Picassóhoz csatlakozik egy magyar cég, hamarosan egész Európát felvillanyozhatja

Az Alteo sikeresen teljesítette a Mavir aFRR akkreditációs tesztjeit, ezzel megszerezte a Picasso platformhoz való csatlakozás előfeltételét – jelentette be péntek délelőtt a pesti tőzsde honlapján a megújuló energiát hasznosító energiaszolgáltató.

Az Alteo csatlakozhat a Picasso platformhoz / Fotó: Vémi Zoltán

Ennek eredményeként az Alteo Magyarország Picasso platformhoz való csatlakozásától, azaz

2026. október 1-jétől kezdődően nemcsak a hazai, hanem az országhatárt átlépve szinte az egész kontinensen nyújthat szabályozási szolgáltatást.

Óriási lehetőség a Picasso platformhoz való csatlakozás

A Picasso platform működése során egy gépi algoritmus négy másodpercenként határozza majd meg, hogy mely erőműveket vonja be a szabályozásba, hogy az összekapcsolt európai villamosenergia-rendszer egyensúlyban maradjon. A Picasso elvárása, hogy a szabályozási központok öt perc alatt teljesítsék a rendszerirányítótól kapott szabályozási – teljesítményváltoztatási – parancsot. Ezt tesztelte a hazai rendszerirányító az akkreditációs folyamatban.

Az akkreditációs teszten az Alteo által menedzselt – Magyarország egyik legnagyobb, konvencionális és a megújuló energiaforrás alapú termelőket integráló – több száz megawattos szabályozási kapacitását vizsgálták sikeresen, amely így elnyerte a Picasso akkreditációt. Az akkreditációban a saját tulajdonú erőművek mellett az Alteo több éve stabil partnereinek KÁT, METÁR és szabadpiaci naperőművei is jelentős kapacitással vettek részt.

Nőtt a bevétel, apadt az Alteo profitja – idén sem tétlenkedik a társaság

Az Alteo hétfőn tette közzé 2025-ös pénzügyi eredményszámait. Az új generációs közművállalat bevételei 19 százalékkal emelkedtek tavaly, átlépve a 125 milliárd forintot. A 16,4 milliárd forintos EBITDA ugyanakkor elmaradt a megelőző évek – kiemelkedően kedvező piaci viszonyainak köszönhetően realizált – rekordszintjeitől. A társaság adózott nyeresége 68 százalékkal 3,04 milliárd forintra zsugorodott.

A vállalat februárban meghosszabbította hőszolgáltatási szerződését a Heineken Soproni Sörgyárral, januárban pedig újabb gázerőművet vásárolt. Az Alteo az ózdi távhőszolgáltatóval is meghosszabbította hosszú távú szolgáltatási szerződését.