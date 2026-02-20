Nem mindegy, mit dobunk ki lomtalanításkor – a Mohu megmutatta, mi számít illegális hulladéknak
A vállalkozások által a lakossági lomtalanításkor elhelyezett szemét illegális. A Mohu Budapest – ugyanúgy, ahogy korábban is – a lakosság által szabályosan, az ingatlan elé kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja, folyamatosan takarítja a területeket – közölte a Világgazdasággal a vállalat.
Az illegális hulladék eltakarítása pedig változatlanul a terület fenntartójának, vagyis sok esetben az önkormányzatok feladata. A Mohu Budapest feljelentést tesz, ahol gyanítható, hogy vállalkozások illegális, vagy veszélyes hulladéka kerül a lakossági lomtalanításba.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lomtalanítás során még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába, és amelyek kihelyezése nem szabályos. Ilyenek például
- a festékek,
- vegyszerek,
- üzemanyagtartályok,
- működésképtelen hűtők,
- építési törmelékek,
- céges felújításból származó hulladékok,
melyek még mindig bekerülnek a lomok közé.
Fontos hangsúlyozni, hogy a lakossági lomtalanításra odahordott céges hulladék, építési törmelék vagy veszélyes anyagok kezelése nemcsak szabálytalan, hanem jócskán megnehezíti a város tisztán tartását is.
Az elmúlt évben Csepelen arra is volt példa, hogy egy cég az autóbontási hulladékot szállította a lakossági lomok közé.
Illetve előfordul olyan is, hogy egy vállalkozás az irodája felújítása után szintén oda helyezi az építési törmeléket. Ezekben az esetekben a Mohu Budapest megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Indul a lomtalanítás, közli a dátumokat a Mohu: ez a legfontosabb szabály – 150 ezer forintra is büntethetik, aki nem tartja be
Készülhetnek a csepeliek, a lakossági lomtalanítás Budapesten 2026. február 15. és 26. között lesz a XXI. kerületben, közterületekre bontva. Itt a Mohu által közölt friss körzeti bontás és az utcákhoz tartozó kihelyezési napok listája.
Emellett az is jellemző, hogy a nem kerületi lakosok teljesen véletlenszerű helyeken, nem ingatlan előtt teszik le a szemetet. Sokszor más településeken működő vállalkozások szállítják oda a hulladékaikat.
A Mohu kéri, hogy a lomokat a megfelelő helyre tegyük ki
Az illegális hulladék eltakarítása továbbra is a fenntartó, vagyis sok esetben az önkormányzatok feladata. Ők ellenőrzik azt is, hogy ne kerüljenek ki szabálytalanul hulladékok. A Mohu Budapest együttműködik az önkormányzatokkal, ugyanakkor kéri a lakosságot, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyre tegyék ki a lomokat.