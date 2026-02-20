Deviza
Elfogyott a lendület: mínuszba csúszott le a hét végén a BUX

A hét végére alábbhagyott a vételi kedv a Budapesti Értéktőzsdén, és valamennyi vezető részvény mínuszban zárt. A BUX gyengüléssel fejezte be a pénteki kereskedést, a forgalom pedig visszafogott maradt.
Ballagó Dániel
2026.02.20, 17:15
Frissítve: 2026.02.20, 17:18

A hét utolsó kereskedési napján már nem maradt nyoma a korábbi optimizmusnak a Budapesti Értéktőzsdén: a vezető részvények gyengültek, így egyértelműen negatív hangulatban zárt a piac. A befektetők inkább profitot realizáltak, ami a blue chipek teljesítményén is meglátszott.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 0,27 százalékos csökkenéssel, 126 332 ponton fejezte be a kereskedést, a teljes napi forgalom 9126 millió forint volt. A visszafogott aktivitás mellett az indexet valamennyi meghatározó részvény lefelé húzta.

  • A legnagyobb súlyú papír, az OTP 0,1 százalékos mínuszban, 39 650 forinton zárt, ami ugyan csak mérsékelt gyengülés, de hozzájárult az index csökkenéséhez.
  • A Mol ennél nagyobb esést könyvelt el: az olajipari részvény 1,18 százalékkal, 3528 forintra csúszott vissza, érdemben rontva a hangulatot.
  • A Richter teljesített a leggyengébben a blue chipek közül, 1,86 százalékos eséssel, 11 600 forinton fejezte be a napot.
  • A Magyar Telekom sem tudta elkerülni a lejtmenetet: a távközlési papír 0,9 százalékkal, 1974 forintra gyengült.

A pénteki kereskedés így egyértelműen lefelé mutatott, a teljes blue chip kosár mínuszban zárt. A hétzárás inkább a kivárásról és a pozíciók rendezéséről szólt, mintsem újabb emelkedési hullám indulásáról.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az erősebb forint jó hír, de nem mindenkinek

A forint látványos erősödése az elmúlt időszakban több ponton is kedvezően hat a gazdaságra: olcsóbbá teszi az importot, mérsékli az inflációs nyomást, és csökkenti az államadósság devizában számolt terheit. Ugyanakkor az exportőrök számára kevésbé kedvező környezetet teremthet, így a piaci hangulatban is kettősséget okozhat, különösen egy olyan napon, amikor a részvénypiac amúgy is óvatosabb, mínuszos zárást produkál.

