Venni kell a BMW-t, van benne potenciál - mondja a pénzvilág ásza

A lehető legjobbkor – amikor az amerikai vámsaga legújabb fordulata után a BMW részvényárfolyama több mint 2 százalékkal, 88,4 euróra esett – erősítette meg hétfőn vételi ajánlását a német luxusautó-gyártó papírjaira az amerikai Goldman Sachs nagybank.

Venni kell a BMW-t, van benne potenciál / Fotó: AFP

Bízik a BMW-ben a Goldman

Az elemző ugyanakkor a német cég részvényeire adott célárát 112 euróról 105 euróra szállította le. Mindezt a friss értékesítési adatokkal és a vállalattól érkező, visszafogottabb üzleti teljesítményre utaló legutóbbi jelzésekkel indokolva.

Persze a jelenlegi kurzushoz mérten az új célár is mintegy 19 százalékos emelkedési potenciált rejt.

Az újraértékelésben Christian Frenes elemző kissé módosította a müncheni autógyártóra vonatkozó korábbi becsléseit, ám ezek csupán a jelenlegi piaci adatokat és a vállalati kommunikációt tükrözik, anélkül, hogy az elemző az értékelési modelljét is módosította volna.

Mivel pedig az alacsonyabb célárfolyam ellenére a BMW változatlanul vételen maradt, a Goldman ezzel kifejezi bizalmát a vállalat hosszú távú potenciáljában, annak ellenére, hogy a rövid távú kihívások némileg mérsékelték a várakozásait.

Az elmúlt tizenkét hónapban máskülönben a BMW részvényei erősödtek ugyan, de az emelkedés korántsem volt zökkenőmentes. A viharos, két számjegyű százalékos tavaszi rali után hirtelen egy kijózanító zuhanás következett, amely elégette a müncheni autógyártó tőzsdei kapitalizációjának közel egyötödét. Nyáron aztán a trend ismét megfordult, és a részvény dinamikus emelkedésbe fogott, mielőtt az év végén a lendület észrevehetően lelassult volna.

Idén pedig eddig 5 százalékkal morzsolódott le a kurzus.

Az viszont kétségtelen tény, hogy a BMW részvénykurzusa az elmúlt 12 hónapban mindössze 7,3 százalékkal nőtt, elmaradva a frankfurti DAX-index 12 százalékos dinamikájától.

Kedvező a részvény technikai képe

Technikai szempontból a részvény jelenleg alig 4 százalékkal forog 200 napos mozgóátlaga felett, amely viszont maga is enyhén emelkedik, ami egy emelkedő trendre utaló klasszikus jelzés, bár mintha a lendület kezdene alábbhagyni, azaz az árfolyamgörbe egyre közelebb kerül a mozgóátlaghoz.