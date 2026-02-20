Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 315,96 -0,28% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 528 -1,19% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,12 +0,29% BUX126 315,96 -0,28% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 528 -1,19% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,12 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
szélerőmű
energia

Németországban már a szélturbinákat is felrobbantják, túl régiek: autóalkatrész lesz belőlük – videón, hogyan omlik össze a 90 méteres monstrum

Höheinödben csütörtök reggel irányított robbantással távolították el egy húszéves szélturbina alsó, 90 méter magas betontornyát, miután a felső részeit már korábban leszerelték. A három régi berendezés helyett két modernebb turbina épül a helyére.
VG
2026.02.20, 06:23
Frissítve: 2026.02.20, 07:31

A Südwestpfalz járásban, Höheinöd község szélén csütörtök reggel robbantással bontottak le egy elöregedett szélturbinát. A 90 méter magas alsó betontornyot – amely a turbina hordozó szerkezetének alsó, jellemzően előre gyártott betonból készült szakasza – irányítottan robbantották le, miután a rotorlapátokat, a gondolát és a torony felső acélrészeit már korábban daruval leszerelték.

Stößen-Teuchern wind farm Németországban már a szélturbinákat is felrobbantják, túl régiek: autóalkatrész lesz belőlük – videón, hogyan omlik össze a 90 méteres monstrum
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A robbanás pontosan a tervezett módon zajlott: a betonmaradványok egy előre kijelölt területre zuhantak, káreset nélkül. A projektet a mainzi Wiwi Consult és partnere végzi;, a három húszéves turbina helyett két új, modernebb épül. Bár a turbinák száma csökken, a szélpark teljesítménye jelentősen nő: 6 megawattról 14 megawattra.

Az SWR szerint az új berendezések körülbelül 160 méter magasak lesznek, és várhatóan ősszel kezdik termelni az áramot. A régi turbinák anyagait újrahasznosítják: a betont aprítják, az acélt kiválogatják és például autógyártáshoz használják fel, a maradék beton pedig az új turbinák építőanyagává válik. A következő héten a másik két turbinát is hasonló módon távolítják el.

Atomerőműveket is lebontanak

Újabb látványos szakaszához érkezett a bajorországi grafenrheinfeldi atomerőmű leszerelése: a németek megkezdték a négy nagy méretű gőzfejlesztő eltávolítását a reaktorépületből.

Grafenrheinfeldi atomerőmű 1981 végén indította a termelést, és 2015-ig termelt villamos energiát. Évi mintegy 9,5 terawattóra áramot állított elő, egy 1345 megawattos nyomottvizes reaktorral. A létesítmény a Siemens–KWU úgynevezett „elő-Konvoi” technológiájára épült; ebből a típusból Németországban négy blokk valósult meg. 

A későbbi, már szabványosított Konvoi-család 1300 megawatt körüli egységei a német nukleáris ipar csúcsteljesítményét jelentették, gyorsabb engedélyezéssel és egységesebb berendezésekkel. A grafenrheinfeldi blokk Németország egyik legrégebbi működő atomerőműve volt a leállításáig. 

A 2011-es fukusimai katasztrófa után Berlin az atomenergia fokozatos kivezetése mellett döntött: 2023 áprilisában az utolsó három német reaktort is lekapcsolták. A nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése ugyanakkor továbbra sem megoldott kérdés; több mint hat évtized nukleáris termelésének öröksége mintegy 27 ezer köbméter radioaktív hulladék.

Az üzemeltető, a PreussenElektra tájékoztatása szerint a nyílásokat hegesztéssel lezárták, a burkolatot tömítették, hogy radioaktív anyag ne kerülhessen ki. A kiemelés várhatóan három-négy hetet vesz igénybe.

A leszerelt elemek mintegy egy évig még a telephelyen maradnak, majd a tervek szerint 2027 áprilisában vízi úton, a Majnán keresztül Svédországba szállítják őket, ahol egy speciális vállalat szétszereli a berendezéseket. A radioaktív komponensek ezt követően visszakerülnek Németországba kezelésre és tárolásra.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu