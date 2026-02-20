Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
illegális szemétlerakás
MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt
lomtalanítás

Nem mindegy, mit dobunk ki lomtalanításkor – a Mohu megmutatta, mi számít illegális hulladéknak

A tapasztalatok szerint a közterületekre rendszeresen kerülnek ki cégek, vállalkozások által olyan illegális hulladékok, amelyek nemcsak szabálytalanok, hanem a város tisztán tartását is jócskán megnehezítik. A fővárosi lomtalanítás során festékek, vegyszerek, építési törmelékek és céges hulladékok is gyakran megjelennek a lakossági lomok között, ami jogi lépéseket és többletfeladatokat ró az illetékesekre.
VG
2026.02.20, 16:28
Frissítve: 2026.02.20, 17:51

A vállalkozások által a lakossági lomtalanításkor elhelyezett szemét illegális. A Mohu Budapest – ugyanúgy, ahogy korábban is – a lakosság által szabályosan, az ingatlan elé kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja, folyamatosan takarítja a területeket – közölte a Világgazdasággal a vállalat.

mohu szemét lomtalanítás
A fővárosi lomtalanítás során még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába / Fotó: Mohu

Az illegális hulladék eltakarítása pedig változatlanul a terület fenntartójának, vagyis sok esetben az önkormányzatok feladata. A Mohu Budapest feljelentést tesz, ahol gyanítható, hogy vállalkozások illegális, vagy veszélyes hulladéka kerül a lakossági lomtalanításba.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lomtalanítás során még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába, és amelyek kihelyezése nem szabályos. Ilyenek például

  • a festékek,
  • vegyszerek,
  • üzemanyagtartályok,
  • működésképtelen hűtők,
  • építési törmelékek,
  • céges felújításból származó hulladékok,

melyek még mindig bekerülnek a lomok közé.

mohu szemét lomtalanítás
Fotó: Mohu

Fontos hangsúlyozni, hogy a lakossági lomtalanításra odahordott céges hulladék, építési törmelék vagy veszélyes anyagok kezelése nemcsak szabálytalan, hanem jócskán megnehezíti a város tisztán tartását is.

Az elmúlt évben Csepelen arra is volt példa, hogy egy cég az autóbontási hulladékot szállította a lakossági lomok közé.

Illetve előfordul olyan is, hogy egy vállalkozás az irodája felújítása után szintén oda helyezi az építési törmeléket. Ezekben az esetekben a Mohu Budapest megteszi a szükséges jogi lépéseket. 

Indul a lomtalanítás, közli a dátumokat a Mohu: ez a legfontosabb szabály – 150 ezer forintra is büntethetik, aki nem tartja be

Készülhetnek a csepeliek, a lakossági lomtalanítás Budapesten 2026. február 15. és 26. között lesz a XXI. kerületben, közterületekre bontva. Itt a Mohu által közölt friss körzeti bontás és az utcákhoz tartozó kihelyezési napok listája.

Emellett az is jellemző, hogy a nem kerületi lakosok teljesen véletlenszerű helyeken, nem ingatlan előtt teszik le a szemetet. Sokszor más településeken működő vállalkozások szállítják oda a hulladékaikat.

A Mohu kéri, hogy a lomokat a megfelelő helyre tegyük ki

Az illegális hulladék eltakarítása továbbra is a fenntartó, vagyis sok esetben az önkormányzatok feladata. Ők ellenőrzik azt is, hogy ne kerüljenek ki szabálytalanul hulladékok. A Mohu Budapest együttműködik az önkormányzatokkal, ugyanakkor kéri a lakosságot, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyre tegyék ki a lomokat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu