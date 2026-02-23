Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

fegyverkezés
Tajvan
kínai haditengerészet
fegyverfejlesztés
haditengerészet
Kína

Tajvan aggódhat? Kína olyan szuperfegyvert tesztel, amilyet vízen még nem láttak

Új, szokatlanul nagy kaliberű hajófedélzeti löveg bukkant fel egy teszthajón Kínában. A közösségi médiában megjelent felvételek alapján egy 155 milliméteres rendszernek jelenleg is a tesztelése zajlik. Kína ezzel jelentősen növelheti haditengerészeti tűzerejét, különösen a part menti műveletekben, ezért sokan a tajvani konfliktussal kapcsolják össze a fejlesztést.
VG
2026.02.23, 18:31

Kína tovább erősítené haditengerészeti tűzerejét: az elmúlt napokban a kínai közösségi médiában olyan felvételek jelentek meg, melyeken egy nagy méretű, 155 milliméteres hajófedélzeti löveg látható egy teszthajó orrán. Ezzel Kína hagyományos tüzérségi képességeit új szinte emelheti, különösen a part menti hadműveletekben.

Tajvan aggódhat? Kína olyan szuperfegyvert tesztel, amilyet vízen még nem láttak
Tajvan aggódhat? Kína olyan szuperfegyvert tesztel, amilyet vízen még nem láttak / Fotó: Sunshine Seeds

A beszámolók szerint a fegyver kalibere 155 milliméter, ami jelentősen meghaladja a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének jelenlegi, jellemzően 130 milliméteres fedélzeti lövegeit. Ha rendszeresítik a fegyvert, ez lehet a legnagyobb kaliberű hagyományos hajóágyú a kínai flottában. Nyilvánosan elérhető hivatalos műszaki adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre, de korábbi iparági információk szerint a torony tömege meghaladhatja a 20 tonnát.

Tajvan ellen vetnék be az új szörnyet?

A 155 milliméteres kaliber alkalmazása általános a szárazföldi tüzérségben, világszerte ez számít a NATO-országok és több ázsiai hadsereg szabványos nehéztüzérségi méretének. Tengeri alkalmazása azonban ritkább, mivel a modern haditengerészetek az elmúlt évtizedekben egyre inkább rakétarendszerekre és a precíziós fegyverekre támaszkodtak. 

Egy ilyen kaliberű hajófedélzeti löveg előnye a nagyobb rombolóerő 

és – megfelelő lőszerekkel – a hosszabb hatótávolság lehet, miközben egy lövés költsége jellemzően alacsonyabb a rakétákénál.

Elemzők szerint a fejlesztés elsősorban part menti tűztámogatási képességeket erősíthet. Egy 155 milliméteres rendszer alkalmas lehet amfíbiás műveletek során szárazföldi célpontok – például erődítések, logisztikai csomópontok vagy tüzérségi állások – elleni folyamatos tűz biztosítására. Sokak szerint az új fegyver megjelenése összhangban van a Tajvan körüli konfliktussal, de természetesen erre vonatkozóan hivatalos kínai állásfoglalás nem jelent meg.

 

Ez már a tesztfázis

Az elérhető információk alapján a fejlesztés mögött a kínai hadiipar egyik meghatározó szereplője, a Norico állhat, mely szárazföldi 155 milliméteres önjáró lövegeiről ismert. Az nem világos, hogy a most látott rendszer teljesen új konstrukció, vagy egy szárazföldi platform tengeri adaptációja.

A teszthajón elhelyezett löveg arra utal, hogy 

a projekt legalább kísérleti fázisba lépett, de nem ismert, mely hajóosztályokra szánhatják. 

Felmerült, hogy nagyobb rombolók vagy partraszálló egységek kaphatnák meg a rendszert, ám ezt sem erősítették meg hivatalosan.

A kínai haditengerészet az elmúlt években jelentős ütemben bővítette flottáját, különösen a nagy felszíni egységek és az amfíbiás képességek terén. A 155 milliméteres hajóágyú tesztelése ebbe a modernizációs folyamatba illeszkedhet, mely a rakétarendszerek mellett ismét nagyobb hangsúlyt helyezhet a hagyományos tüzérségi támogatásra is.

Kína már Amerikai mellett is elhúzta a csíkot

Az amerikai–kínai katonai erőviszony az elmúlt évtizedben látványosan Peking javára tolódott el. Tíz éve Kína haditengerészete még elsősorban partvédelmi feladatokra volt alkalmas, ma viszont három repülőgép-hordozóval, modern rombolókkal és partraszálló egységekkel rendelkező, nyílt tengeri műveletekre képes flottát üzemeltet. 

  • A légierő több száz J–20-as lopakodó vadászgépet állított szolgálatba, 
  • miközben a nukleáris arzenál öt év alatt mintegy 200-ról 600 robbanófejre nőtt. 

Bár az Egyesült Államok újraindította fegyverkezési programjait, Kína számos területen – például a rakétatechnológiában és egyes fejlett fegyverrendszerekben – gyorsan zárkózik fel, sőt bizonyos szegmensekben már előnybe is került.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu