Orbán Viktor vasárnap is megnyert egy csatát, és megmondta, hogy kell megnyerni a következőt

Orbán Viktor szerint a Fidesznek megvannak a szavazói, csak el kell érni, hogy részt vegyenek a választáson is. A kormányfő erről Pátyon beszélt, ahol a helyi képviselővel, Menczer Tamással együtt részt vett egy disznótoron, majd elmondta, mi a győzelem kulcsa, és miért érdemes a Fidesz jelöltjére szavazni.

Orbán Viktor nemcsak a disznóvágáshoz ért, azt is tudja, hogyan győzhet áprilisban a Fidesz / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az Origo tudósítása szerint a miniszterelnök részt vett a disznóvágás után a feldolgozásban is, ami nem szokatlan munka számára. Ezután beszélt a parlamenti választásról, amelyet április 12-re írt ki a köztársasági elnök.

A kormányfő a Facebook-oldalára feltett videóban elmondta, hogy csatáznak a digitális térben is, azt sem szabad elhanyagolni, de a billentyűkön nem lehet választást nyerni.

Orbán Viktor szerint a szavazók megvannak

„Választást ajtókopogtatással meg kézfogással lehet nyerni. Nyomni kell a digitális dolgokat is, de közben végig kell járni az összes szavazót is. Akik egyébként megvannak, a kérdés csak az, hogy el tudjuk-e vinni őket szavazni. Ha el tudjuk őket vinni, akkor ebben a körzetben is megvan a mandátum” – jelentette ki.

A kormányfő szerint Menczer Tamás két okból is megérdemli a támogatást,

elsősorban azért, mert sokat dolgozik. „Sosem volt ennek a térségnek olyan erőteljes, aktív, virulens képviselője, mint ő” – mondta róla Orbán Viktor.

A másik ok, hogy van, aki úgy akar nyerni, hogy ravaszkodik, ide is mosolyog, oda is mosolyog, nem áll bele a konfliktusba. A kormányfő szerint így is lehet nyerni, de nehéz, és ő az ilyesmit nem szereti.

„Csatát úgy kell nyerni, hogy bele kell állni. És Tamás beleáll, ezért is érdemli meg a támogatást, és remélem, hogy majd a győzelmet is” – mondta.

„Nem sumákol, nem ügyeskedik, nem ravaszkodik, nem angolnázik, nem kicsúszik a konfliktusból, hanem beleáll, azt’ jó napot” – fogalmazott a kormányfő, aki arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek a jelöltnek bejutni a parlamentbe.

Ahogyan videóbejegyzéséhez a miniszterelnök írta: