Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,88 -0,25% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,88 -0,25% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

tőzsdezárás
forint
OTP
BUX
Mol
Richter

A Richter szárnyalt, az OTP és a Mol szorosan követte – a forint is erőt gyűjtött a holnapi izgalmak előtt

Erősödni tudott hétfőn a forint a jegybank keddi kamatdöntésére hangolódva. A pesti tőzsdén a vevőknek állt a zászló, a Richter mellett az OTP és a Mol is drágult.
K. T.
2026.02.23, 17:17
Frissítve: 2026.02.23, 17:31

Lendületesen kezdte a hetet a pesti tőzsde, a hazai részvénypiac a vegyes nemzetközi hangulatban tudott jelentősen feljebb lépni hétfőn. Míg Nyugat-Európában a német tőzsde lefordult, a londoni pedig alig tudott erősödni, és a tengerentúli indexek is számottevő eséssel nyitották a kereskedést, a BUX 1,05 százalékos emelkedést követően 127 042 ponton zárta a napot.

pesti tőzsde, forint, Richter, OTP
Nagyot erősödött hétfőn a pesti tőzsde, javított pozícióin a forint is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar blue chipek közül 

  • a Richter húzott a legjobban, 1,9 százalékkal 11 820 forintig erősödve.
  • az OTP 1,3 százalékkal 40 100 fontra drágult,
  • a Mol kurzusa szintén 1,1 százalékkal lépett előre, 3566 forintig.
  • a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékkal került feljebb, 1990 forintra.

A hazai részvénypiac teljes forgalma meghaladta a 17,5 milliárd forintot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint előnyből várhatja a jegybank holnapi, kulcsfontosságú kamatdöntését, ahol a piaci várakozások szerint hosszú idő után először, 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó kamatláb.

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal került lejjebb a pesti tőzsdezárásig, a nap elején még bőven 380 forint feletti árfolyam ezzel 379,5 forintig jött vissza.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz. Délztán öt órakor 321,9 forint alatt váltották a zöldhasút.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákkal összemérve is erőt tudott mutatni a pénzünk. A lengyel zloty 0,07 százalékkal, a cseh korona pedig 0,13 százalékkal kerül kevesebbe.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1483 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu