Most éri meg igazán az orosz olaj – Moszkva óriási kedvezménnyel tudja csak eladni termékét

A nyugati szankciók és más kereskedelmi korlátozások mégis érzékenyen érintik az orosz olajexportot, legalábbis erre utal, hogy a világpiaci árakhoz képest évek óta nem látott kedvezménnyel kénytelen Oroszország piacra dobni az Ural kőolajfajtát.

Óriási diszkont az orosz olajon

A diszkont mértéke a nyugati orosz kikötőkből hordónként 30,62 dollárra nőtt pénteken az Argus Media adatai szerint, ami 2023 áprilisa óta a legnagyobb érték. Az Ural olajfajta hordója így alig 40 dollárba kerül az orosz kikötőkben. Mindez jelzi a tavalyi év végén bevezetett amerikai szankciók hatását, de abban szerepet játszik az is, hogy

Nagy-Britannia és az Európai Unió 44,10 dollárra vitte le az orosz olajra vonatkozó ársapkát.

Az intézkedés február elsején lépett életbe, és a nyugati szervezetek efölött az ár fölött nem nyújthatnak szolgáltatásokat az orosz olaj számára, legyen szó szállításról vagy biztosításról.

Mindeközben a szankcionált olajat szállító árnyékflotta ismét a nyugati országok kereszttüzébe került, ami tovább nehezíti az orosz olaj piacra jutását. A Bloomberg összefoglalója arra is felhívja a figyelmet, hogy az alacsonyabb árak gondot okoznak az orosz költségvetésnek is, amelynek alkotásakor hordónként 59 dolláros árral számoltak.

India elfordult az orosz olajtól

Ehhez képest a Balti-tengerre néző Primorszk kikötőjében az Ural hordója 42,09 dollárba került, míg a fekete-tengeri Novorosszijszkban 40,44 dollár volt az ár. Indiába érve a diszkont ugyan hordónként 12 dollárra csökken, ám még ez is a legnagyobb különbségnek számít 2023 áprilisa óta. Az ugyanakkor nem világos, hogy az árak közötti különbséget ki fölözi le.

Tavaly az Egyesült Államok megduplázta az India elleni vámokat az orosz olajvásárlások miatt, és szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Noha azóta a pótlólagos 25 százalékos vámot az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodás keretében megszüntették, ráadásul a vámokat a legfelsőbb bíróság illegálisnak is minősítette, azt egyelőre nem tudni, hogy India visszatér-e az orosz olajhoz. Időközben

Trump globális 15 százalékos vámokkal pótolta a korábbi, törvénytelen vámjait.

Az orosz olaj előtt álló korlátozások hatására nemcsak az árak csökkentek az elmúlt hónapokban, de egyre több orosz olaj állomásozik tankereken az óceánokon, mivel nem találnak vevőre.