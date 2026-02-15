Orbán Viktor hamarosan meglátja, eléggé felingerelte-e az amerikai külügyminisztert Robert Fico
Hasonló témákat ölel fel legalább részben a Budapestre tartó amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hétfői magyarországi tárgyalási napirendje, mint amiről vasárnap egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Orbán Viktor magyar kormányfő megbeszéléseik után közös sajtótájékoztatón számolnak be az eredményről.
Frissítés: Marco Rubio időközben vasárnap este meg is érkezett Budapestre.
Az MTI jelentése szerint Pozsonyban elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai-szlovák együttműködés lehetőségei kerültek szóba. Az energia területén Brüsszel intézkedései miatt hasonló problémákkal szembesül Szlovákia is, mint a tengertől szintén elzárt Magyarország.
Marco Rubio a müncheni biztonsági konferenciáról érkezik a régiónkba, ahol megerősítette Washington elkötelezettségét Európa mellett, ám a változás fontosságára is rávilágított: Amerikának nem kellenek gyenge szövetségesek. Volt egy kemény üzenete is: az Egyesült Államok nem kíván a Nyugat irányított hanyatlásának udvarias bábája lenni.
Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatását is üzenetnek látják az EU-ban
A felszín más lehet, mint a mély. Miközben JD Vance amerikai alelnök egy évvel ezelőtti nyers üzenetéhez képest az amerikaiak idei üzenetei lágyabb tónust vettek fel, a gyakran Brüsszel szócsöveként tekintett Politico értékelése arra utal: az európaiak vették a lapot, továbbra is arra szólítják fel őket, hogy soroljanak be Donald Trump mögé, ellenkező esetben nem sok jóra számíthatnak.
Marco Rubio kiengesztelő hangnemmel jön, és aztán Magyarországra és Szlovákiába megy. Miféle jelzés ez?
– idéz a lap egy európai törvényhozót, aki kitalálhatóan nem nagy híve az uralkodó brüsszeli vonal politikusai által folytonosan támadott pozsonyi és budapesti kormánypolitikának.
Tovább keményítik-e az amerikai hozzáállást Rubio pozsonyi és budapesti megbeszélései, talán azonnal meg sem tudjuk. A tárgyalások konkrét témáit és eredményeit igen.
Fico kimondta, amitől Brüsszelben felcsuklanak, pont mikor itt az amerikai külügyminiszter: Ukrajna a Barátság vezetékkel zsarolja Magyarországot
Mit gondolhat Donald Trump jobbkeze az Európai Unió viszonyairól, amit eddig nem gondolt, nem tudhatjuk, mindenesetre Marco Rubio pont itt van, amikor Robert Fico találkozójuk után kimondta: Kijev azért késlelteti a területén keresztül a közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság kőolajvezeték újraindítását, mert ezzel gyakoroljon nyomást Magyarországra, hogy az adja fel Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.
Több közös, illetve érintkező témát kínál a két szomszéd főváros Rubiónak
Az ukrán zsarolás ügye feltehetően Budapesten sem marad ki a témák közül. Pozsonyban a legfontosabb megvitatott ügyek között egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre, amint a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentette.
Az MTI összefoglalója szerint a közös sajtótájékoztatón
Fico megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében,
valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.
A nukleáris együttműködés a budapesti tárgyalásoknak is témája lesz, ahogy kétségen kívül a kőolaj és a gáz kérdései is.
Fico elmondta: a találkozón szó esett arról is, hogy Szlovákia a korábbi megrendelésein felül további négy F–16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette,
valamint felajánlotta segítségét az amerikai félnek az orosz–ukrán béketárgyalások összefüggésében is
– ahogy Magyarország is tette, amely Donald Trump és Vlagyimir Putyin esetleges találkozója legvalószínűbb helyszíneként is szóba került a korábbiakban.
Az utóbbiról hallunk-e többet, illetve mást és újat, kétséges, hiszen az amerikaiak által kikényszerített orosz–ukrán béketapogatódzások nem igazán haladnak előre, miközben az Európai Unió egyre markánsabb jeleit adja a háborús készülődésnek.
Rubio Peter Pellegrini szlovák államfővel is találkozott. A szlovák államfő – a sajtóirodája által kiadott közlemény szerint – a találkozó kapcsán stratégiainak minősítette a két ország partnerségét és konkrét hozadékokat említett a védelmi és energetikai együttműködés terén. Egyidejűleg megerősítette Szlovákia NATO-tagságából adódó vállalásaival kapcsolatos, a hadsereg modernizációjával kapcsolatos terveit – jelenti az MTI.
Trump jobbkeze Budapestre érkezik, erről tárgyalhat vele Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten közös sajtótájékoztatót tart Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseire fókuszál. Orbán legutóbb Washingtonban találkozott a tárcavezetővel.