermelést, valamint azért, hogy erősítse energiabiztonságát, és teljesítse az Európai Unió dekarbonizációs célkitűzéseit. Ebben a törekvésben jelent újabb fontos mérföldkövet, hogy Románia megkezdi Európa legnagyobb napelemparkjának építését.
VG
2026.02.23, 17:14
Frissítve: 2026.02.23, 17:19

Romániában a napenergia beépített kapacitása 2026 elején meghaladta a 7 gigawattot. A növekedést a magas kereslet, az uniós források, valamint több mint 290 ezer kereskedelmi és lakossági fogyasztó hajtja. Bár Románia nem tartozik a legnagyobb beépített napelemes kapacitással rendelkező európai országok közé – a rangsort sorrendben Németország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Franciaország vezeti –, 2030-ra 8,2 gigawatt elérését tűzte ki célul. Hamarosan Európa legnagyobb kapacitású napelemparkjának építése kezdődhet meg az országban írja az Origo.

napenergia, napelem
Romániában hamarosan épülhet Európa legnagyobb napelemparkja / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock (illusztráció)

Napelemekre cserélik a szénerőműveket

A napenergia jelenleg a román villamosenergia-termelés mintegy 5 százalékát adja, az országban évente körülbelül 210 napos napsütéssel. Románia 2007-es európai uniós csatlakozása szigorúbb környezetvédelmi előírásokat hozott a szennyezők számára, és bezárásra kényszerítette az állami támogatással életben tartott, veszteséges gyárakat. 

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az üvegházhatású gázok nettó kibocsátási intenzitása 1990 és 2023 között 88 százalékkal csökkent.

Az emissziókereskedelmi rendszerben beárazták a szén-dioxid-kibocsátást, a modernizációs alap pedig forrásokat biztosított az energiarendszer megtisztítására. Eközben befejezték a délkelet-romániai Cernavoda városában található atomerőmű építését, amelyet még az egykori román diktátor, Ceaușescu idején kezdtek építeni, a kormány pedig zöldtanúsítvány-rendszert vezetett be a megújuló energiaforrások finanszírozására.

Romániában 2024-ben 1,7 gigawattos bővítést regisztráltak a beépített kapacitásban. Az Origo arról ír, hogy a megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló nagy léptékű projektek között van Európa legnagyobb naperőműve: a Bukarest közelében hamarosan épülő, 760 megawattos létesítmény egymillió napelempanelből áll majd, akkumulátoros energiatároló rendszerrel kiegészítve. 

Ugyanakkor az ország északnyugati részén a hatóságok már jóváhagytak egy ennél is nagyobb, 1 gigawatt kapacitású erőművet. Ez utóbbi, a Rezolv Energy és a Monsson által közösen fejlesztett Dama naperőműprojekt tervezett csúcskapacitása 1,04 gigawatt, és egy 500 megawattos energiatároló rendszer is kapcsolódik hozzá. A projekt várhatóan 2028 harmadik negyedévében kezdi meg működését.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Magyarország tavaly is megőrizte vezető helyét Európában a napelemekkel megtermelt áram részarányában, amely 28 százalékra nőtt 2025-ben – írtuk nemrég a Világgazdaság oldalán az Energiaügyi Minisztérium által ismertetett, az Ember nemzetközi energetikai agytröszt elemzésére hivatkozva.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu