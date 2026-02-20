A hét utolsó kereskedési napján már nem maradt nyoma a korábbi optimizmusnak a Budapesti Értéktőzsdén: a vezető részvények gyengültek, így egyértelműen negatív hangulatban zárt a piac. A befektetők inkább profitot realizáltak, ami a blue chipek teljesítményén is meglátszott.

Elfogyott a lendület: mínuszba csúszott le a hét végén a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 0,27 százalékos csökkenéssel, 126 332 ponton fejezte be a kereskedést, a teljes napi forgalom 9126 millió forint volt. A visszafogott aktivitás mellett az indexet valamennyi meghatározó részvény lefelé húzta.

A legnagyobb súlyú papír, az OTP 0,1 százalékos mínuszban, 39 650 forinton zárt, ami ugyan csak mérsékelt gyengülés, de hozzájárult az index csökkenéséhez.

A Mol ennél nagyobb esést könyvelt el: az olajipari részvény 1,18 százalékkal, 3528 forintra csúszott vissza, érdemben rontva a hangulatot.

A Richter teljesített a leggyengébben a blue chipek közül, 1,86 százalékos eséssel, 11 600 forinton fejezte be a napot.

A Magyar Telekom sem tudta elkerülni a lejtmenetet: a távközlési papír 0,9 százalékkal, 1974 forintra gyengült.

A pénteki kereskedés így egyértelműen lefelé mutatott, a teljes blue chip kosár mínuszban zárt. A hétzárás inkább a kivárásról és a pozíciók rendezéséről szólt, mintsem újabb emelkedési hullám indulásáról.