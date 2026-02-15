Orbán Viktor hamarosan meglátja, eléggé felingerelte-e az amerikai külügyminisztert Robert Fico

Hasonló témákat ölel fel legalább részben a Budapestre tartó amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hétfői magyarországi tárgyalási napirendje, mint amiről vasárnap egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Orbán Viktor magyar kormányfő megbeszéléseik után közös sajtótájékoztatón számolnak be az eredményről.

Az amerikai külügyminiszter lágyított a tónuson, de azért beszólt, majd egyenesen Pozsony és Budapest felé vette az irányt / Fotó: AFP

Frissítés: Marco Rubio időközben vasárnap este meg is érkezett Budapestre.

Az MTI jelentése szerint Pozsonyban elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai-szlovák együttműködés lehetőségei kerültek szóba. Az energia területén Brüsszel intézkedései miatt hasonló problémákkal szembesül Szlovákia is, mint a tengertől szintén elzárt Magyarország.

Marco Rubio a müncheni biztonsági konferenciáról érkezik a régiónkba, ahol megerősítette Washington elkötelezettségét Európa mellett, ám a változás fontosságára is rávilágított: Amerikának nem kellenek gyenge szövetségesek. Volt egy kemény üzenete is: az Egyesült Államok nem kíván a Nyugat irányított hanyatlásának udvarias bábája lenni.

Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatását is üzenetnek látják az EU-ban

A felszín más lehet, mint a mély. Miközben JD Vance amerikai alelnök egy évvel ezelőtti nyers üzenetéhez képest az amerikaiak idei üzenetei lágyabb tónust vettek fel, a gyakran Brüsszel szócsöveként tekintett Politico értékelése arra utal: az európaiak vették a lapot, továbbra is arra szólítják fel őket, hogy soroljanak be Donald Trump mögé, ellenkező esetben nem sok jóra számíthatnak.

Marco Rubio kiengesztelő hangnemmel jön, és aztán Magyarországra és Szlovákiába megy. Miféle jelzés ez?

– idéz a lap egy európai törvényhozót, aki kitalálhatóan nem nagy híve az uralkodó brüsszeli vonal politikusai által folytonosan támadott pozsonyi és budapesti kormánypolitikának.

Tovább keményítik-e az amerikai hozzáállást Rubio pozsonyi és budapesti megbeszélései, talán azonnal meg sem tudjuk. A tárgyalások konkrét témáit és eredményeit igen.

Fico kimondta, amitől Brüsszelben felcsuklanak, pont mikor itt az amerikai külügyminiszter: Ukrajna a Barátság vezetékkel zsarolja Magyarországot Mit gondolhat Donald Trump jobbkeze az Európai Unió viszonyairól, amit eddig nem gondolt, nem tudhatjuk, mindenesetre Marco Rubio pont itt van, amikor Robert Fico találkozójuk után kimondta: Kijev azért késlelteti a területén keresztül a közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság kőolajvezeték újraindítását, mert ezzel gyakoroljon nyomást Magyarországra, hogy az adja fel Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.

Több közös, illetve érintkező témát kínál a két szomszéd főváros Rubiónak

Az ukrán zsarolás ügye feltehetően Budapesten sem marad ki a témák közül. Pozsonyban a legfontosabb megvitatott ügyek között egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre, amint a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentette.