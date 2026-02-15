Deviza
világrend
orosz-ukrán háború
Kína

Vég nélküli lesz a háború, lesújtó dolog derült ki arról, Putyin mire jutott Kínával

Ötödik évébe lép hamarosan az ukrajnai háború, és a müncheni biztonsági konferencia partvonalán lesújtó dolog derült ki. Ha Kína valóban az teszi, amiről a nyugatiak tudnak, hiába öntik a fegyvert és a pénzt Ukrajnába az európaiak.
Pető Sándor
2026.02.15, 09:26
Frissítve: 2026.02.15, 09:32

Se szeri, se száma a riasztó híreknek az ötödik évébe lépő ukrajnai háború kitörése óta. Véget ér az európai rettegés? Volt, akit a békét ígérő Donald Trump amerikai hatalomra jutása töltött el reménnyel, mások abban bíztak: az európai hatalmak megerősödnek, és megnyerik Ukrajnának a háborút. A müncheni biztonsági konferenciáról most értesítették mindkét csoportot: ez a háború nem ér véget. 

Kína nem maradhat ki, a EU azonban ne számítson matrjoskára
Kína nem maradhat ki, a EU azonban ne számítson matrjoskára / Fotó: AFP

Első látásra nem látszanak a hírben a kontúrok, nem valamelyik nagy hatalmú szereplő nyilatkozott háborúról vagy békéről. A Bloomberg nyugati tisztviselőkre hivatkozik, akik a nevüket sem adták a nyilatkozathoz. Annál meghökkentőbb dolgot mondtak.

Kína 2025-ben növelte támogatását Oroszország ukrajnai háborújához, és idén várhatóan tovább mélyíti együttműködését Moszkvával – mondták a források.

Ez kétségeket vet fel az európai vezetők azon erőfeszítéseivel kapcsolatban, hogy javítsák kapcsolataikat Pekinggel – vonja le a következtetést az amerikai hírügynökség. Az európaiak azonban sokkal súlyosabb következtetésre juthatnak.

Maga a konferencia – és visszatekintve az európai uniós politika évek óta és egyre határozottabban – arról szól, hogy bármi lesz is, öntjük a fegyvert és a pénzt a mérleg egyik serpenyőjébe. Még ha Amerika kiszáll is.

Ha a mérleg másik serpenyőjébe meg egy olyan hatalom önti a támogatást, amely Európa erejét rég meghaladta, ebből milyen következtetés adódik? Semmi más, mint az, hogy ha legalább az egyik fél nem gondolja meg magát, ennek a háborúnak nem lesz vége. Vagy még nagyobb háború kerekedik belőle.

Kína Oroszországot támogatja: hírelemzés – melyik Nyugat?

Sajnos megszokhattuk azt is Nyugaton, hogy nemcsak a riasztó hírek ömlenek, hanem a közvélemény manipulálására szolgálók is. Hírelemzés nélkül alig segíti az olvasót a hír, az adott tudósításnak vizsgáljuk meg egy elemét: a forrást.

„Nyugati tisztviselők” – ez a megfogalmazás két-három éve még nem szúrta volna a szemünket, azóta viszont történtek bizonyos fejlemények az Egyesült Államokban. Pont a müncheni konferencián egy éve az akkor új amerikai elnök helyettese esett neki a tehetetlen európaiaknak, az idein Friedrich Merz német kancellár tüzelt vissza Washingtonnak.

Akkor most melyik Nyugat? Az amerikai vagy az európai?

Egyáltalán nem mindegy, és a cikk pont ezt nem tisztázza.

  • Ha ugyanis európaiak nyilatkoztak, ez azt jelenti: tudatában vannak annak, hogy nem ez oroszok elleni háborúba másznak bele egyre mélyebben, hanem egy Kína elleni háborúba. 
  • Ha amerikaiak, akkor könnyen előfordulhat, hogy a nyilatkozat inkább a mélyülő amerikai–kínai rivalizálás terméke – ha mindenképpen elgondolkodtató is. Egymásra tüzel Washington és Peking – a megszokott tűzijáték.

Próbáljuk megítélni magunk, melyikről lehet szó a cikkben a továbbiakban közöltek alapján. 

A „nyugatiak” úgy látják, ez egyre inkább Kína háborúja

A tisztviselők szerint Hszi Csin-ping elnök magabiztosabbá és határozottabbá vált Vlagyimir Putyin támogatásában, és az európaiak azon próbálkozásai, hogy meggyőzzék kínai partnereiket a háború lezárásának elősegítéséről, az elmúlt évben egyre nehezebbé váltak.

Úgy vélik, Oroszország ukrajnai háborúja nem tudna folytatódni a folyamatos kínai támogatás nélkül, különösen a kettős felhasználású alkatrészek és a dróngyártásban használt kritikus ásványok exportja nélkül. Pekinget a háború kulcsfontosságú elősegítőjének nevezték.

„Kína akár holnap felhívhatná Vlagyimir Putyint, és véget vethetne ennek a háborúnak” – mondta Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete péntek este a müncheni biztonságpolitikai konferencián.

Ezt a háborút teljes mértékben Kína teszi lehetővé.

Kína békét akar – a „nyugatiak” szerint meg rájöttek, hogy nem is rossz nekik ez a háború

A Bloombergnek névtelenséget kérve nyilatkozó források szerint a magánértékelések pesszimistábbak, mint a legtöbb nyugati vezető nyilvános nyilatkozatai Kína szerepéről az orosz–ukrán háborúban.

A konferencián Vang Ji külügyminiszter megismételte Peking álláspontját Ukrajnával kapcsolatban. Kijelentette: Kína nem közvetlenül érintett fél, és „nem ő mondja ki a végső szót” semmilyen politikai rendezésben. Hangsúlyozta, hogy Peking továbbra is a béketárgyalásokat szorgalmazza.

Kína a maga módján teljes támogatást nyújt a békefolyamatnak

– mondta.

A konferencián Vanggal folytatott megbeszélésén Friedrich Merz német kancellár jelezte: Berlin azt várja Pekingtől, hogy használja fel befolyását Oroszország felett, és ösztönözze Moszkvát a háború befejezésére – közölték a tárgyalásokat ismerő források.

62. Munich Security Conference
Legyen béke, mondja az egyik – és támogatja Kijevet, legyen béke, mondja a másik – és támogatja Moszkvát / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Boris Pistorius német védelmi miniszter szintén bírálta Kínát az orosz háborús erőfeszítések támogatásáért.

„Moszkva nem egyedül cselekszik. Revizionista céljait Kínával, Iránnal és Észak-Koreával együttműködve valósítja meg – mondta Pistorius Münchenben. – Megpróbálja az olyan nemzetközi fórumokat, mint a BRICS, Nyugat-ellenes blokkokká alakítani.”

A források szerint ha a kínaiak kezdetben aggódtak is a háború gazdasági következményei miatt, idővel arra a következtetésre jutottak, hogy a konfliktus Peking számára előnyös, mivel Európa figyelme Ukrajnára összpontosul Ázsia helyett, és az európai–amerikai kapcsolatok is feszültebbé váltak – írja a Bloomberg.

