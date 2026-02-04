Deviza
Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere, rengeteg pénz jön Amerikából – szárnyal a részvény

Czomba Sándor: egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma és csaknem félmillióval csökkent az álláskeresőké 2010 óta

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenés. Így Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
VG/MTI
2026.02.04, 13:45
Frissítve: 2026.02.04, 13:48

Megerősítette: 2010-hez képest már egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így egyre több pénz marad a családok zsebében. Ehhez a kormány béremelésekkel (például 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések), adócsökkentésekkel (két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és az áremelésekkel szembeni fellépéssel (árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése) is hozzájárul.

álláskeres HUNGARY-RAILWAY-CONSTRUCTION-BRI-COOPERATIONfoglalkoztatottság, foglalkoztatott, munkaerőpiac, munkanélküliség
Éves szinten nőtt az álláskeresők száma, de 2010-hez képest még mindig sokkal többen dolgoznak / Fotó: AFP

A kormány mindent megtesz, hogy aki akar és tud, az dolgozhasson. Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig több mint 33 milliárd forinttal támogatta 28 ezer fiatal munkába állását. A 30 év felettiek elhelyezkedését külön – szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló – program segíti, melynek keretében eddig több mint 32 ezer álláskereső munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány összesen 41 milliárd forinttal – idézte fel az államtitkár.

Kiemelte, a hazai kkv-k február 1-je óta már pályázhatnak a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, mellyel közel 2,5 millió forintos támogatásban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén. A program összesen 4 milliárd forintos keretből nyújt vissza nem térítendő támogatást.

