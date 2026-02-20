Nem mindegy, mit dobunk ki lomtalanításkor – a Mohu megmutatta, mi számít illegális hulladéknak

A vállalkozások által a lakossági lomtalanításkor elhelyezett szemét illegális. A Mohu Budapest – ugyanúgy, ahogy korábban is – a lakosság által szabályosan, az ingatlan elé kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja, folyamatosan takarítja a területeket – közölte a Világgazdasággal a vállalat.

Az illegális hulladék eltakarítása pedig változatlanul a terület fenntartójának, vagyis sok esetben az önkormányzatok feladata. A Mohu Budapest feljelentést tesz, ahol gyanítható, hogy vállalkozások illegális, vagy veszélyes hulladéka kerül a lakossági lomtalanításba.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lomtalanítás során még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába, és amelyek kihelyezése nem szabályos. Ilyenek például

a festékek,

vegyszerek,

üzemanyagtartályok,

működésképtelen hűtők,

építési törmelékek,

céges felújításból származó hulladékok,

melyek még mindig bekerülnek a lomok közé.

Fontos hangsúlyozni, hogy a lakossági lomtalanításra odahordott céges hulladék, építési törmelék vagy veszélyes anyagok kezelése nemcsak szabálytalan, hanem jócskán megnehezíti a város tisztán tartását is.

Az elmúlt évben Csepelen arra is volt példa, hogy egy cég az autóbontási hulladékot szállította a lakossági lomok közé.

Illetve előfordul olyan is, hogy egy vállalkozás az irodája felújítása után szintén oda helyezi az építési törmeléket. Ezekben az esetekben a Mohu Budapest megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Emellett az is jellemző, hogy a nem kerületi lakosok teljesen véletlenszerű helyeken, nem ingatlan előtt teszik le a szemetet. Sokszor más településeken működő vállalkozások szállítják oda a hulladékaikat.