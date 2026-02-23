Vámok a főszerepben, a befektetők a jól ismert menedék felé veszik az irányt

A vámok kérdése uralta a piacokat hétfő reggel, miután a hét végén Donald Trump amerikai elnök 15 százalékos vámot határozott meg az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szemben. Azután döntött így, hogy pénteken az amerikai legfelsőbb bíróság törvénytelennek találta Trump korábbi vámjait, melyeket egy vészhelyzeti jogszabályra hivatkozva vezetett be, amelyben azonban a vámokról szó sem esik.

Az arany és az ezüst újra a befektetők kedvenc menedéke / Fotó: Angel Garcia

A vámok elől ismét az arany felé menekülnek a befektetők

Trump most egy másik, 1970-es évekből származó törvény alapján vezetett be vámokat , ám ez csupán 150 napra teszi lehetővé a terhek kivetését. Hétfő reggel mindenesetre a hagyományosan biztos menedéknek számító arany és kistestvére, az újabban mémrészvényeket meghazudó volatilitással mozgó ezüst is erősödni tudott, miközben a dollár vesztett az értékéből – írja a Financial Times.

Az amerikai deviza különösen a vámháború tavaly áprilisi elindítása után sokat veszített értékéből, némiképp ellentétesen a várakozásokkal. Előzetesen ugyanis

a befektetők arra számítottak, hogy a vámok okozta többletköltséget számos ország a devizájának leértékelésével fogja ellensúlyozni.

Ezzel párhuzamosan az amerikai tőzsdék határidős árfolyama mintegy 0,5 százalékot gyengült, de az európai részvények is estek, még ha valamivel kisebb mértékben is. Elemzők szerint a mozgások hevességét talán tompítja, hogy a bírósági döntés és az új vámok eredményeképp összességében a vámok csökkennek, még ha a bizonytalanság növekszik is.

Az ázsiai részvénypiacok emelkedtek hétfőn, ám az új vámrezsim legnagyobb nyertesének számító Kína piacai zárva voltak, ahogy szünnap volt Japánban is. A hongkongi tőzsde azonban 2,4 százalékot emelkedett, és a tajvani, valamint dél-koreai tőzsde is erősödni tudott. A Morgan Stanley elemzői szerint bár szektorális és más vámtételek még továbbra is emelkedhetnek, úgy tűnik, hogy az ázsiai országokkal szembeni vámok túl vannak a csúcson.