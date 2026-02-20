Deviza
tőzsde
Dél-Korea
mesterséges intelligencia
Samsung

Új csúcson a Samsung: brutális árréssel jöhet az új MI-chip, meg is őrjítette a dél-koreai tőzsdét

Új csúcsra emelkedtek a dél-koreai technológiai részvények, miután a piac erős áremelési jeleket érzékelt az MI-chipek szegmensében. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó memóriapiac továbbra is feszes, a kereslet meghaladja a kínálatot, ami komoly árazási mozgásteret biztosít a gyártóknak. A Samsung most olyan árszinten tárgyal legújabb HBM4 memóriachipjéről, amely akár harminc százalékkal is meghaladhatja az előző generáció árát.
VG
2026.02.20, 16:53

A Samsung részvényei történelmi csúcsra emelkedtek a dél-koreai tőzsdén, miután helyi sajtóértesülések szerint a vállalat akár 30 százalékkal magasabb árat kérhet legújabb mesterségesintelligencia- (MI) memóriachipjéért, mint az előző generációért. A befektetői reakció jól mutatja: a piac továbbra is rendkívül érzékenyen reagál az MI-hez köthető hardverfejlesztésekre, különösen a nagy teljesítményű memóriák szegmensében, ahol a kereslet még mindig meghaladja a kínálatot.

Új csúcson a Samsung: brutális árréssel jöhet az új MI-chip, meg is őrjítette a dél-koreai tőzsdét
Új csúcson a Samsung: brutális árréssel jöhet az új MI-chip, meg is őrjítette a dél-koreai tőzsdét / Fotó: Ridham Supriyanto

A Bloomberg értesülései szerint a Samsung Electronics a legújabb, HBM4 típusú, nagy sávszélességű memóriáját mintegy 700 dolláros (körülbelül 252 ezer forintos) darabáron kínálhatja. Ez tetemes emelkedés az előző generációhoz képest, és érdemben meghaladja a piacon korábban hallott árszinteket. A vállalat a sajtóhírt nem kommentálta, de a részvényárfolyam a háromnapos ünnep utáni első kereskedési napon 5,4 százalékos pluszban is járt.

A HBM (High Bandwidth Memory) chipek kulcsszerepet játszanak a mesterségesintelligencia-alapú rendszerek működésében, mivel nagy adatátviteli sebességet biztosítanak az MI-gyorsítók számára. 

A Samsung egyik legnagyobb partnere, az Nvidia szintén lendületet kapott a héten, 

miután a Meta Platforms bejelentette: a következő években milliós nagyságrendben telepíti az Nvidia MI-processzorait. Ezzel párhuzamosan az Apple is felgyorsította új, mesterséges intelligenciára épülő viselhető eszközeinek fejlesztését, ami tovább élénkítheti a félvezetőpiaci keresletet.

Az iparági elemzők szerint a Samsung árazási lépése a szektor úgynevezett árazási erejét jelzi. A Saxo Markets vezető befektetési stratégája, Charu Chanana szerint ez annak a jele, hogy az MI-memóriák piaca továbbra is szűkös, és a Samsung visszaszerezhette alkupozícióját a prémiumszegmensben. A 700 dolláros árszint – mai árfolyamon mintegy 252 ezer forint – a Bloomberg Intelligence számításai alapján 50-60 százalékos működési eredményhányadot is jelenthet a HBM4 esetében.

A memóriapiaci hiány nemcsak a Samsungnak kedvezett, hanem a szintén dél-koreai SK Hynix számára is. A két vállalat erős teljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy a dél-koreai Kospi index idén 34 százalékkal emelkedjen, ezzel a világ egyik legjobban teljesítő részvénypiacává válva. Az SK Hynix korábban, augusztusban az Nvidia számára a HBM4-et az 500 dolláros (nagyjából 180 ezer forintos) ársáv közepén árazta, de a sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy követi a Samsung magasabb árszintjét.

A mostani fejlemények azért is figyelemreméltók, mert 

a Samsung az MI-verseny korai szakaszában lemaradt az SK Hynix mögött, különösen a nagy sávszélességű memóriák piacán. 

A vállalat azonban az elmúlt hetekben bejelentette, hogy megkezdte a HBM4 tömeggyártását, és már kereskedelmi szállításokat is teljesített. Ha a cég valóban képes magasabb áron értékesíteni a chipeket, az nemcsak a jövedelmezőséget javíthatja, hanem megerősítheti pozícióját az MI-hardverek globális ellátási láncában is.

A félvezetőipar jelenlegi szakaszában az árazás kulcskérdéssé vált: a gyártók számára az a tét, hogy a robbanásszerű MI-keresletből mekkora nyereségtartalmat tudnak realizálni. A Samsung HBM4 körüli tárgyalások így túlmutatnak egyetlen terméken – azt jelzik, hogy a mesterséges intelligencia által hajtott chipboom még nem ért véget, és a prémium-memóriachipek piacán továbbra is a gyártók diktálhatják a feltételeket.

