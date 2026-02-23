Sínen van a felújítás: a héten átadják az ország egyik legnépszerűbb vasútvonalát – búcsút mondhatnak a pótlóbuszoknak
A héten elkészül a Vác és Balassagyarmat közötti 75-ös vasútvonal felújítása, így hamarosan visszatérhetnek a vonatok Magyarország egyik legnépszerűbb mellékvonalára. A személyforgalom a nőnapi hétvégén indulhat újra, miután a szakemberek mérővonattal is átvizsgálják a teljes szakaszt.
A héten lezárul a Vác és Balassagyarmat közötti, 75-ös számú vasútvonal felújítása
– jelentette be a MÁV Csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. A tájékoztatás szerint az infrastruktúra már elkészült, a következő napokban azonban még mérővonattal vizsgálják át a teljes pályaszakaszt. A személyforgalom csak ezután indulhat újra.
A vonatok várhatóan a nőnapi hétvégétől váltják fel a pótlóbuszokat Magyarország egyik legkedveltebb mellékvonalán. A Vác és Balassagyarmat közötti szakasz nemcsak a mindennapi ingázóknak fontos, hanem a kirándulók és turisták számára is kiemelt útvonal, hiszen a Börzsöny térségén halad át.
A mostani felújításra a tavaly őszi baleset miatt volt szükség, amikor Vác és Szokolya között kisiklott egy szerelvény. A vizsgálatok megállapították, hogy a balesetet a pálya váratlanul felgyorsult romlása okozta.
A kérdés az volt: miért nem sikerült időben és kellő pontossággal előre jelezni a probléma súlyosbodását?
A szakértői jelentés nyomán a MÁV új protokollt vezetett be. A vezérigazgató közlése szerint több mérést végeznek, összetettebb elemzéseket alkalmaznak, és a beérkező adatokat más módszerrel dolgozzák fel. A belső vizsgálat arra jutott, hogy a mérési eredményeket szigorúbban kell értelmezni, különösen olyan geológiailag érzékeny szakaszokon, mint a Börzsönyben húzódó pálya.
Ez a térség különösen kényes, mert a domborzati és talajszerkezeti adottságok miatt a pálya állapota gyorsabban változhat, mint síkvidéki környezetben. A mostani felújítás ezért nem pusztán helyreállítás, hanem egyben szemléletváltás is: a hangsúly a megelőzésen és a korai beavatkozáson van.
Sikerült behozni a 75-ös vasút csúszását
A MÁV közlése szerint a kedvezőtlen időjárás miatt korábban kényszerszünetet kellett tartani a munkálatokban, ám a csúszás nagy részét sikerült ledolgozni. A befejezés előtt álló projekt így nemcsak a sínpálya műszaki állapotát stabilizálja, hanem a jövőbeni üzemeltetés biztonságát is erősíti.
Ha a mérővonatos vizsgálatok mindent rendben találnak, a forgalom a nőnapi hétvégén visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Az utasok számára ez kézzelfogható változást jelent: a hosszabb menetidővel járó pótlóbuszozás helyett ismét közvetlen vasúti összeköttetés áll majd rendelkezésre Vác és Balassagyarmat között.
