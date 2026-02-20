Németországban már a szélturbinákat is felrobbantják, túl régiek: autóalkatrész lesz belőlük – videón, hogyan omlik össze a 90 méteres monstrum

A Südwestpfalz járásban, Höheinöd község szélén csütörtök reggel robbantással bontottak le egy elöregedett szélturbinát. A 90 méter magas alsó betontornyot – amely a turbina hordozó szerkezetének alsó, jellemzően előre gyártott betonból készült szakasza – irányítottan robbantották le, miután a rotorlapátokat, a gondolát és a torony felső acélrészeit már korábban daruval leszerelték.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A robbanás pontosan a tervezett módon zajlott: a betonmaradványok egy előre kijelölt területre zuhantak, káreset nélkül. A projektet a mainzi Wiwi Consult és partnere végzi;, a három húszéves turbina helyett két új, modernebb épül. Bár a turbinák száma csökken, a szélpark teljesítménye jelentősen nő: 6 megawattról 14 megawattra.

Az SWR szerint az új berendezések körülbelül 160 méter magasak lesznek, és várhatóan ősszel kezdik termelni az áramot. A régi turbinák anyagait újrahasznosítják: a betont aprítják, az acélt kiválogatják és például autógyártáshoz használják fel, a maradék beton pedig az új turbinák építőanyagává válik. A következő héten a másik két turbinát is hasonló módon távolítják el.

Atomerőműveket is lebontanak

Újabb látványos szakaszához érkezett a bajorországi grafenrheinfeldi atomerőmű leszerelése: a németek megkezdték a négy nagy méretű gőzfejlesztő eltávolítását a reaktorépületből.

Grafenrheinfeldi atomerőmű 1981 végén indította a termelést, és 2015-ig termelt villamos energiát. Évi mintegy 9,5 terawattóra áramot állított elő, egy 1345 megawattos nyomottvizes reaktorral. A létesítmény a Siemens–KWU úgynevezett „elő-Konvoi” technológiájára épült; ebből a típusból Németországban négy blokk valósult meg.

A későbbi, már szabványosított Konvoi-család 1300 megawatt körüli egységei a német nukleáris ipar csúcsteljesítményét jelentették, gyorsabb engedélyezéssel és egységesebb berendezésekkel. A grafenrheinfeldi blokk Németország egyik legrégebbi működő atomerőműve volt a leállításáig.

A 2011-es fukusimai katasztrófa után Berlin az atomenergia fokozatos kivezetése mellett döntött: 2023 áprilisában az utolsó három német reaktort is lekapcsolták. A nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése ugyanakkor továbbra sem megoldott kérdés; több mint hat évtized nukleáris termelésének öröksége mintegy 27 ezer köbméter radioaktív hulladék.