Tizenhétmilliárd forintos kockázati tőkealap segíti a magyar startupok fejlődését — új korai fázisú befektetési alapot indít a Hiventures

Új tőkealap indult a Hiventures égisze alatt, amely a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott állami szerepvállaláson keresztül célozza a hazai technológiai startupok és fejlesztések felvirágoztatását, közvetve pedig a magyar innováció versenyképességének erősítését – közölte a csoport.

Mintegy 17 milliárd forint keretösszegű kockázati tőkealap indult az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kezelésében, ezt ünnepelték a cég vezetői / Fotó: Hiventures

Az alap a korai fázisú startupok legégetőbb kihívására reagál, a növekedéshez, a skálázódáshoz vagy a következő körös tőkebevonás eléréséhez szükséges finanszírozási hiányt pótolja. Így erősíti a hosszú távú, fenntartható piaci építkezést, budapesti és vidéki startupok esetében egyaránt.

Több mint 100 millió forint a fejlődéshez

A befektetés nagysága vállalkozásonként akár 300 ezer euróig is terjedhet. Ez a forrásvolumen biztosítja, hogy a korai (pre-seed, seed) fázisban lévő, magas növekedési potenciállal bíró vállalkozások a következő szintre léphessenek, legyen szó például a prototípus tökéletesítésről, piaci validációról vagy a következő befektetési körre való felkészülésről.

A fejlődésbe fektetünk: ez az összeg ideális alapot teremthet ahhoz – akár további források bevonása mellett –, hogy a tehetséges csapatok felgyorsítsák termékfejlesztésüket, majd bevezessék a piacra a terméküket

– nyilatkozta az új alap indulása kapcsán Hradszki László, a Hiventures vezérigazgatója.

A befektetések széles iparági spektrumban valósulhatnak meg, így a legkülönbözőbb innovatív megoldások juthatnak finanszírozáshoz. „Generalista szemléletű alapunk fókuszában elsősorban

a deeptech,

medtech,

greentech

és a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések állnak,

de természetesen más területeken aktív cégek előtt is nyitva áll az ajtónk. Olyan startupokat keresünk, amelyek képesek piacképes termékeket építeni. Célunk, hogy ígéretes csapatokkal együttműködve újabb sikertörténetek részesei legyünk” – emelte ki Hradszki László.

Ennek érdekében az alapkezelő teret hagy a következő körös tőkebefektetők bevonására is, így a tranzakcióval járó tulajdonszerzés mindössze jellemzően 1 százalék.

Partnerségre épülő startupbefektetési modell

A Hiventures a továbbiakban kiemelten épít a hazai startupközösség aktív befektetőire, a velük való közös munkára, ezért befektetéseit elsősorban társbefektetések formájában tervezi megvalósítani.

A társbefektetés során igazodunk a másik finanszírozó partner feltételeihez, ezzel is gyorsítva a döntéshozatalt és növelve az egyes befektetések hatékonyságát

– tette hozzá a vezérigazgató. A piaci elvárásokhoz és sztenderdekhez igazított folyamatoknak és a gyors döntéshozatalnak köszönhetően a startupok akár már három hónap alatt befektetéshez juthatnak.