Megérte a szén cseréje napenergiára, hamarosan Európa is irigykedhet a románokra

Romániában a napenergia beépített kapacitása 2026 elején meghaladta a 7 gigawattot. A növekedést a magas kereslet, az uniós források, valamint több mint 290 ezer kereskedelmi és lakossági fogyasztó hajtja. Bár Románia nem tartozik a legnagyobb beépített napelemes kapacitással rendelkező európai országok közé – a rangsort sorrendben Németország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Franciaország vezeti –, 2030-ra 8,2 gigawatt elérését tűzte ki célul. Hamarosan Európa legnagyobb kapacitású napelemparkjának építése kezdődhet meg az országban – írja az Origo.

Romániában hamarosan épülhet Európa legnagyobb napelemparkja / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock (illusztráció)

Napelemekre cserélik a szénerőműveket

A napenergia jelenleg a román villamosenergia-termelés mintegy 5 százalékát adja, az országban évente körülbelül 210 napos napsütéssel. Románia 2007-es európai uniós csatlakozása szigorúbb környezetvédelmi előírásokat hozott a szennyezők számára, és bezárásra kényszerítette az állami támogatással életben tartott, veszteséges gyárakat.

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az üvegházhatású gázok nettó kibocsátási intenzitása 1990 és 2023 között 88 százalékkal csökkent.

Az emissziókereskedelmi rendszerben beárazták a szén-dioxid-kibocsátást, a modernizációs alap pedig forrásokat biztosított az energiarendszer megtisztítására. Eközben befejezték a délkelet-romániai Cernavoda városában található atomerőmű építését, amelyet még az egykori román diktátor, Ceaușescu idején kezdtek építeni, a kormány pedig zöldtanúsítvány-rendszert vezetett be a megújuló energiaforrások finanszírozására.

Romániában 2024-ben 1,7 gigawattos bővítést regisztráltak a beépített kapacitásban. Az Origo arról ír, hogy a megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló nagy léptékű projektek között van Európa legnagyobb naperőműve: a Bukarest közelében hamarosan épülő, 760 megawattos létesítmény egymillió napelempanelből áll majd, akkumulátoros energiatároló rendszerrel kiegészítve.

Ugyanakkor az ország északnyugati részén a hatóságok már jóváhagytak egy ennél is nagyobb, 1 gigawatt kapacitású erőművet. Ez utóbbi, a Rezolv Energy és a Monsson által közösen fejlesztett Dama naperőműprojekt tervezett csúcskapacitása 1,04 gigawatt, és egy 500 megawattos energiatároló rendszer is kapcsolódik hozzá. A projekt várhatóan 2028 harmadik negyedévében kezdi meg működését.