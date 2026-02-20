Európa felé fordul a tőke: menekülnek a befektetők az amerikai tech részvényektől

Rekordösszegű tőke áramlik az európai részvénypiacokra, miközben a globális befektetők csökkentik kitettségüket a drágává vált amerikai technológiai papírokban. Az EPFR adatai szerint – amely az ETF - és befektetésialap-áramlásokat követi – az európai részvények februárban minden idők legnagyobb havi beáramlását könyvelhetik el, miután két egymást követő héten is mintegy 10 milliárd dollár friss tőke érkezett a piacra.

Rekordpénz áramlik az európai részvényekbe, fordul a globális tőke / Fotó: Shutterstock

Történelmi csúcsok Európában

A Stoxx Europe 600 index ebben a hónapban sorozatban döntötte meg történelmi csúcsait, ahogyan a brit, francia és spanyol benchmarkok is. A rali egyik fő hajtóereje, hogy a nagy befektetők diverzifikálni kívánnak a Wall Street és annak domináns technológiai szektora felől, amelyet idén az esetleges mesterségesintelligencia-lufi miatti aggodalmak ráztak meg.

„Sok globális befektető szeretne eltávolodni a drága amerikai piactól – mondta Sharon Bell, a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája. – Különösen az amerikai befektetők keresnek külföldi alternatívákat. Európa más jellegű kitettséget kínál, jóval kisebb technológiai súllyal.”

Rotáció az AI-óriásoktól a „régi gazdaság” felé

A részvénypiaci vezető szerep fokozatosan elmozdul az amerikai AI-óriásoktól. Ez kedvez az olyan európai piacoknak, ahol nagyobb a súlyuk a bankoknak, az iparnak és a nyersanyagcégeknek.

A fizikai eszközök iránti erős kereslet például közel 7 százalékkal emelte idén a londoni FTSE 100 indexet.

A Weir Group és az Antofagasta árfolyama több mint 20 százalékkal ugrott meg.

A friss tőke jelentős része nem kifejezetten Európát követő alapokba, hanem általában nem amerikai piacokra fókuszáló konstrukciókba érkezett. A befektetők attól tartanak, hogy a globális portfóliók túlzottan az AI-hoz kapcsolódó, magas értékeltségű amerikai részvényekre koncentrálódtak. Ennek következtében több globális piac is megelőzi idén teljesítményben a Wall Streetet: az S&P 500 a Bloomberg által követett 92 jelentős index közül csak a 76. helyen áll.

„A deviza-, szektor- és országdiverzifikáció lett az év legforróbb témája – ismertette Bell. – A befektetők azt keresik, hol vannak a legolcsóbb lehetőségek.”

Európa olcsóbb – de elég lesz-e ez?

Az értékeltség Európa mellett szól:

a Stoxx Europe 600 előremutató P/E-mutatója 18,3, míg az S&P 500-é 27,7 az LSEG adatai szerint.

Az Európára fókuszáló alapok az elmúlt 12 hónapban folyamatos beáramlást tapasztaltak, többévnyi tőkekiáramlás után. Ebben szerepet játszik, hogy a gazdasági kilátások javulnak.