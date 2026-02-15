Akkora profitot csinált egy török bróker, hogy a részvényesek se hisznek a szemüknek

Találkoztunk már olyan céggel, amelynek a részvénye pár év alatt 22 ezer százalékkal lett értékesebb. Ha öt évvel ezelőtt kétezer forintot fektetünk a török Tera Yatirim Menkul Degerler AŞ brókercég papírjaiba, most 44 millió forintunk van helyette, ebből már egy szép lakást is lehet akár venni. Ha tudtam volna – szisszen fel az ember.

A török brókercég titkát sokan szeretnék tudni, elképzelhetetlenül nagyot emelkedett a Tera részvényeinek ára / Fotó: Anadolu via AFP

Ezzel a papírral az elmúlt egy évben 2400 százalékot lehetett keresni, mert maga a cég is igen szépen keresett. A bróker 2025-re csaknem hetvenszeres profitnövekedésről számolt be – jelenti a Bloomberg a cég tőzsdei jelentése alapján.

Az isztambuli székhelyű brókercég

a múlt évre 37,4 milliárd líra (856 millió dollár) nettó nyereséget jelentett,

szemben a 2024-es 531,7 millió lírával.

Bevétele több mint ötvenszeresére, 414 milliárd lírára nőtt.

A Tera portfóliókezelő vállalata ugyanebben az időszakban 4,68 milliárd líra nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 190,5 millió lírával.

Mi lehet a török brókercég titka?

Mi az isztambuli cég titka, erről nem számol be a jelentés. Kis utánaolvasással kiderül, hogy kiválóan terjeszkedtek és bővítették pénzügyi szolgáltatásaikat, felvásárolva olyan külföldi tulajdonú cégeket, mint például az Erste Securities vagy a BGC Partners helyi leánya.

A Bloomberg megemlíti, hogy novemberben a vállalat igazgatóságába kinevezték Recep Tayyip Erdogan elnök egyik tanácsadóját. Fecir Alptekin, egykori médiavezető és újságíró azonban kevesebb mint három hónappal a kinevezése után távozott a pozícióból, szerepe csak epizód volt a Tera történetében.

A Tera részvénykereskedési, derivatív és befektetési banki szolgáltatásokat nyújt, valamint befektetési alapokat kezel. A részvényének az árfolyama az elmúlt 12 hónapban közel 2400 százalékkal emelkedett, amivel a cég piaci kapitalizációja mintegy 157 milliárd lírára nőtt.

A Tera által kezelt egyik nyílt végű alap tavaly szintén több mint 2000 százalékos hozamot ért el, amivel az ország legjobban teljesítő alapja lett a török hivatalos alapadatbázis adatai szerint.