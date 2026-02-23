Deviza
Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

vámháború
Donald Trump
tőzsde

Vámok a főszerepben, a befektetők a jól ismert menedék felé veszik az irányt

Donald Trump vámjait hiába találta illegálisnak a legfelsőbb bíróság, az elnök nem adja fel. Sok elemző szerint azonban az ázsiai vámok már túl vannak a csúcson, még ha a vámháború folytatódik is.
K. B. G.
2026.02.23, 18:51

A vámok kérdése uralta a piacokat hétfő reggel, miután a hét végén Donald Trump amerikai elnök 15 százalékos vámot határozott meg az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szemben. Azután döntött így, hogy pénteken az amerikai legfelsőbb bíróság törvénytelennek találta Trump korábbi vámjait, melyeket egy vészhelyzeti jogszabályra hivatkozva vezetett be, amelyben azonban a vámokról szó sem esik.

arany ezüst nemesfémek
Az arany és az ezüst újra a befektetők kedvenc menedéke / Fotó: Angel Garcia

A vámok elől ismét az arany felé menekülnek a befektetők

Trump most egy másik, 1970-es évekből származó törvény alapján vezetett be vámokat , ám ez csupán 150 napra teszi lehetővé a terhek kivetését. Hétfő reggel mindenesetre a hagyományosan biztos menedéknek számító arany és kistestvére, az újabban mémrészvényeket meghazudó volatilitással mozgó ezüst is erősödni tudott, miközben a dollár vesztett az értékéből – írja a Financial Times.

Az amerikai deviza különösen a vámháború tavaly áprilisi elindítása után sokat veszített értékéből, némiképp ellentétesen a várakozásokkal. Előzetesen ugyanis 

a befektetők arra számítottak, hogy a vámok okozta többletköltséget számos ország a devizájának leértékelésével fogja ellensúlyozni.

Ezzel párhuzamosan az amerikai tőzsdék határidős árfolyama mintegy 0,5 százalékot gyengült, de az európai részvények is estek, még ha valamivel kisebb mértékben is. Elemzők szerint a mozgások hevességét talán tompítja, hogy a bírósági döntés és az új vámok eredményeképp összességében a vámok csökkennek, még ha a bizonytalanság növekszik is.

Az ázsiai részvénypiacok emelkedtek hétfőn, ám az új vámrezsim legnagyobb nyertesének számító Kína piacai zárva voltak, ahogy szünnap volt Japánban is. A hongkongi tőzsde azonban 2,4 százalékot emelkedett, és a tajvani, valamint dél-koreai tőzsde is erősödni tudott. A Morgan Stanley elemzői szerint bár szektorális és más vámtételek még továbbra is emelkedhetnek, úgy tűnik, hogy az ázsiai országokkal szembeni vámok túl vannak a csúcson.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
871 cikk

 

