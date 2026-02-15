Mk45 Bendegúz és gőzmozdony – különleges MÁV-dzsembori van ma a Széchenyihegyen
Hamarosan nyitnak, vasárnap 10 és 16 óra között nyílt napot tartanak a Gyermekvasút, budapesti, széchenyihegyi végállomásán, ahová a kisvasút világa iránt érdeklődő gyerekeket és kísérőiket várják. Eközben a vasútvonal felső szakaszán egész nap nosztalgiavonatok is járnak. Kirándulással egybekötve akár egész napos program lehet.
A programban – tájékoztat közleményében a MÁV – többek közt a gyerekek
- kipróbálhatják Széchenyihegy állomás vasúti berendezéseit,
- akár a legkisebbek is felpróbálhatják az egyenruhát, és valódi vasutas-felszerelésekkel jegyvizsgálónak állhatnak egy kis időre.
- használhatják a hangosbemondót, betekinthetnek a váltókezelő munkájába.
- Az állomáson álló mozikocsiban a Gyermekvasútról szóló kisfilmeket vetítenek.
A MÁV Gyermekvasút nyílt napja: mit lehet megnézni, mire lehet felszállni?
A nyílt nap egyben járműbemutató is a kis vasútbarátoknak.
Felszállhatnak
- a híres Mk45-ös mozdony, Bendegúz vezetőfülkéjébe is,
- itt lesz a Gyermekvasút legöregebb vontatójárműve, az 1929-ben gyártott lillafüredi motorkocsi
- és a közkedvelt gőzös.
A motorszínben – ez az állomás egykori üzemi épülete – megtekinthető a Gyermekvasút 75. évfordulójára berendezett vasúttörténeti kiállítás.
A csarnokban áll a lillafüredi motorvonat-szerelvényének postakocsija és a 2025-ben felújított M4-es mozdony – ez az első hazai gyártású dízelmozdony.
Közben így járnak a hagyományos és a nosztalgiavonatok
A hagyományos vonatok óránként közlekednek Hűvösvölgy és Széchenyihegy állomás között.
Nosztalgiavonatok 40-50 percenként indulnak a széchenyihegyi végállomás és Virágvölgy állomás között. Lesz itt gőzös, lillafüredi motorkocsi és C50-es mozdony.
További részleteket a Gyermekvasút honlapján találhatunk: Gyermekvasút – a kulisszák mögött – Budapest.
