Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

MÁV-csoport
vasút
Vác
Hegyi Zsolt
Balassagyarmat

Sínen van a felújítás: a héten átadják az ország egyik legnépszerűbb vasútvonalát – búcsút mondhatnak a pótlóbuszoknak

A MÁV szerint már csak az utolsó műszaki ellenőrzések vannak hátra a forgalom újraindításáig. Befejeződik a 75-ös vasútvonal felújítása, a pótlóbuszok napjai meg vannak számlálva.
VG/MTI
2026.02.23, 17:34
Frissítve: 2026.02.23, 17:54

A héten elkészül a Vác és Balassagyarmat közötti 75-ös vasútvonal felújítása, így hamarosan visszatérhetnek a vonatok Magyarország egyik legnépszerűbb mellékvonalára. A személyforgalom a nőnapi hétvégén indulhat újra, miután a szakemberek mérővonattal is átvizsgálják a teljes szakaszt.

20260107_kelenfold_016_VZ kelenföldmávvonat 75-ös vasút
Elkészült az infrastruktúra, a végső vizsgálatok zajlanak a 75-ös vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A héten lezárul a Vác és Balassagyarmat közötti, 75-ös számú vasútvonal felújítása 

jelentette be a MÁV Csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. A tájékoztatás szerint az infrastruktúra már elkészült, a következő napokban azonban még mérővonattal vizsgálják át a teljes pályaszakaszt. A személyforgalom csak ezután indulhat újra.

A vonatok várhatóan a nőnapi hétvégétől váltják fel a pótlóbuszokat Magyarország egyik legkedveltebb mellékvonalán. A Vác és Balassagyarmat közötti szakasz nemcsak a mindennapi ingázóknak fontos, hanem a kirándulók és turisták számára is kiemelt útvonal, hiszen a Börzsöny térségén halad át.

 

A mostani felújításra a tavaly őszi baleset miatt volt szükség, amikor Vác és Szokolya között kisiklott egy szerelvény. A vizsgálatok megállapították, hogy a balesetet a pálya váratlanul felgyorsult romlása okozta. 

A kérdés az volt: miért nem sikerült időben és kellő pontossággal előre jelezni a probléma súlyosbodását?

A szakértői jelentés nyomán a MÁV új protokollt vezetett be. A vezérigazgató közlése szerint több mérést végeznek, összetettebb elemzéseket alkalmaznak, és a beérkező adatokat más módszerrel dolgozzák fel. A belső vizsgálat arra jutott, hogy a mérési eredményeket szigorúbban kell értelmezni, különösen olyan geológiailag érzékeny szakaszokon, mint a Börzsönyben húzódó pálya.

Ez a térség különösen kényes, mert a domborzati és talajszerkezeti adottságok miatt a pálya állapota gyorsabban változhat, mint síkvidéki környezetben. A mostani felújítás ezért nem pusztán helyreállítás, hanem egyben szemléletváltás is: a hangsúly a megelőzésen és a korai beavatkozáson van.

Sikerült behozni a 75-ös vasút csúszását

A MÁV közlése szerint a kedvezőtlen időjárás miatt korábban kényszerszünetet kellett tartani a munkálatokban, ám a csúszás nagy részét sikerült ledolgozni. A befejezés előtt álló projekt így nemcsak a sínpálya műszaki állapotát stabilizálja, hanem a jövőbeni üzemeltetés biztonságát is erősíti.

Ha a mérővonatos vizsgálatok mindent rendben találnak, a forgalom a nőnapi hétvégén visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Az utasok számára ez kézzelfogható változást jelent: a hosszabb menetidővel járó pótlóbuszozás helyett ismét közvetlen vasúti összeköttetés áll majd rendelkezésre Vác és Balassagyarmat között.

Kiadta a MÁV, hogy mekkora késések voltak a havazás alatt – meg fog lepődni ezeken a számokon

Az erős januári havazás és a tartós fagy évtizede nem látott kihívásokkal szembesítette Magyarországot, és egész Európában komoly fennakadásokat okozott. Noha a MÁV szerint a szélsőséges időjárás hatása a szezonálisan visszaeső magyar menetrendszerűségi adatokban is megmutatkozik, a legnehezebb időszakban is sikerült fenntartani a vasúti közlekedést az ország minden térségében.

 

Országszerte

Országszerte
1147 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu