Új autótípusokhoz lesz jó a Moszkvics-slusszkulcs: megérkeztek az EVM márka vadiúj mesterséges intelligenciával felszerelt modelljei

Lendületesen kezdte az évet az orosz Moszkvics autógyártó. Moszkvai üzemében az EVM elektromos és hibrid járműveket is gyárt majd az Umo (Urban City Mobile) márkanév alatt.
Csókási Annamária
2026.02.20, 16:54
Frissítve: 2026.02.20, 18:02

Oroszország első miniszterelnök-helyettese, Gyenyisz Manturov és Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester elindította az elektromos és hibrid autók gyártását a Moszkvics-gyárban – közölte a TASZSZ .

Moszkvics, autó, autóiparOroszország, Moszkva
Az orosz Moszkvics autómárka lendületesen kezdte az évet / Fotó: Natalia Kolesnikova / AFP

Az állami és üzleti szféra összefogásának lehetünk szemtanúi

Az EVM elektromos és hibrid járműveket gyárt az Umo (Urban City Mobile) márkanév alatt. 

Manturov kijelentette, hogy a márka bevezetése az üzleti élet, a kormány és a moszkvai polgármesteri hivatal közös erőfeszítésének eredménye.

A járművek mesterségesintelligencia-elemekkel, valamint saját multimédiás és navigációs szolgáltatásokkal lesznek felszerelve. Ezeket a szolgáltatásokat a projekt technológiai partnere, a Yandex biztosítja. Az új márka kínálatában elsősorban az Umo 5 elektromos crossover szerepel majd, amelyet városi használatra és taxiszolgáltatásokra terveztek. Ebből a járműből 3000 darab gyártását tervezik 2026-ra. Ezeket a járműveket elsősorban taxiscégeknek fogják forgalmazni. 

Később a vállalat a tervei szerint hibrid és elektromos járműveket is értékesít a lakosságnak, többek között a Moszkvics márkakereskedéseken keresztül.

Mióta visszatért, hasít a piacon a Moszkvics

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket.

Az Interfax orosz hírportál tájékoztatása szerint az M sorozatú autók 1,5 literes és 2,0 literes turbómotorral lesznek felszerelve a Moszkvics M70 modell esetében, míg a Moszkvics M90 modell 2,0 literes motorral kerül majd piacra. Mindkét modell a klasszikus kilencfokozatú sebességváltóval lesz felszerelve. A Moszkvics M90 négykerék-meghajtással, a Moszkvics M70 pedig elsőkerék-meghajtással rendelkezik, azonban a tervek szerint a jövőben ez a modell négykerék-meghajtású változatban is kapható lesz.

Elena Frolova, a Moszkvics vezérigazgatója egy kereskedői konferencián tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy 

az autóipar mindig is globális üzletág volt, és az is marad. Úgy véli, hogy a Moszkvics márka fejlődésének egyik sarokköve, ahogy sok más erős autógyártóé is, hogy időről időre kooperál bizonyos partnerekkel. 

Az első globális partnerük a Ford volt, aztán következett a Renault. Az autógyár új partnerét, akinek a technológiái képezik a most bemutatott M sorozat alapját, a vezérigazgató nem nevezte meg. Frolova ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az együttműködés nemcsak azt jelenti, hogy a Moszkvics átragasztja a névtáblákat, hozzáadott értékkel is részt vesz a folyamatban.

A sajtóhírek azonban arról is beszámoltak, hogy a kínai állami tulajdonú Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) lett az orosz fővárosi autógyár új technológiai partnere. 

