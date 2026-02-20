Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt
picasso
tőzsde

Picassóhoz csatlakozik egy magyar cég, hamarosan egész Európát felvillanyozhatja

Teljesítette a Mavir akkreditációs tesztjeit az Alteo. A hazai energiaszolgáltató a Picasso platformhoz való csatlakozással október 1-jétől kezdődően szinte az egész kontinensen nyújthat szabályozási szolgáltatást.
K. T.
2026.02.20, 10:36
Frissítve: 2026.02.20, 10:59

Az Alteo sikeresen teljesítette a Mavir aFRR akkreditációs tesztjeit, ezzel megszerezte a Picasso platformhoz való csatlakozás előfeltételét – jelentette be péntek délelőtt a pesti tőzsde honlapján a megújuló energiát hasznosító energiaszolgáltató. 

Alteo, Picasso, energia
Az Alteo csatlakozhat a Picasso platformhoz / Fotó: Vémi Zoltán

Ennek eredményeként az Alteo Magyarország Picasso platformhoz való csatlakozásától, azaz 

2026. október 1-jétől kezdődően nemcsak a hazai, hanem az országhatárt átlépve szinte az egész kontinensen nyújthat szabályozási szolgáltatást. 

Óriási lehetőség a Picasso platformhoz való csatlakozás

A Picasso platform működése során egy gépi algoritmus négy másodpercenként határozza majd meg, hogy mely erőműveket vonja be a szabályozásba, hogy az összekapcsolt európai villamosenergia-rendszer egyensúlyban maradjon. A Picasso elvárása, hogy a szabályozási központok öt perc alatt teljesítsék a rendszerirányítótól kapott szabályozási – teljesítményváltoztatási – parancsot. Ezt tesztelte a hazai rendszerirányító az akkreditációs folyamatban. 

Az akkreditációs teszten az Alteo által menedzselt – Magyarország egyik legnagyobb, konvencionális és a megújuló energiaforrás alapú termelőket integráló – több száz megawattos szabályozási kapacitását vizsgálták sikeresen, amely így elnyerte a Picasso akkreditációt. Az akkreditációban a saját tulajdonú erőművek mellett az Alteo több éve stabil partnereinek KÁT, METÁR és szabadpiaci naperőművei is jelentős kapacitással vettek részt.

Nőtt a bevétel, apadt az Alteo profitja – idén sem tétlenkedik a társaság

Az Alteo hétfőn tette közzé 2025-ös pénzügyi eredményszámait. Az új generációs közművállalat bevételei 19 százalékkal emelkedtek tavaly, átlépve a 125 milliárd forintot. A 16,4 milliárd forintos EBITDA ugyanakkor elmaradt a megelőző évek – kiemelkedően kedvező piaci viszonyainak köszönhetően realizált – rekordszintjeitől. A társaság adózott nyeresége 68 százalékkal 3,04 milliárd forintra zsugorodott.

A vállalat februárban meghosszabbította hőszolgáltatási szerződését a Heineken Soproni Sörgyárral, januárban pedig újabb gázerőművet vásárolt. Az Alteo az ózdi távhőszolgáltatóval is meghosszabbította hosszú távú szolgáltatási szerződését.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény2026.02.20.
Utolsó ár: 4 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A társaság részvényei 1,3 százalékos csökkenéssel indították a pénteki tőzsdei kereskedést, az év eleje óta pedig 4 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu