Rendkívül rossz hír érkezett a magyarok egyik kedvenc gyümölcséről

A világpiacon bekövetkezett árcsökkenés hatására a hazai üzletekben is mérséklődött a banán ára. Megjelent azonban egy rendkívül veszélyes kórokozó, amely hatalmas pusztítást végezhet az ültetvényekben, ez a folyamat pedig áremelkedéshez vezethet.
Világgazdaság
2026.02.23, 17:46

Az időjárási kihívásokkal terhelt tavalyi év után Costa Rica banánágazata ismét növekedési pályára állt. Bár a termelés kezd helyreállni, az áruházláncok alacsonyan tartott árai erős nyomást gyakorolnak a szektorra, ami természetesen kedvező a fogyasztók számára, hiszen olcsóban juthatnak hozzá ehhez a kedvelt gyümölcshöz. Ugyanakkor új, biobiztonsági kihívásokkal szembesül az ágazat – számolt be az Origo.

banán, usa, new york kávé
Veszélyes kórokozó támadja a banánültetvényeket / Fotó: Sorbis / Shutterstock

A Nemzeti Banánvállalat (Corbana) egyik vezetője szerint a Costa Ricában megtermelt banán 100 százalékban gazdára talál a piacokon, a jövedelmezőség azonban továbbra is alacsony. A Corbana vezetője hangsúlyozza: több mint tizenöt éve egyetlen piacról sem utasították vissza a termékeiket nyomonkövethetőségi, környezetvédelmi vagy szermaradékkal kapcsolatos okok miatt, amit az iparágban rendszeresen végzett auditok is alátámasztanak – írja az Agroinform.

Agresszív kórokozó támadja a banánültetvényeket

Az ágazatban az elmúlt időszakban megerősítették a biológiai biztonsági intézkedéseket, miután Ecuadorban megjelent a Fusarium oxysporum trópusi válfaja, amely ennek a gyümölcsnek az egyik legveszélyesebb kórokozója, az úgynevezett Panama-betegség legagresszívebb változatát idézi elő. 

A világ banánexportjának döntő többsége a Cavendish fajtára épül. 

A korábbi fuzáriumrasszok még nem támadták, de a mostani variáns, a Tropical Race 4 (TR4) már igen.

Costa Ricában a nemzeti hatóságokkal együttműködésben kidolgozták a megelőző protokollokat a kórokozó megfékezésére, miközben kutatások és szántóföldi kísérletek zajlanak a toleráns vagy ellenálló fajták kifejlesztésére.

A TR4 betegség valójában egy gombafaj által okozott kór, amely a banánokat támadja. Az, hogy emberre veszélyes lehet-e, ebből a cikkből kiderül.

 

