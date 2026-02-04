Történelmi mérföldkő, rekordévet zárt a magyar befektetésösztönzés: 2025-ben több mint hétmilliárd eurónyi beruházás érkezett hazánkba – a vidék a nagy nyertes

Az elmúlt négy év volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb éve a külföldi működő tőke beáramlása szempontjából – mondta szerdai sajtóeseményén Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója. Kiemelte: összesen 25 ezermilliárd forintnyi beruházás érkezett hazánkba 2014 óta.

A nyíregyházi Lego gyár is kiemelt beruházás volt, 300 új munkahelyet teremtett / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Több mint 187 ezer új munkahely jött létre

A kormánybiztos elmondta: a HIPA 2025 végéig 2305 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel több mint 25 ezermilliárd forint értékű beruházáshoz és közvetlenül mintegy 187 ezer, közvetetten pedig 400 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.

Magyarország továbbra is Európa leginkább befektetőbarát országa – hívta fel a figyelmet Joó István. A magyar kormányzati befektetésösztönzés az elmúlt években sokkal jobban teljesít, mint a másik három visegrádi ország, vagyis

Csehország,

Lengyelország

és Szlovákia

beruházásösztönzési ügynöksége együttvéve – tette hozzá.

A HIPA 2025-ös eredményeit is részletesen ismertette a vezérigazgató: számos szempontból a rekordok éve volt a tavalyi. A Magyarországot választó befektetők rekordszámú, 108 projekt megvalósításáról hoztak döntést a HIPA támogatásával, ami mintegy

2700 milliárd forint friss tőkét és 18 227 új munkahelyet jelent a hazai gazdaságnak.

„Ezeket az eredményeket azért tudtuk elérni, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét. Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen” – értékelt Joó István.

Egy forint támogatás négy forint bevételt hoz

A támogatások ráadásul rendkívül eredményesek: egy forint elköltött állami támogatás átlagosan 4,1 forint bevételt generál a magyar költségvetésnek. Ezek a bevételek befizetett adókból, járulékokból keletkeznek.

A támogatások utófinanszírozottak, tehát a vállalatnak el kell kezdenie a beruházást, mielőtt bármilyen támogatást lehívhatna. Például az adókedvezmény is a beruházás befejezése után realizálódik.

A gazdaság egészséges összetettségét, sok erős pilléren nyugvó szerkezetét mutatja, hogy közel 30 különböző ágazatban érkeznek befektetések. Továbbra is meghatározó a járműgyártással és az elektronikával kapcsolatos befektetések volumene, de lendületesen zárkózik fel az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az információs és kommunikációs technológia, az orvosi eszközök gyártása, a biotechnológia és az üzleti szolgáltatóközpontok szektora is.