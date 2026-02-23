Kína tovább erősítené haditengerészeti tűzerejét: az elmúlt napokban a kínai közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg, melyeken egy nagy méretű, 155 milliméteres hajófedélzeti löveg látható egy teszthajó orrán. Ezzel Kína hagyományos tüzérségi képességeit új szinte emelheti, különösen a part menti hadműveletekben.

Tajvan aggódhat? Kína olyan szuperfegyvert tesztel, amilyet vízen még nem láttak / Fotó: Sunshine Seeds

A beszámolók szerint a fegyver kalibere 155 milliméter, ami jelentősen meghaladja a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének jelenlegi, jellemzően 130 milliméteres fedélzeti lövegeit. Ha rendszeresítik a fegyvert, ez lehet a legnagyobb kaliberű hagyományos hajóágyú a kínai flottában. Nyilvánosan elérhető hivatalos műszaki adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre, de korábbi iparági információk szerint a torony tömege meghaladhatja a 20 tonnát.

Tajvan ellen vetnék be az új szörnyet?

A 155 milliméteres kaliber alkalmazása általános a szárazföldi tüzérségben, világszerte ez számít a NATO-országok és több ázsiai hadsereg szabványos nehéztüzérségi méretének. Tengeri alkalmazása azonban ritkább, mivel a modern haditengerészetek az elmúlt évtizedekben egyre inkább rakétarendszerekre és a precíziós fegyverekre támaszkodtak.

Egy ilyen kaliberű hajófedélzeti löveg előnye a nagyobb rombolóerő

és – megfelelő lőszerekkel – a hosszabb hatótávolság lehet, miközben egy lövés költsége jellemzően alacsonyabb a rakétákénál.

Elemzők szerint a fejlesztés elsősorban part menti tűztámogatási képességeket erősíthet. Egy 155 milliméteres rendszer alkalmas lehet amfíbiás műveletek során szárazföldi célpontok – például erődítések, logisztikai csomópontok vagy tüzérségi állások – elleni folyamatos tűz biztosítására. Sokak szerint az új fegyver megjelenése összhangban van a Tajvan körüli konfliktussal, de természetesen erre vonatkozóan hivatalos kínai állásfoglalás nem jelent meg.

China’s next generation 155mm Main Naval gun testing



It will likely be equipped on Type 055A/B or 055 Flight III+ Destroyers pic.twitter.com/FGtdYf1NFk — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) February 18, 2026

Ez már a tesztfázis

Az elérhető információk alapján a fejlesztés mögött a kínai hadiipar egyik meghatározó szereplője, a Norico állhat, mely szárazföldi 155 milliméteres önjáró lövegeiről ismert. Az nem világos, hogy a most látott rendszer teljesen új konstrukció, vagy egy szárazföldi platform tengeri adaptációja.