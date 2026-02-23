Népességrobbanás az ország második fővárosában: Lázár János szerint ehhez közlekedési forradalom jár – újabb részletek derültek ki a helyi projektekről
Óriási átalakulás előtt áll Debrecen és térsége: átfogó közlekedési fejlesztéseket jelentett be Lázár János, a Debrecen–Nyíregyháza út négysávosítása, új elkerülők és az M4-es folytatása is napirenden van.
Jelentős közlekedési beruházásokat vetített előre Lázár János a hétfői, hajdúböszörményi Lázárinfón. A bejelentések alapján Debrecen és tágabb térsége az elkövetkező években infrastrukturális szempontból új korszakba léphet.
Az egyik legfontosabb fejlesztés a Debrecen és Nyíregyháza közötti autóút négysávosítása: a tervezési munkákat a miniszter már kiadta, és a következő néhány évben el is indulhat.
A négysávosítás nemcsak a két nagyváros közötti közlekedést gyorsíthatja fel, hanem az egész északkeleti régió logisztikai helyzetét javíthatja.
Emellett érkezik a keleti elkerülő út is, amely tehermentesítheti Debrecen belső forgalmát, valamint a déli ipari park elérését is javítaná. A városba történő bejutás jelenleg több ponton torlódásokkal terhelt, különösen az elővárosi irányokból. Ezen szintén változtathat a 2026-ra ígért körforgalom megépítése is, amely a mostani lassú bejutás egyik kulcspontját oldhatja fel. A projekt közel kétmilliárd forintból fog megvalósulni.
Nemcsak Debrecen közvetlen környezetében lesznek változások. A következő három évben megépülhet az M4-es autóút Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti szakasza is, amelynek az engedélyeztetése már zajlik.
Az M4-es keleti folytatása stratégiai jelentőségű, hiszen a térség gazdasági bekapcsolódását erősíti az országos gyorsforgalmi hálózatba.
A miniszter arról is beszélt, hogy Debrecen sugarában több négysávosítási projekt is elindulhat. Ez azt jelentené, hogy a város körüli főbb bevezető és kivezető utak kapacitásbővítése egyszerre, összehangoltan történhet meg. A cél, hogy felkészítsék a térséget a növekvő forgalomra és a gazdasági bővülésre.
Lázár János nagy jövőt lát Debrecenben
A vasúti közlekedésben is átcsoportosítás jön. A svájci beszerzésű vonatokat először ebbe a térségbe csoportosítják át, miután a buszközlekedést és a teljes flottát felújítják. Ez arra utal, hogy a közúti és vasúti fejlesztések nem külön-külön, hanem rendszerszinten zajlanak majd.
A legnagyobb hatás azonban demográfiai és ingatlanpiaci lehet. A bejelentés szerint Debrecenbe két év alatt 20 ezer ember költözhet be. Ez egy ekkora város esetében rendkívül jelentős növekedés.
A kereslet emelkedése szinte törvényszerűen az ingatlanárak emelkedéséhez vezethet, így a környékbeli települések közlekedésének fejlesztése kiemelt célja a kormánynak.
Debrecen az elmúlt években az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált, ipari beruházásokkal és nemzetközi cégek megjelenésével. A most bejelentett úthálózati és közlekedési fejlesztések ezt a folyamatot gyorsíthatják fel. A következő két év tehát nemcsak építkezésekről, hanem egy teljes térségi átrendeződésről is szólhat Kelet-Magyarországon.
