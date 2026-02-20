Deviza
Brüsszel rábólintott: a németek zsebre vághatják a Rosznyefty érdekeltségeit, véget ér a féléves hosszabbítgatás – az orosz olaj így is nagyon hiányzik

A mostani jóváhagyás az eddig félévente meghosszabbított vagyonkezelést stabilizálja. Brüsszel hivatalosan is rábólintott arra, hogy Berlin egyedül irányítsa a Rosznyefty német érdekeltségeit.
VG
2026.02.20, 17:33

Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta, hogy a német gazdasági minisztérium kizárólagos ellenőrzést gyakoroljon az orosz Rosznyefty németországi eszközei felett. A döntés gyakorlatilag határozatlan időre hosszabbítja meg az állami vagyonkezelői rendszert, amely 2022 óta biztosítja a stratégiai finomítók működését.

PCK-Raffinerie GmbH rosznyefty
Berlin egyedül gyakorolhat kontrollt a Rosznyefty németországi vagyona felett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A döntés formálisan versenyjogi szempontból vizsgálta az ügyletet, de politikai és energetikai súlya jóval túlmutat a technikai jóváhagyáson.

A bizottság szóvivője a Reuters kérdésére válaszolva elmondta, hogy a lépés lényegében az új vagyonkezelői rendszer engedélyezését jelenti, amelyet határozatlan ideig fenn lehet tartani, amíg új tulajdonosi vagy szerkezeti megoldás nem születik. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a német állam továbbra is közvetlen felügyelet alatt tarthatja az érintett stratégiai infrastruktúrát, és nincs szükség a félévenkénti felülvizsgálatra.

A Rosznyefty német leányvállalata kulcsszereplő az ország energiarendszerében. Ellenőrző részesedéssel rendelkezik a kelet-németországi PCK olajfinomítóban, amely Berlin üzemanyag-ellátásának döntő részét biztosítja. A finomító látja el többek között

  • a főváros repülőterét,
  • az üzemanyagtöltő állomásokat Kelet-Németországban,
  • valamint alapanyagokat szolgáltat a helyi vegyiparnak is.

A vállalat érdekeltségei közé tartoznak továbbá részesedések a MiRo és a Bayernoil finomítókban is. Ezek az eszközök 2022-ben kerültek német állami vagyonkezelés alá, miután az orosz–ukrán háború kirobbanása alapjaiban rengette meg Németország évtizedeken át kiépített energetikai kapcsolatait Moszkvával.

A vagyonkezelői konstrukciót eddig félévente hosszabbították meg, ez a rendszer pedig csak ideiglenes megoldásként indult, hogy biztosítsa az ellátás folyamatosságát, és stabilizálja a piacot a geopolitikai sokk közepette. A mostani brüsszeli jóváhagyás azonban azt jelzi, hogy Berlin hosszabb távon is számol az állami kontroll fenntartásával.

Berlin teljesen megszerezte a Rosznyefty infrastruktúráját

A PCK finomító jelentősége túlmutat regionális szerepén: Berlin és a keleti tartományok üzemanyag-ellátásának gerince. Egy esetleges működési zavar nemcsak közlekedési fennakadásokat, hanem ipari termelési problémákat is okozhatna. Ezért a német kormány számára az ellátásbiztonság elsődleges szempont.

2022-ben Németország gyors ütemben kezdte el csökkenteni az orosz energiahordozóktól való függőségét, és a Rosznyefty német eszközeinek állami felügyelete is ennek a stratégiának a része volt: stabilizálni a rendszert, miközben alternatív beszerzési forrásokat építenek ki.

Németország megúszta az amerikai szankciókat: a Rosznyefty német eszközei ezért kapnak mentességet

Bár a németországi eszközök névleg az orosz vállalat tulajdonában vannak, a döntéseket már Berlinben hozzák. A Rosznyefty eszközeit ugyanis Németország állami felügyelet alá helyezte.

 

