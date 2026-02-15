Deviza
parlamenti választások
Orbán Viktor
Fidesz

Orbán Viktor vasárnap is megnyert egy csatát, és megmondta, hogy kell megnyerni a következőt

A disznóvágás megvolt, most jön a meló. Orbán Viktor megmondta, hogyan lehet győzni a választáson.
VG
2026.02.15, 16:20
Frissítve: 2026.02.15, 16:30

Orbán Viktor szerint a Fidesznek megvannak a szavazói, csak el kell érni, hogy részt vegyenek a választáson is. A kormányfő erről Pátyon beszélt, ahol a helyi képviselővel, Menczer Tamással együtt részt vett egy disznótoron, majd elmondta, mi a győzelem kulcsa, és miért érdemes a Fidesz jelöltjére szavazni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor nemcsak a disznóvágáshoz ért, azt is tudja, hogyan győzhet áprilisban a Fidesz / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az Origo tudósítása szerint a miniszterelnök részt vett a disznóvágás után a feldolgozásban is, ami nem szokatlan munka számára. Ezután beszélt a parlamenti választásról, amelyet április 12-re írt ki a köztársasági elnök.

A kormányfő a Facebook-oldalára feltett videóban elmondta, hogy csatáznak a digitális térben is, azt sem szabad elhanyagolni, de a billentyűkön nem lehet választást nyerni.

Orbán Viktor szerint a szavazók megvannak

„Választást ajtókopogtatással meg kézfogással lehet nyerni. Nyomni kell a digitális dolgokat is, de közben végig kell járni az összes szavazót is. Akik egyébként megvannak, a kérdés csak az, hogy el tudjuk-e vinni őket szavazni. Ha el tudjuk őket vinni, akkor ebben a körzetben is megvan a mandátum” – jelentette ki.

A kormányfő szerint Menczer Tamás két okból is megérdemli a támogatást,

elsősorban azért, mert sokat dolgozik. „Sosem volt ennek a térségnek olyan erőteljes, aktív, virulens képviselője, mint ő” – mondta róla Orbán Viktor.

A másik ok, hogy van, aki úgy akar nyerni, hogy ravaszkodik, ide is mosolyog, oda is mosolyog, nem áll bele a konfliktusba. A kormányfő szerint így is lehet nyerni, de nehéz, és ő az ilyesmit nem szereti.

„Csatát úgy kell nyerni, hogy bele kell állni. És Tamás beleáll, ezért is érdemli meg a támogatást, és remélem, hogy majd a győzelmet is” – mondta.

„Nem sumákol, nem ügyeskedik, nem ravaszkodik, nem angolnázik, nem kicsúszik a konfliktusból, hanem beleáll, azt’ jó napot” – fogalmazott a kormányfő, aki arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek a jelöltnek bejutni a parlamentbe.

Ahogyan videóbejegyzéséhez a miniszterelnök írta: 

„Disznóvágás, most jön a meló. Behúzzuk! Hajrá, Tamás!”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
