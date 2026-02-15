Deviza
Lázárinfó
Lázár János
Győr

Lázár János elárulta a kormány erejének nagy titkát, vidéken rejlik, és nem tudták ellesni

A győri Lázárinfón hangzott el, a videórészletet a miniszter most posztolta külön a Facebookon. Lázás János nyilvánvalóan üzenni akart, ha külön is közölte a hosszú fórumnak ezt az epizódját.
Pető Sándor
2026.02.15, 16:03
Frissítve: 2026.02.15, 16:35

Lázár János elárulta, mitől erős a kormánykoalíció. A Győrben tartott Lázárinfó egy részletét posztolta ki Facebook-oldalán.

Lázás János olyan titkot árult el, amit képtelenek ellesni
Lázár János olyan titkot árult el, amit képtelenek ellesni / Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János építési és közlekedési miniszter posztját a következő mondattal vezette be:

Mi azokért is dolgozunk, akik nem ránk szavaztak!

A kormánytag a fórumon arról beszélt: tudomásul vettük az, hogy ennek a városnak nem az lett a vezetője, akit mi javasoltunk.

Elmondta – azzal a jegyzettel, hogy „én vagyok az egyetlen, aki erről valóban tartalommal tud beszélni” –, hogy a győriek érdekében annak ellenére is tárgyalnak a várossal, hogy annak vezetése nem barátként viszonyul a kormányzathoz.

Tárgyalni a győriek érdekében azért kellett, mert a város 570 millió forintos tartozást halmozott fel a Volánnál.

A polgármester engem megkeresett – idézte fel Lázár János –, valószínű, ezekről se a képviselők, se a győriek nem tudnak.

Mert miközben itt megy az uszítás, azért a polgármester engem megkeresett, több alkalommal is, levélben, és azt kérte, hogy a kormány a győrieknek tegyen engedményt, és ezt a tartozást a város öt év alatt fizesse vissza – és ezt én megadtam

– számolt be. 

„A kiabáló választópolgártársak” számára válaszként a miniszter elmondta, bekiabálás helyett azért nem kell lerakniuk az asztalra a több százmilliót – hisz „kezdhettük volna úgy is a beszélgetést, hogy kedves győriek, ha tartoznak, fizessenek –, mert a győriek lehetőséget kaptak arra a város kezdeményezésére, a város elképzelése szerint, hogy ebben a nagyon nehéz ügyben a Volán-közlekedésért, a helyi közlekedésért fizetendő díjak átütemezése ügyében egyességet kössünk, és megegyezünk úgy, hogy az a városnak jó legyen” – magyarázta Lázár János.

Tehát ezt csak azért mondtam el, hogyha van együttműködési ajánlat és együttműködési készség, akkor készek és képes vagyunk az együttműködésre

– tette hozzá a miniszter, kitalálható, hogy üzenetként Karácsony Gergely együttműködésre képtelen Budapestjének. 

