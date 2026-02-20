Új autótípusokhoz lesz jó a Moszkvics-slusszkulcs: megérkeztek az EVM márka vadiúj mesterséges intelligenciával felszerelt modelljei

Oroszország első miniszterelnök-helyettese, Gyenyisz Manturov és Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester elindította az elektromos és hibrid autók gyártását a Moszkvics-gyárban – közölte a TASZSZ .

Az orosz Moszkvics autómárka lendületesen kezdte az évet / Fotó: Natalia Kolesnikova / AFP

Az állami és üzleti szféra összefogásának lehetünk szemtanúi

Az EVM elektromos és hibrid járműveket gyárt az Umo (Urban City Mobile) márkanév alatt.

Manturov kijelentette, hogy a márka bevezetése az üzleti élet, a kormány és a moszkvai polgármesteri hivatal közös erőfeszítésének eredménye.

A járművek mesterségesintelligencia-elemekkel, valamint saját multimédiás és navigációs szolgáltatásokkal lesznek felszerelve. Ezeket a szolgáltatásokat a projekt technológiai partnere, a Yandex biztosítja. Az új márka kínálatában elsősorban az Umo 5 elektromos crossover szerepel majd, amelyet városi használatra és taxiszolgáltatásokra terveztek. Ebből a járműből 3000 darab gyártását tervezik 2026-ra. Ezeket a járműveket elsősorban taxiscégeknek fogják forgalmazni.

Később a vállalat a tervei szerint hibrid és elektromos járműveket is értékesít a lakosságnak, többek között a Moszkvics márkakereskedéseken keresztül.

Mióta visszatért, hasít a piacon a Moszkvics

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket.

Az Interfax orosz hírportál tájékoztatása szerint az M sorozatú autók 1,5 literes és 2,0 literes turbómotorral lesznek felszerelve a Moszkvics M70 modell esetében, míg a Moszkvics M90 modell 2,0 literes motorral kerül majd piacra. Mindkét modell a klasszikus kilencfokozatú sebességváltóval lesz felszerelve. A Moszkvics M90 négykerék-meghajtással, a Moszkvics M70 pedig elsőkerék-meghajtással rendelkezik, azonban a tervek szerint a jövőben ez a modell négykerék-meghajtású változatban is kapható lesz.

Elena Frolova, a Moszkvics vezérigazgatója egy kereskedői konferencián tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy

az autóipar mindig is globális üzletág volt, és az is marad. Úgy véli, hogy a Moszkvics márka fejlődésének egyik sarokköve, ahogy sok más erős autógyártóé is, hogy időről időre kooperál bizonyos partnerekkel.

Az első globális partnerük a Ford volt, aztán következett a Renault. Az autógyár új partnerét, akinek a technológiái képezik a most bemutatott M sorozat alapját, a vezérigazgató nem nevezte meg. Frolova ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az együttműködés nemcsak azt jelenti, hogy a Moszkvics átragasztja a névtáblákat, hozzáadott értékkel is részt vesz a folyamatban.