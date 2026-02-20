Van egy magyar kisváros az ukrán határnál, Kínától Amerikáig ismerik: a világ minden pontjáról idehordják a repülőgépek alkatrészeit javítani

A külgazdasági és külügyminiszter az Aero Space Power beruházásbejelentő ünnepségén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó hazai cég kétmilliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít a portfóliója bővítése érdekében, amihez a kormány félmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám 250 fölé növelését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A külügyminiszter kiemelte, hogy a vállalat az eseményen hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá az amerikai GE Aerospace-szel, amely javítási licencet tartalmaz négy repülőgép-hajtóműalkatrészre vonatkozóan.

Ez biztosítja, hogy önök itt az Aero Space Powernél, Kisvárdán még magasabb szintű szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a nemzetközi repülőgépipari piacon

— tudatta a külügyminiszter, majd hozzátette: "nekünk nagy büszkeségre ad okot, hogy ez a vállalat Kisvárdán olyan versenyképes lett nemzetközileg, hogy mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok licencével rendelkezik, így

ma már a világ minden tájáról - és szó szerint minden tájáról - szállítanak ide repülőgép-alkatrészeket annak érdekében, hogy azokat meg tudják javítani"

— fogalmazott.

Mesterséges vitákat generálnak a vállalatok támogatásáról

"Nyilván önök is hallják, látják, hogy sokszor próbálnak mesterséges vitát kreálni arról, hogy akkor a kis- és közepes vállalatokat kell támogatni, vagy a nagy nemzetközi vállalatokat kell támogatni. És pontosan ez a mai megállapodás, az önök vállalatának fejlődési pálya mutatja, hogy ez butaság erről vitázni. Mert nem vagy a kicsiket vagy a közepeseket vagy a nagyokat kell támogatni, hanem mindegyiket egyszerre, a helyzet ugyanis az, hogy a magyar kis- és közepes vállalatok akkor tudnak igazán nagyot fejlődni, ha a termékeik és a szolgáltatásaik iránti kereslet nő" — vélekedett a külügyminiszter.

Tehát ha a nagy nemzetközi vállalatok minél többet rendelnek, abból lesz a fejlődés a kisebb-közepes méretű vállalatoknál. Ezért is hoztunk olyan döntéseket, amelyek értelmében a hazánkba települő nagy nemzetközi vállalatok, ha támogatást kapnak a kormánytól, akkor kötelesek beszállító-fejlesztési tevékenységet végezni, és kötelesek a beszállítások legalább 30 százalékát 100 kilométeres körön belülről beszerezni

— húzta alá.