Egy apró százalék, ami milliókat jelenthet: így érdemes költséget nézni a befektetési alapoknál

A befektetési alapok népszerűsége érthető: egyetlen termékkel széles diverzifikáció érhető el, a portfólió összeállítását pedig szakemberek végzik. A kényelemnek azonban ára van – méghozzá nem egyszeri, hanem sokszor évekig, évtizedekig fizetett költségek formájában. Ezek a díjak első ránézésre „apró" százalékoknak tűnhetnek, hosszútávon viszont látványosan csökkenthetik a végső egyenleget. A költségek áttekintése ezért nem technikai részletkérdés, hanem a befektetési döntés egyik legfontosabb eleme.

Befektetési alapok: a költségek csendben viszik el a hozamot – így lehet összehasonlítani / Fotó: Eric Audras

A januári adatok alapján a befektetők nem egyformán mozogtak az egyes alapkategóriák között: a kötvényalapokból tőke távozott, miközben a vegyes és részvényalapokba érdemi friss pénz érkezett, az értékesítési verseny abszolút nyertesei pedig az abszolút hozamú alapok lettek. Pont ez az a szegmens, ahol a költségek összetettebbek lehetnek: az alapkezelési díj mellett gyakrabban jelenik meg sikerdíj, eltérő elszámolási szabályokkal. Márpedig a költségszerkezet nem technikai részlet, hanem hozamkérdés:

a díjak hosszú távon legalább akkora különbséget tudnak okozni, mint egy-egy átlagos piaci év.

Az alapok többsége százalékos költségeket terhel a vagyonra, ami folyamatosan együtt növekszik vele, így évről évre csökkentik annak a hozamát – és sok esetben akkor is fizetendők, ha az éppen veszteséget termel. Még egy 0,5 százalékpontos éves költségkülönbség is érezhető eltérést okozhat tíz éves távon, 20-30 év alatt pedig már kifejezetten nagy vagyonkülönbséggé „hízik".

A legfontosabb költségelemek befektetési alapoknál

Vételi és visszaváltási jutalékok: ezek az eseti díjak a befektetési jegyek megvásárlásához és eladásához kapcsolódnak. Jellemzően a forgalmazó számítja fel (például a számlavezető szolgáltató) de előfordulhat, hogy az alapkezelő is alkalmaz külön vételi és visszaváltási díjat, ilyenkor a költség megduplázódhat. A piac kínálata széles: vannak alacsony díjú termékek, de találhatók kifejezetten drága konstrukció is, amelyek már a belépésnél jelentősen csökkentik a befektetett összeget. Alapkezelési díj és TER: A legtöbb hagyományos befektetési alapnál az éves alapkezelési díj jelenti a legnagyobb, folyamatos költségtételt. Az alap éves költségét nem egyszerre vonják le, hanem gyakorlatilag napról napra csökken tőle az alap eszközértéke (a napi levonás az éves díj 365-öd része). Ez azért lényeges, mert így a költség beépül a napi árfolyamba, vagyis a befektető nem külön számlán látja, mégis megfizeti. A TER (Total Expense Ratio) ennél is fontosabb összehasonlítási pont: nem csak az alapkezelési díjat, hanem az alap működésével összefüggő teljes költségterhelést mutatja százalékosan. Ha két, hasonló befektetési politikájú alap közül kell választani, a TER mutató adja a legtisztább képet a költségszintről. Sikerdíj (performance fee): tipikusan bizonyos kategóriákban, például abszolút hozamú vagy származtatott stratégiát követő alapoknál jelenik meg. A logika első befektetőbarátnak tűnik: csak akkor kell fizetni, ha az alap „eredményt" ér el. A gyakorlatban azonban nem mindegy, hogy a sikerdíj a teljes hozamra vonatkozik, vagy csak egy küszöb feletti részre (például kockázatmentes hozam, referenciahozam felett), és az sem, hogy milyen időszakonként számolják el.

A nemzetközi piacon két, gyakran emlegetett forma különösen fontos:

Incentive fee típus: lényegében bónusz a jó teljesítményért, meghatározott feltételek teljesülésekor. A kockázat ott jelentkezik, hogy a hozamok időben egyenetlenek: egy jó év után befizetett sikerdíjat követhet gyenge időszak, majd újabb jó év – és így a befektető több alkalommal is fizethet sikerdíjat úgy is, hogy a teljes időszak egyenlege nem feltétlenül javul arányosan.

High-water mark (HWM) típus: befektetői szempontból kedvezőbb, mert sikerdíjat csak akkor enged, ha az alap az előző csúcsértéket (korábbi maximum egyenleget/árfolyamot) is meghaladja, vagyis veszteséges időszak után előbb „vissza kell kapaszkodni" a korábbi szintre, és csak az afeletti teljesítmény díjazható.

2022-től szigorodott a sikerdíjak világa

A sikerdíjak körül a legnagyobb vitát gyakran a referencia és a „jogosultság" kérdése okozza: milyen benchmarkhoz mérik a teljesítményt, és mikor tekinthető valódi felülteljesítésnek a hozam.

A 2022-től érvényes felügyeleti elvárások (az MNB – európai felügyeleti összhangban – megközelítése) éppen ezt a területet igyekeztek rendezni: a cél, hogy a sikerdíj modellek jobban illeszkedjenek az alap befektetési politikájához, a befektetők pedig egyértelműbb és méltányosabb elszámolást kapjanak.

Minden alapnál érdemes körültekintőn átnézni, hogy milyen sikerdíj modellt használ, van e minimumhozam-korlát (hurdle rate), és alkalmaz e high-water mark elvet.