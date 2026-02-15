Német katonai gépek kezdenek sürögni a sarki égen, mások is oda tartanak – közben odalent siralmas a helyzet

A NATO új arktiszi megfigyelő missziója, a Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) tartós és érdemi megerősítésére szólította fel a szövetségeseket Mette Frederiksen dán miniszterelnök a müncheni biztonsági konferencián. Frederiksen hangsúlyozta: a keret már adott, most konkrét katonai és ipari képességekkel kell feltölteni, különösen Grönland térségében. A sziget azonban gazdasági téren már függetlenedni akar Dániától.

Dánia F–35-ösöket is küld a Grönland körüli misszióra / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A megfigyelő művelet célja a NATO láthatóbb és állandóbb jelenlétének biztosítása a térségben. Németország vadászgépekkel, légi utántöltési kapacitásokkal vesz részt, és a közeljövőben P–8 Poseidon tengeri járőrgépeket is szolgálatba állít – tudatta Boris Pistorius német védelmi miniszter.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter pedig azt közölte a hévégén, hogy az ország F–35-ös vadászgépeket is biztosít a misszióhoz. „Az F–35-öseink megerősítik a szövetség jelenlétét a régióban és Dánia szerepét aktív szövetségesként az Északi-sarkon és az Atlanti-óceán északi területén” – idézte a közleményét a Reuters.

A védelmi miniszter reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok is részt vesz majd a misszióban.

A Grönland körüli viták enyhülését várják a missziótól

A Sarkvidéki Őrszem egyben a Grönland körüli viták enyhítését is szolgálja. Donald Trump amerikai elnök korábban igényt fogalmazott meg a Dán Királysághoz tartozó szigetre, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nélkül Grönland nem lenne biztonságban Oroszországgal és Kínával szemben.

Frederiksen szerint a válságnak még nincs vége, hiába egyezett meg egy keretmegállapodásról az amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár, és folytatódnak az egyeztetések a részletekről Washington és Koppenhága között.

Szerinte az amerikai elnök változatlanul szeretné megszerezni Grönlandot.

Nagyon komolyan veszi ezt a kérdést

– mondta a BBC tudósítása szerint újságíróknak.

Dán és grönlandi zászlók a téli olimpián / Fotó: AFP

Ismét hangsúlyozta azonban azt is, hogy nem lehet meghatározni a sziget árát, bár ezt többen megpróbálták, és tiszteletben kell tartani a szuverenitását. A grönlandiak már jelezték, hogy nem akarnak amerikaiak lenni – tette hozzá.