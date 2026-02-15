A németek már kiszippantották a nővéreket Európából, most Ázsia jön – nem bánják, hogy máshol is kellenek

Németországban súlyos a munkaerőhiány, több százezer képzett szakemberre lenne szükség szinte minden területen az egészségügytől kezdve az információs technológiáig, és Európa legnagyobb gazdasága egyre inkább Ázsia felé fordul, hogy betöltse az űrt. Németország az egészségügybe újabban különösen Indiából és Indonéziából csábít ápolókat és nővéreket. Nem köztudott, de a németek nem csak az unió szegényebb kelet szárnyából szipkázták el a nővéreket, hanem a gazdag nyugati szomszédságukból is.

Németország egyre több egészségügyi dolgozót csábít Ázsiából / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Európai Unió tagállamai között Németország munkaereje a legidősebb, a munkavállalók majdnem negyede 55 és 64 éves közötti. A kontinens legnagyobb gazdasága ráadásul egyre kevésbé biztosítja a jólétet az állampolgárainak, több mint 13 millió németet fenyeget a szegénységbe süllyedés veszélye.

A sok betöltetlen állás miatt az összeomlás szélén áll a német egészségügy. Az országban mintegy 30-40 ezerrel kevesebb az ápoló a szükségesnél, és a helyzet a népesség elöregedésével egyre akutabbá válik. Új szakembereket pedig szinte kizárólag külföldről képesek szerezni, sokan érkeztek kelet-európai országokból:

Lengyelországból,

Boszniából és Hercegovinából,

Törökországból

és Romániából.

A Nikkei Asia összeállítása szerint már

India áll az ötödik helyen, tavaly júniusban már 16 600-an dolgoztak német idősotthonokban.

Indonéziából még csak 2100-an dolgoznak a szektorban, de a cél bekerülni az első tíz közé. A Deutsche Welle tudósítása szerint a jelentkezők intenzív német nyelvtanfolyamon vesznek részt, hogy fél év alatt annyira megtanulják a nyelvet, hogy dolgozni tudjanak Németországban.

Egyre fontosabb forrás India és Indonézia

„Az olyan országok, mint India és Indonézia, egyre inkább kulcsfontosságú forráspiacokká válnak az ápolók és az egészségügyi szakemberek számára, mivel a lengyel és délkelet-európai bevándorlók száma csökken az életszínvonal emelkedése és a bérkülönbségek szűkülése miatt ezekben az országokban” – mondta a japán portálnak Thomas Awiszus, a toborzást végző Hanseatic Connect ügyvezető igazgatója.