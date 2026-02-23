Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25% EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,89 -0,24% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18% BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

luxusautó-gyártó
német autógyártók
BMW

Venni kell a BMW-t, van benne potenciál - mondja a pénzvilág ásza

Töretlen a Godman Sachs bizalma a német luxusautó-gyártóban. Enyhe emelkedő trendet várnak a BMW részvényeitől, gyakori kilengésekkel.
Murányi Ernő
2026.02.23, 17:28

A lehető legjobbkor – amikor az amerikai vámsaga legújabb fordulata után a BMW részvényárfolyama több mint 2 százalékkal, 88,4 euróra esett – erősítette meg hétfőn vételi ajánlását a német luxusautó-gyártó papírjaira az amerikai Goldman Sachs nagybank.

BMW
Venni kell a BMW-t, van benne potenciál / Fotó: AFP

Bízik a BMW-ben a Goldman

Az elemző ugyanakkor a német cég részvényeire adott célárát 112 euróról 105 euróra szállította le. Mindezt a friss értékesítési adatokkal és a vállalattól érkező, visszafogottabb üzleti teljesítményre utaló legutóbbi jelzésekkel indokolva. 

Persze a jelenlegi kurzushoz mérten az új célár is mintegy 19 százalékos emelkedési potenciált rejt.

Az újraértékelésben Christian Frenes elemző kissé módosította a müncheni autógyártóra vonatkozó korábbi becsléseit, ám ezek csupán a jelenlegi piaci adatokat és a vállalati kommunikációt tükrözik, anélkül, hogy az elemző az értékelési modelljét is módosította volna.

Mivel pedig az alacsonyabb célárfolyam ellenére a BMW változatlanul vételen maradt, a Goldman ezzel kifejezi bizalmát a vállalat hosszú távú potenciáljában, annak ellenére, hogy a rövid távú kihívások némileg mérsékelték a várakozásait.

Az elmúlt tizenkét hónapban máskülönben a BMW részvényei erősödtek ugyan, de az emelkedés korántsem volt zökkenőmentes. A viharos, két számjegyű százalékos tavaszi rali után hirtelen egy kijózanító zuhanás következett, amely elégette a müncheni autógyártó tőzsdei kapitalizációjának közel egyötödét. Nyáron aztán a trend ismét megfordult, és a részvény dinamikus emelkedésbe fogott, mielőtt  az év végén a lendület észrevehetően lelassult volna.

Idén pedig eddig 5 százalékkal morzsolódott le a kurzus.

Az viszont kétségtelen tény, hogy a BMW részvénykurzusa az elmúlt 12 hónapban mindössze 7,3 százalékkal nőtt, elmaradva a frankfurti DAX-index 12 százalékos dinamikájától.

Kedvező a részvény technikai képe

Technikai szempontból a részvény jelenleg alig 4 százalékkal forog 200 napos mozgóátlaga felett, amely viszont maga is enyhén emelkedik, ami egy emelkedő trendre utaló klasszikus jelzés, bár mintha a lendület kezdene alábbhagyni, azaz az árfolyamgörbe egyre közelebb kerül a mozgóátlaghoz.

 

A részvény a következő négy hétben valószínűleg a 86 és 104 euró közötti sávban fog mozogni, enyhe emelkedéssel, ám a BMW részvényesei fokozott volatilitásra számíthatnak.

A bajor autógyártó amúgy várhatóan március 12-én publikálja tavalyi egész éves gyorsjelentését.

Optimizmusra ad okot, hogy a Debrecenben sorozatgyártásban készülő Neue Klasse iX3 iránt a várnál nagyobb a kereslet. Februárban már a teljes tervezett 2026-os kapacitást lekötötték, így a második műszak beindítása is korábbra várható a cívisvárosban.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu