Új csúcson a Samsung: brutális árréssel jöhet az új MI-chip, meg is őrjítette a dél-koreai tőzsdét

A Samsung részvényei történelmi csúcsra emelkedtek a dél-koreai tőzsdén, miután helyi sajtóértesülések szerint a vállalat akár 30 százalékkal magasabb árat kérhet legújabb mesterségesintelligencia- (MI) memóriachipjéért, mint az előző generációért. A befektetői reakció jól mutatja: a piac továbbra is rendkívül érzékenyen reagál az MI-hez köthető hardverfejlesztésekre, különösen a nagy teljesítményű memóriák szegmensében, ahol a kereslet még mindig meghaladja a kínálatot.

A Bloomberg értesülései szerint a Samsung Electronics a legújabb, HBM4 típusú, nagy sávszélességű memóriáját mintegy 700 dolláros (körülbelül 252 ezer forintos) darabáron kínálhatja. Ez tetemes emelkedés az előző generációhoz képest, és érdemben meghaladja a piacon korábban hallott árszinteket. A vállalat a sajtóhírt nem kommentálta, de a részvényárfolyam a háromnapos ünnep utáni első kereskedési napon 5,4 százalékos pluszban is járt.

A HBM (High Bandwidth Memory) chipek kulcsszerepet játszanak a mesterségesintelligencia-alapú rendszerek működésében, mivel nagy adatátviteli sebességet biztosítanak az MI-gyorsítók számára.

A Samsung egyik legnagyobb partnere, az Nvidia szintén lendületet kapott a héten,

miután a Meta Platforms bejelentette: a következő években milliós nagyságrendben telepíti az Nvidia MI-processzorait. Ezzel párhuzamosan az Apple is felgyorsította új, mesterséges intelligenciára épülő viselhető eszközeinek fejlesztését, ami tovább élénkítheti a félvezetőpiaci keresletet.

Az iparági elemzők szerint a Samsung árazási lépése a szektor úgynevezett árazási erejét jelzi. A Saxo Markets vezető befektetési stratégája, Charu Chanana szerint ez annak a jele, hogy az MI-memóriák piaca továbbra is szűkös, és a Samsung visszaszerezhette alkupozícióját a prémiumszegmensben. A 700 dolláros árszint – mai árfolyamon mintegy 252 ezer forint – a Bloomberg Intelligence számításai alapján 50-60 százalékos működési eredményhányadot is jelenthet a HBM4 esetében.

A memóriapiaci hiány nemcsak a Samsungnak kedvezett, hanem a szintén dél-koreai SK Hynix számára is. A két vállalat erős teljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy a dél-koreai Kospi index idén 34 százalékkal emelkedjen, ezzel a világ egyik legjobban teljesítő részvénypiacává válva. Az SK Hynix korábban, augusztusban az Nvidia számára a HBM4-et az 500 dolláros (nagyjából 180 ezer forintos) ársáv közepén árazta, de a sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy követi a Samsung magasabb árszintjét.