Halálos áldozat, 40 centi hó és tízezrek áram nélkül – térdre kényszerítette a tél Közép-Európát
Halálos áldozatot követelt a pénteki, átlagosan 40 centiméter friss havat hozó időjárás Ausztriában, miközben Szlovéniában több tízezer háztartás maradt áram nélkül a térségben. A zord téli időjárás nemcsak az utakat és a hegyvidéket bénította meg, hanem a repülőtereken is komoly fennakadásokat okozott.
A pénteken lehullott, átlagosan 40 centiméter friss hó súlyos következményekkel járt Ausztria több tartományában.
A rendkívüli időjárás egy ember életét követelte, emellett kiterjedt áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott, miközben a hatóságok több térségben riasztásokat adtak ki.
Az osztrák meteorológiai szolgálat az ország délkeleti részére és Graz környékére másodfokú, narancssárga riasztást rendelt el. A hegyvidéki területeken nemcsak a hó mennyisége, hanem a lavinaveszély is fokozódott, és a figyelmeztetések a következő napokban is érvényben maradnak.
A szélsőséges időjárás nemcsak az utakon, hanem a városi környezetben is kiszámíthatatlan helyzeteket teremtett: a zord időjárás Linz egyik lakóövezetében halálos áldozatot is követelt. Az osztrák rendőrség közlése szerint egy lépcsőn elszabaduló hóeke sodort magával egy 53 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette.
A hegyekben sem volt jobb a helyzet. A tiroli Alpokban, Sölden térségében egy német motorkerékpár szenvedett balesetet. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, 17 éves utasa könnyebben sérült meg. A havas, csúszós utak és a romló látási viszonyok komoly kockázatot jelentenek a közlekedők számára.
Az ország déli és délkeleti régióiban, köztük Stájerország területén is jelentős áramkimaradásokról számoltak be.
Mintegy 30 ezer háztartás maradt áram nélkül Ausztriában a hóesés következtében.
A nedves, nehéz hó több helyen fákat döntött ki, amelyek vezetékeket szakítottak le.
A légi közlekedés sem úszta meg fennakadások nélkül. A Bécsi nemzetközi repülőtér közlése szerint a forgalom délben újraindult, de továbbra is akadozhat. Az éjszaka lehullott 20 centiméter hó miatt 150 délelőtti járatot töröltek, illetve más repülőterekre irányítottak át. A havazás a Müncheni repülőtér működését is megzavarta.
A közutakon is kaotikus állapotok alakultak ki. Az osztrák autóklub, az ÖAMTC tájékoztatása szerint több autópálya-szakaszt ideiglenesen le kellett zárni a sűrű hóesés, az elakadt járművek és a rossz látási viszonyok miatt.
Egész Közép-Európában visszatért a zord tél
A szélsőséges időjárás nem állt meg az országhatárnál. Szlovénia területén mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül a hóesés következtében, ami jól mutatja, hogy a régió egészét érintő, komoly téli helyzetről van szó.
A mostani havazás ismét rámutat arra, hogy a térségben a tél rövid idő alatt is képes rendkívüli állapotokat előidézni. A hatóságok további csapadékra és fokozott lavinaveszélyre figyelmeztetnek, a közlekedőknek és a hegyvidéken tartózkodóknak pedig különösen nagy körültekintést javasolnak a következő napokban.
A heves havazás és az erős szél miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, több járatot más légikikötőkbe irányítottak át. A hófúvások miatt számos baleset történt az autópályákon is, lezárták az A21-est az osztrák főváros térségében. A zord téli időjárás Magyarországra is megérkezik, a HungaroMet több vármegyére másodfokú, azaz narancssárga riasztást adott ki havazás és hófúvás miatt. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak.