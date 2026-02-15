Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF319,8 0% GBP/HUF435,73 -0,22% CHF/HUF415,63 -0,21% PLN/HUF90,09 0% RON/HUF74,53 0% CZK/HUF15,64 0% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF319,8 0% GBP/HUF435,73 -0,22% CHF/HUF415,63 -0,21% PLN/HUF90,09 0% RON/HUF74,53 0% CZK/HUF15,64 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
brókercég
Törökország

Akkora profitot csinált egy török bróker, hogy a részvényesek se hisznek a szemüknek

Mogyoróhéjat kellett volna beléjük fektetni, ma lakást vásárolhatnánk belőle. A török brókercég, amely még Erdogan elnök egyik tanácsadóját is szerződtette egy időre, hatalmas profitot csinált, de a saját részvényeiken még ennél is elképesztőbb mértékben lehetett keresni.
Pető Sándor
2026.02.15, 11:19
Frissítve: 2026.02.15, 11:25

Találkoztunk már olyan céggel, amelynek a részvénye pár év alatt 22 ezer százalékkal lett értékesebb. Ha öt évvel ezelőtt kétezer forintot fektetünk a török Tera Yatirim Menkul Degerler AŞ brókercég papírjaiba, most 44 millió forintunk van helyette, ebből már egy szép lakást is lehet akár venni. Ha tudtam volna – szisszen fel az ember.

A török bókercég titkát sokan szeretnék tudni, elképzelhetetlenül nagyot emelkedett a Tera részvényeinek ára
A török brókercég titkát sokan szeretnék tudni, elképzelhetetlenül nagyot emelkedett a Tera részvényeinek ára / Fotó: Anadolu via AFP

Ezzel a papírral az elmúlt egy évben 2400 százalékot lehetett keresni, mert maga a cég is igen szépen keresett. A bróker 2025-re csaknem hetvenszeres profitnövekedésről számolt be – jelenti a Bloomberg a cég tőzsdei jelentése alapján.

Az isztambuli székhelyű brókercég 

  • a múlt évre 37,4 milliárd líra (856 millió dollár) nettó nyereséget jelentett, 
  • szemben a 2024-es 531,7 millió lírával.
  • Bevétele több mint ötvenszeresére, 414 milliárd lírára nőtt. 
  • A Tera portfóliókezelő vállalata ugyanebben az időszakban 4,68 milliárd líra nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 190,5 millió lírával.

Mi lehet a török brókercég titka?

Mi az isztambuli cég titka, erről nem számol be a jelentés. Kis utánaolvasással kiderül, hogy kiválóan terjeszkedtek és bővítették pénzügyi szolgáltatásaikat, felvásárolva olyan külföldi tulajdonú cégeket, mint például az Erste Securities vagy a BGC Partners helyi leánya.

A Bloomberg megemlíti, hogy novemberben a vállalat igazgatóságába kinevezték Recep Tayyip Erdogan elnök egyik tanácsadóját. Fecir Alptekin, egykori médiavezető és újságíró azonban kevesebb mint három hónappal a kinevezése után távozott a pozícióból, szerepe csak epizód volt a Tera történetében.

A Tera részvénykereskedési, derivatív és befektetési banki szolgáltatásokat nyújt, valamint befektetési alapokat kezel. A részvényének az árfolyama az elmúlt 12 hónapban közel 2400 százalékkal emelkedett, amivel a cég piaci kapitalizációja mintegy 157 milliárd lírára nőtt.

A Tera által kezelt egyik nyílt végű alap tavaly szintén több mint 2000 százalékos hozamot ért el, amivel az ország legjobban teljesítő alapja lett a török hivatalos alapadatbázis adatai szerint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu