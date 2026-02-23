A Richter szárnyalt, az OTP és a Mol szorosan követte – a forint is erőt gyűjtött a holnapi izgalmak előtt

Lendületesen kezdte a hetet a pesti tőzsde, a hazai részvénypiac a vegyes nemzetközi hangulatban tudott jelentősen feljebb lépni hétfőn. Míg Nyugat-Európában a német tőzsde lefordult, a londoni pedig alig tudott erősödni, és a tengerentúli indexek is számottevő eséssel nyitották a kereskedést, a BUX 1,05 százalékos emelkedést követően 127 042 ponton zárta a napot.

Nagyot erősödött hétfőn a pesti tőzsde, javított pozícióin a forint is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar blue chipek közül

a Richter húzott a legjobban, 1,9 százalékkal 11 820 forintig erősödve.

az OTP 1,3 százalékkal 40 100 fontra drágult,

a Mol kurzusa szintén 1,1 százalékkal lépett előre, 3566 forintig.

a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékkal került feljebb, 1990 forintra.

A hazai részvénypiac teljes forgalma meghaladta a 17,5 milliárd forintot.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint előnyből várhatja a jegybank holnapi, kulcsfontosságú kamatdöntését, ahol a piaci várakozások szerint hosszú idő után először, 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó kamatláb.

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal került lejjebb a pesti tőzsdezárásig, a nap elején még bőven 380 forint feletti árfolyam ezzel 379,5 forintig jött vissza.