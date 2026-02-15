Mk45 Bendegúz és gőzmozdony – különleges MÁV-dzsembori van ma a Széchenyihegyen

Hamarosan nyitnak, vasárnap 10 és 16 óra között nyílt napot tartanak a Gyermekvasút, budapesti, széchenyihegyi végállomásán, ahová a kisvasút világa iránt érdeklődő gyerekeket és kísérőiket várják. Eközben a vasútvonal felső szakaszán egész nap nosztalgiavonatok is járnak. Kirándulással egybekötve akár egész napos program lehet.

A MÁV Gyermekvasút nyílt napjának egyik főszereplője / Fotó: MÁV

A programban – tájékoztat közleményében a MÁV – többek közt a gyerekek

kipróbálhatják Széchenyihegy állomás vasúti berendezéseit,

akár a legkisebbek is felpróbálhatják az egyenruhát, és valódi vasutas-felszerelésekkel jegyvizsgálónak állhatnak egy kis időre.

használhatják a hangosbemondót, betekinthetnek a váltókezelő munkájába.

Az állomáson álló mozikocsiban a Gyermekvasútról szóló kisfilmeket vetítenek.

A MÁV Gyermekvasút nyílt napja: mit lehet megnézni, mire lehet felszállni?

A nyílt nap egyben járműbemutató is a kis vasútbarátoknak.

Felszállhatnak

a híres Mk45-ös mozdony, Bendegúz vezetőfülkéjébe is,

itt lesz a Gyermekvasút legöregebb vontatójárműve, az 1929-ben gyártott lillafüredi motorkocsi

és a közkedvelt gőzös.

A motorszínben – ez az állomás egykori üzemi épülete – megtekinthető a Gyermekvasút 75. évfordulójára berendezett vasúttörténeti kiállítás.

A csarnokban áll a lillafüredi motorvonat-szerelvényének postakocsija és a 2025-ben felújított M4-es mozdony – ez az első hazai gyártású dízelmozdony.

Közben így járnak a hagyományos és a nosztalgiavonatok

A hagyományos vonatok óránként közlekednek Hűvösvölgy és Széchenyihegy állomás között.

Nosztalgiavonatok 40-50 percenként indulnak a széchenyihegyi végállomás és Virágvölgy állomás között. Lesz itt gőzös, lillafüredi motorkocsi és C50-es mozdony.

További részleteket a Gyermekvasút honlapján találhatunk: Gyermekvasút – a kulisszák mögött – Budapest.

