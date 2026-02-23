Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,88 -0,25% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,88 -0,25% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

null
Lázárinfó
négysávosítás
hajdúböszömény
Lázár János
Debrecen
m4-es

Népességrobbanás az ország második fővárosában: Lázár János szerint ehhez közlekedési forradalom jár – újabb részletek derültek ki a helyi projektekről

A város jelentős népességnövekedés előtt áll, ami a helyi közlekedés áttervezését is megköveteli. Lázár János hétfőn nagyszabású infrastrukturális fejlesztéseket mutatott be Hajdúböszörményben, köztük a Debrecen–Nyíregyháza négysávosítását és a keleti elkerülőt is.
VG
2026.02.23., 18:56

Óriási átalakulás előtt áll Debrecen és térsége: átfogó közlekedési fejlesztéseket jelentett be Lázár János, a Debrecen–Nyíregyháza út négysávosítása, új elkerülők és az M4-es folytatása is napirenden van.

Lázár JánosPusztaszabolcs Lázárinfo
Lázár János szerint a Debrecen környéki úthálózat gyakorlatilag teljesen átalakul a következő években / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Jelentős közlekedési beruházásokat vetített előre Lázár János a hétfői, hajdúböszörményi Lázárinfón. A bejelentések alapján Debrecen és tágabb térsége az elkövetkező években infrastrukturális szempontból új korszakba léphet.

Az egyik legfontosabb fejlesztés a Debrecen és Nyíregyháza közötti autóút négysávosítása: a tervezési munkákat a miniszter már kiadta, és a következő néhány évben el is indulhat.

A négysávosítás nemcsak a két nagyváros közötti közlekedést gyorsíthatja fel, hanem az egész északkeleti régió logisztikai helyzetét javíthatja.

Emellett érkezik a keleti elkerülő út is, amely tehermentesítheti Debrecen belső forgalmát, valamint a déli ipari park elérését is javítaná. A városba történő bejutás jelenleg több ponton torlódásokkal terhelt, különösen az elővárosi irányokból. Ezen szintén változtathat a 2026-ra ígért körforgalom megépítése is, amely a mostani lassú bejutás egyik kulcspontját oldhatja fel. A projekt közel kétmilliárd forintból fog megvalósulni.

 

Nemcsak Debrecen közvetlen környezetében lesznek változások. A következő három évben megépülhet az M4-es autóút Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti szakasza is, amelynek az engedélyeztetése már zajlik. 

Az M4-es keleti folytatása stratégiai jelentőségű, hiszen a térség gazdasági bekapcsolódását erősíti az országos gyorsforgalmi hálózatba.

A miniszter arról is beszélt, hogy Debrecen sugarában több négysávosítási projekt is elindulhat. Ez azt jelentené, hogy a város körüli főbb bevezető és kivezető utak kapacitásbővítése egyszerre, összehangoltan történhet meg. A cél, hogy felkészítsék a térséget a növekvő forgalomra és a gazdasági bővülésre.

Lázár János nagy jövőt lát Debrecenben

A vasúti közlekedésben is átcsoportosítás jön. A svájci beszerzésű vonatokat először ebbe a térségbe csoportosítják át, miután a buszközlekedést és a teljes flottát felújítják. Ez arra utal, hogy a közúti és vasúti fejlesztések nem külön-külön, hanem rendszerszinten zajlanak majd.

A legnagyobb hatás azonban demográfiai és ingatlanpiaci lehet. A bejelentés szerint Debrecenbe két év alatt 20 ezer ember költözhet be. Ez egy ekkora város esetében rendkívül jelentős növekedés. 

A kereslet emelkedése szinte törvényszerűen az ingatlanárak emelkedéséhez vezethet, így a környékbeli települések közlekedésének fejlesztése kiemelt célja a kormánynak.

Debrecen az elmúlt években az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált, ipari beruházásokkal és nemzetközi cégek megjelenésével. A most bejelentett úthálózati és közlekedési fejlesztések ezt a folyamatot gyorsíthatják fel. A következő két év tehát nemcsak építkezésekről, hanem egy teljes térségi átrendeződésről is szólhat Kelet-Magyarországon.

Gyorsít Magyarország: annyi út újul meg idén, hogy Frankfurtig érnénk rajta

Az idén több mint 800 kilométernyi útszakasz újul meg országosan. A Magyar Közút 2010 óta hétezer kilométert újított meg.

 

Országszerte

Országszerte
1147 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Lázárinfó

Népességrobbanás az ország második fővárosában: Lázár János szerint ehhez közlekedési forradalom jár – újabb részletek derültek ki a helyi projektekről

A város jelentős népességnövekedés előtt áll, ami a helyi közlekedés áttervezését is megköveteli.
7 perc
importvámok

Kiderült, mikortól nem kell fizetni a jogszerűtlennek ítélt amerikai vámokat

Csak a hét végén 8,2 milliárd dollár értékű volt az import.
13 perc
Tisza Párt

A Tisza gazdasági tótumfaktuma számonkérte a kormányt, közben saját magát buktatta le: kiderült, valójában semmit nem tud a magyar gazdaságról

Pont az az ember, aki a Shell részvényein keresztül az egyik legnagyobb haszonélvezője volt a háborús inflációnak és a megemelkedett energiaköltségeknek.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu