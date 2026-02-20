Deviza
Halálos áldozat, 40 centi hó és tízezrek áram nélkül – térdre kényszerítette a tél Közép-Európát

Narancssárga riasztás, lezárt autópályák és törölt repülőjáratok jelzik, milyen erejű havazás csapott le Közép-Európára. A szélsőséges téli időjárás egy ember halálát okozta, és tízezrek maradtak áram nélkül a térségben.
VG/MTI
2026.02.20, 17:26
Frissítve: 2026.02.20, 17:57

Halálos áldozatot követelt a pénteki, átlagosan 40 centiméter friss havat hozó időjárás Ausztriában, miközben Szlovéniában több tízezer háztartás maradt áram nélkül a térségben. A zord téli időjárás nemcsak az utakat és a hegyvidéket bénította meg, hanem a repülőtereken is komoly fennakadásokat okozott.

havazás, hókotró, Mecsek tél
A tél keményen visszatért Közép-Európába: 40 centiméter friss hó hullott, ami tragédiát és kiterjedt fennakadásokat eredményezett / Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt. / Facebook

A pénteken lehullott, átlagosan 40 centiméter friss hó súlyos következményekkel járt Ausztria több tartományában. 

A rendkívüli időjárás egy ember életét követelte, emellett kiterjedt áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott, miközben a hatóságok több térségben riasztásokat adtak ki.

Az osztrák meteorológiai szolgálat az ország délkeleti részére és Graz környékére másodfokú, narancssárga riasztást rendelt el. A hegyvidéki területeken nemcsak a hó mennyisége, hanem a lavinaveszély is fokozódott, és a figyelmeztetések a következő napokban is érvényben maradnak.

A szélsőséges időjárás nemcsak az utakon, hanem a városi környezetben is kiszámíthatatlan helyzeteket teremtett: a zord időjárás Linz egyik lakóövezetében halálos áldozatot is követelt. Az osztrák rendőrség közlése szerint egy lépcsőn elszabaduló hóeke sodort magával egy 53 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

A hegyekben sem volt jobb a helyzet. A tiroli Alpokban, Sölden térségében egy német motorkerékpár szenvedett balesetet. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, 17 éves utasa könnyebben sérült meg. A havas, csúszós utak és a romló látási viszonyok komoly kockázatot jelentenek a közlekedők számára.

Az ország déli és délkeleti régióiban, köztük Stájerország területén is jelentős áramkimaradásokról számoltak be. 

Mintegy 30 ezer háztartás maradt áram nélkül Ausztriában a hóesés következtében. 

A nedves, nehéz hó több helyen fákat döntött ki, amelyek vezetékeket szakítottak le.

A légi közlekedés sem úszta meg fennakadások nélkül. A Bécsi nemzetközi repülőtér közlése szerint a forgalom délben újraindult, de továbbra is akadozhat. Az éjszaka lehullott 20 centiméter hó miatt 150 délelőtti járatot töröltek, illetve más repülőterekre irányítottak át. A havazás a Müncheni repülőtér működését is megzavarta.

A közutakon is kaotikus állapotok alakultak ki. Az osztrák autóklub, az ÖAMTC tájékoztatása szerint több autópálya-szakaszt ideiglenesen le kellett zárni a sűrű hóesés, az elakadt járművek és a rossz látási viszonyok miatt.

Egész Közép-Európában visszatért a zord tél

A szélsőséges időjárás nem állt meg az országhatárnál. Szlovénia területén mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül a hóesés következtében, ami jól mutatja, hogy a régió egészét érintő, komoly téli helyzetről van szó.

A mostani havazás ismét rámutat arra, hogy a térségben a tél rövid idő alatt is képes rendkívüli állapotokat előidézni. A hatóságok további csapadékra és fokozott lavinaveszélyre figyelmeztetnek, a közlekedőknek és a hegyvidéken tartózkodóknak pedig különösen nagy körültekintést javasolnak a következő napokban.

Elesett a bécsi repülőtér és a környező autópályák – Magyarország felkészül, érkezik a havazás

A heves havazás és az erős szél miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, több járatot más légikikötőkbe irányítottak át. A hófúvások miatt számos baleset történt az autópályákon is, lezárták az A21-est az osztrák főváros térségében. A zord téli időjárás Magyarországra is megérkezik, a HungaroMet több vármegyére másodfokú, azaz narancssárga riasztást adott ki havazás és hófúvás miatt. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak.

 

 

