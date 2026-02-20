Európa felé fordul a tőke: menekülnek a befektetők az amerikai tech részvényektől
Rekordösszegű tőke áramlik az európai részvénypiacokra, miközben a globális befektetők csökkentik kitettségüket a drágává vált amerikai technológiai papírokban. Az EPFR adatai szerint – amely az ETF - és befektetésialap-áramlásokat követi – az európai részvények februárban minden idők legnagyobb havi beáramlását könyvelhetik el, miután két egymást követő héten is mintegy 10 milliárd dollár friss tőke érkezett a piacra.
Történelmi csúcsok Európában
A Stoxx Europe 600 index ebben a hónapban sorozatban döntötte meg történelmi csúcsait, ahogyan a brit, francia és spanyol benchmarkok is. A rali egyik fő hajtóereje, hogy a nagy befektetők diverzifikálni kívánnak a Wall Street és annak domináns technológiai szektora felől, amelyet idén az esetleges mesterségesintelligencia-lufi miatti aggodalmak ráztak meg.
„Sok globális befektető szeretne eltávolodni a drága amerikai piactól – mondta Sharon Bell, a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája. – Különösen az amerikai befektetők keresnek külföldi alternatívákat. Európa más jellegű kitettséget kínál, jóval kisebb technológiai súllyal.”
Rotáció az AI-óriásoktól a „régi gazdaság” felé
A részvénypiaci vezető szerep fokozatosan elmozdul az amerikai AI-óriásoktól. Ez kedvez az olyan európai piacoknak, ahol nagyobb a súlyuk a bankoknak, az iparnak és a nyersanyagcégeknek.
- A fizikai eszközök iránti erős kereslet például közel 7 százalékkal emelte idén a londoni FTSE 100 indexet.
- A Weir Group és az Antofagasta árfolyama több mint 20 százalékkal ugrott meg.
A friss tőke jelentős része nem kifejezetten Európát követő alapokba, hanem általában nem amerikai piacokra fókuszáló konstrukciókba érkezett. A befektetők attól tartanak, hogy a globális portfóliók túlzottan az AI-hoz kapcsolódó, magas értékeltségű amerikai részvényekre koncentrálódtak. Ennek következtében több globális piac is megelőzi idén teljesítményben a Wall Streetet: az S&P 500 a Bloomberg által követett 92 jelentős index közül csak a 76. helyen áll.
„A deviza-, szektor- és országdiverzifikáció lett az év legforróbb témája – ismertette Bell. – A befektetők azt keresik, hol vannak a legolcsóbb lehetőségek.”
Európa olcsóbb – de elég lesz-e ez?
Az értékeltség Európa mellett szól:
a Stoxx Europe 600 előremutató P/E-mutatója 18,3, míg az S&P 500-é 27,7 az LSEG adatai szerint.
Az Európára fókuszáló alapok az elmúlt 12 hónapban folyamatos beáramlást tapasztaltak, többévnyi tőkekiáramlás után. Ebben szerepet játszik, hogy a gazdasági kilátások javulnak.
Németország, a régió gazdasági motorja, 2024-ben – 2022 óta először – ismét növekedést mutatott. A német gyári rendelések közelmúltbeli emelkedése arra utal, hogy a tavaly márciusban bejelentett történelmi védelmi és infrastrukturális költekezési program kezd begyűrűzni a reálgazdaságba. A Bank of America emiatt felülsúlyozásra minősítette a német részvényeket.
Beata Manthey, a Citibank európai és globális részvénystratégiai vezetője szerint az európai részvények iránti érdeklődést a belföldi ösztönzők megvalósulása és a technológián kívüli szektorok felé történő rotáció hajtja.
A védelmi részvények tovább menetelnek:
- a német Rheinmetall 2026-ban eddig 12 százalékot emelkedett,
- a brit BAE Systems 26 százalékos pluszban jár.
A Bank of America szerint megújult érdeklődés látható a német infrastruktúra-cégek iránt is.
„Ha valaki globális makrobefektető, a német történet az idei év egyik legfontosabb témája” – mondta Matthias Klein, a bank vezető részvényértékesítője.
Ázsia is beszáll, de a profitnövekedés kérdéses
A legnagyobb tőkebeáramlás Európából és az Egyesült Államokból érkezik, de az elemzők szerint az ázsiai kereslet is élénkül. A Nomura stratégája, Tomochika Kitaoka szerint a japán befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az európai részvények iránt, főként az alacsonyabb értékeltség miatt. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy Európa képes lesz-e felvenni a versenyt az amerikai vállalati profitdinamikával.
A Barclays szerint az S&P 500 vállalatai a jelenlegi gyorsjelentési szezonban több mint 12 százalékos éves eredménynövekedést érhetnek el, míg Európában ez alig 4 százalék.
Nem indexet vesznek, hanem sztorikat
Hani Redha, a PineBridge Investments többeszközös portfóliómenedzsere optimista a német ösztönzőcsomag piaci hatásával kapcsolatban, de nem általános európai kitettséget épít:
Nem európai részvényeket veszünk, nem DAX-ot veszünk. Nagyon célzott módon építünk pozíciókat az adott témában.
Kihívója akadt a Wall Streetnek
A globális tőke új irányt keres. A túlértékelt amerikai technológiai részvények után most Európa, különösen Németország, a védelmi ipar és a hagyományos gazdasági szektorok kerültek reflektorfénybe. A kérdés az, hogy az olcsóbb értékeltség és a fiskális élénkítés elegendő lesz-e ahhoz, hogy tartósan is felülmúlják a Wall Streetet.