Párizs kirobbanthatatlan az élről: ötödjére is elnyerte a világ legvonzóbb városának járó címet

Az Euromonitor International adatelemző cég évről évre rangsorolja a világvárosokat turisztikai szempontból. A versenyben ismét Párizs győzedelmeskedett. A francia fővárosba 2025-ben több mint 18 millió látogató érkezett. A jelentés azt is megjegyezte, hogy Párizs vonzereje főként „erős turisztikai infrastruktúrájának, élénk kultúrájának és a fenntarthatóságra való törekvésének” köszönhető.

A világ legvonzóbb városa idén is Párizs lett / Fotó: Shutterstock

Továbbra is az európai városok a legvonzóbbak

Az éves jelentés szerint a legvonzóbb célpontok továbbra is az európai városok: Párizst Madrid követi. A spanyol főváros a fenntarthatósági kezdeményezéseiért és a városi mobilitás fejlesztéséért kapta a legtöbb elismerést. Tokióba az Euromonitor elemzése szerint leginkább a különleges élmények és a nemzetközi sportesemények vonzották a tömegeket. Japán fővárosa a harmadik legnépszerűbb úti cél lett. Az örök város, Róma a negyedik helyet szerezte meg, ahol leginkább az új luxushotelek nyitása jelentette az izgalmakat, míg a versenyben ötödik Milánóba az utánozhatatlan divat és dizájn vonzotta a látogatók legnagyobb részét.

