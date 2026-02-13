Zelenszkij bejelentette: Ukrajnába költözik a német fegyvergyártás, még az idén tíz új gyárat nyitnak meg – videón az első Linza 3.0

„Megtekintettük a gyártósort és az első drón repülését. Ez egy modern ukrán technológia, amely már éles harci helyzetben bizonyított. Mesterséges intelligenciával felszerelt, képes csapásokat mérni, felderíteni és védeni katonáinkat. Már idén tízezer itt gyártott drónt kap Ukrajna” – fogalmazott Telegram-csatornáján Zelenszkij, aki a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba.

Volodimir Zelenszkij (balra) és Friedrich Merz (jobbra) a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián, a Linza 3.0 átvétele előtt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gigantikusat fog nőni a német-ukrán fegyvergyártási lánc

Az elnök azt is közölte, hogy az év végéig tíz új közös dróngyár megnyitását tervezik Ukrajnában.

Köszönöm Friedrich Merz kancellárnak, a német kormánynak, személyesen Boris Pistorius védelmi miniszternek és a német népnek. Ukrajna mindig kész megosztani a tapasztalatokat, amelyeket az élet védelme során szereztünk

– tette hozzá. A német védelmi minisztérium közleményében – amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett, majd hozzátették: „A német-ukrán vegyes vállalat kézzelfogható eredményeket mutat. A közös vállalatból mindkét fél profitál. Németország ezzel párhuzamosan növeli saját gyártókapacitását, és tanul a harctéren szerzett tapasztalatokból” – tette hozzá a tárca.

Tankgyilkos szuperfegyvert akar Németország: ha célra tartják, nincs visszaút, a teljes pusztítás a cél – egy Abramst darabokra szed

Zelenszkij személyesen vette át a drónt

A Frontline Robotics ukrán cég sajtószolgálata szerint az első, Zelenszkij által átvett drón a vállalat által kifejlesztett Linza 3.0 elnevezésű pilóta nélküli eszköz. Az első ukrán-német védelmi vállalat, a Frontline Robotics és a német Quantum Systems által decemberben alapított Quantum Frontline Industries (QFI) gyártotta, amelyet az ukrán elnök a német védelmi miniszterrel együtt látogatott meg egy titkos helyszínen.

Szeretném kifejezni hálámat ezért a projektért, amely villámgyorsan valósult meg. A harctéren szerzett sikereinkből tanulunk, és az alkalmazott innovációk előnyét élvezzük

– mondta Pistorius. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken Münchenben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatok és a kereskedelem fejlesztését.

Kína is színre lép a béketeremtésben

„A kölcsönösen előnyös kereskedelem és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének útjaira összpontosítottunk, a területi integritás kölcsönös tiszteletén alapulva” – közölte Andrij Szibiha, majd hozzátette:

Megvitattuk a béketeremtő erőfeszítéseket, valamint Kína fontos szerepét a háború befejezésének elősegítésében

– idézte fel az Ukrinform ukrán állami hírügynökség. A tárcavezető hozzátette, hogy megerősítette Ukrajna érdeklődését a legmagasabb szintű kapcsolatok iránt Kínával.