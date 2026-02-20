Deviza
Európa felé fordul a tőke: menekülnek a befektetők az amerikai tech részvényektől

A globális befektetők látványos fordulatot hajtanak végre: rekordösszegű tőke áramlik az európai részvénypiacokra, miközben az amerikai technológiai óriások varázsa halványul. Február minden idők legerősebb hónapja lehet az európai részvényalapok számára, két egymást követő, 10 milliárd dolláros heti beáramlás után. A befektetők az olcsóbb értékeltséget, a német fiskális élénkítést és a „régi gazdaság” szektorait keresik. Vajon tartósan átírhatja-e Európa – élén Németországgal – a globális tőkepiaci erőviszonyokat?
Ballagó Dániel
2026.02.20, 10:40
Frissítve: 2026.02.20, 11:44

Rekordösszegű tőke áramlik az európai részvénypiacokra, miközben a globális befektetők csökkentik kitettségüket a drágává vált amerikai technológiai papírokban. Az EPFR adatai szerint – amely az ETF - és befektetésialap-áramlásokat követi – az európai részvények februárban minden idők legnagyobb havi beáramlását könyvelhetik el, miután két egymást követő héten is mintegy 10 milliárd dollár friss tőke érkezett a piacra.

Businessman,Pointing,At,Etf,(exchange,Traded,Funds).,Investment,Opportunities,In, európa
Rekordpénz áramlik az európai részvényekbe, fordul a globális tőke / Fotó: Shutterstock

Történelmi csúcsok Európában

A Stoxx Europe 600 index ebben a hónapban sorozatban döntötte meg történelmi csúcsait, ahogyan a brit, francia és spanyol benchmarkok is. A rali egyik fő hajtóereje, hogy a nagy befektetők diverzifikálni kívánnak a Wall Street és annak domináns technológiai szektora felől, amelyet idén az esetleges mesterségesintelligencia-lufi miatti aggodalmak ráztak meg.

„Sok globális befektető szeretne eltávolodni a drága amerikai piactól – mondta Sharon Bell, a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája. – Különösen az amerikai befektetők keresnek külföldi alternatívákat. Európa más jellegű kitettséget kínál, jóval kisebb technológiai súllyal.”

 

Rotáció az AI-óriásoktól a „régi gazdaság” felé

A részvénypiaci vezető szerep fokozatosan elmozdul az amerikai AI-óriásoktól. Ez kedvez az olyan európai piacoknak, ahol nagyobb a súlyuk a bankoknak, az iparnak és a nyersanyagcégeknek.

  • A fizikai eszközök iránti erős kereslet például közel 7 százalékkal emelte idén a londoni FTSE 100 indexet.
  • A Weir Group és az Antofagasta árfolyama több mint 20 százalékkal ugrott meg.

A friss tőke jelentős része nem kifejezetten Európát követő alapokba, hanem általában nem amerikai piacokra fókuszáló konstrukciókba érkezett. A befektetők attól tartanak, hogy a globális portfóliók túlzottan az AI-hoz kapcsolódó, magas értékeltségű amerikai részvényekre koncentrálódtak. Ennek következtében több globális piac is megelőzi idén teljesítményben a Wall Streetet: az S&P 500 a Bloomberg által követett 92 jelentős index közül csak a 76. helyen áll.

„A deviza-, szektor- és országdiverzifikáció lett az év legforróbb témája – ismertette Bell. – A befektetők azt keresik, hol vannak a legolcsóbb lehetőségek.”

 

Európa olcsóbb – de elég lesz-e ez?

Az értékeltség Európa mellett szól:

a Stoxx Europe 600 előremutató P/E-mutatója 18,3, míg az S&P 500-é 27,7 az LSEG adatai szerint.

Az Európára fókuszáló alapok az elmúlt 12 hónapban folyamatos beáramlást tapasztaltak, többévnyi tőkekiáramlás után. Ebben szerepet játszik, hogy a gazdasági kilátások javulnak.

Németország, a régió gazdasági motorja, 2024-ben – 2022 óta először – ismét növekedést mutatott. A német gyári rendelések közelmúltbeli emelkedése arra utal, hogy a tavaly márciusban bejelentett történelmi védelmi és infrastrukturális költekezési program kezd begyűrűzni a reálgazdaságba. A Bank of America emiatt felülsúlyozásra minősítette a német részvényeket.

Beata Manthey, a Citibank európai és globális részvénystratégiai vezetője szerint az európai részvények iránti érdeklődést a belföldi ösztönzők megvalósulása és a technológián kívüli szektorok felé történő rotáció hajtja.

A védelmi részvények tovább menetelnek:

  • a német Rheinmetall 2026-ban eddig 12 százalékot emelkedett,
  • a brit BAE Systems 26 százalékos pluszban jár.

A Bank of America szerint megújult érdeklődés látható a német infrastruktúra-cégek iránt is.

„Ha valaki globális makrobefektető, a német történet az idei év egyik legfontosabb témája” – mondta Matthias Klein, a bank vezető részvényértékesítője.

 

Ázsia is beszáll, de a profitnövekedés kérdéses

A legnagyobb tőkebeáramlás Európából és az Egyesült Államokból érkezik, de az elemzők szerint az ázsiai kereslet is élénkül. A Nomura stratégája, Tomochika Kitaoka szerint a japán befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az európai részvények iránt, főként az alacsonyabb értékeltség miatt. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy Európa képes lesz-e felvenni a versenyt az amerikai vállalati profitdinamikával.

A Barclays szerint az S&P 500 vállalatai a jelenlegi gyorsjelentési szezonban több mint 12 százalékos éves eredménynövekedést érhetnek el, míg Európában ez alig 4 százalék.

Nem indexet vesznek, hanem sztorikat

Hani Redha, a PineBridge Investments többeszközös portfóliómenedzsere optimista a német ösztönzőcsomag piaci hatásával kapcsolatban, de nem általános európai kitettséget épít:

Nem európai részvényeket veszünk, nem DAX-ot veszünk. Nagyon célzott módon építünk pozíciókat az adott témában.

Kihívója akadt a Wall Streetnek

A globális tőke új irányt keres. A túlértékelt amerikai technológiai részvények után most Európa, különösen Németország, a védelmi ipar és a hagyományos gazdasági szektorok kerültek reflektorfénybe. A kérdés az, hogy az olcsóbb értékeltség és a fiskális élénkítés elegendő lesz-e ahhoz, hogy tartósan is felülmúlják a Wall Streetet.

