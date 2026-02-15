Vég nélküli lesz a háború, lesújtó dolog derült ki arról, Putyin mire jutott Kínával

Se szeri, se száma a riasztó híreknek az ötödik évébe lépő ukrajnai háború kitörése óta. Véget ér az európai rettegés? Volt, akit a békét ígérő Donald Trump amerikai hatalomra jutása töltött el reménnyel, mások abban bíztak: az európai hatalmak megerősödnek, és megnyerik Ukrajnának a háborút. A müncheni biztonsági konferenciáról most értesítették mindkét csoportot: ez a háború nem ér véget.

Kína nem maradhat ki, a EU azonban ne számítson matrjoskára / Fotó: AFP

Első látásra nem látszanak a hírben a kontúrok, nem valamelyik nagy hatalmú szereplő nyilatkozott háborúról vagy békéről. A Bloomberg nyugati tisztviselőkre hivatkozik, akik a nevüket sem adták a nyilatkozathoz. Annál meghökkentőbb dolgot mondtak.

Kína 2025-ben növelte támogatását Oroszország ukrajnai háborújához, és idén várhatóan tovább mélyíti együttműködését Moszkvával – mondták a források.

Ez kétségeket vet fel az európai vezetők azon erőfeszítéseivel kapcsolatban, hogy javítsák kapcsolataikat Pekinggel – vonja le a következtetést az amerikai hírügynökség. Az európaiak azonban sokkal súlyosabb következtetésre juthatnak.

Maga a konferencia – és visszatekintve az európai uniós politika évek óta és egyre határozottabban – arról szól, hogy bármi lesz is, öntjük a fegyvert és a pénzt a mérleg egyik serpenyőjébe. Még ha Amerika kiszáll is.

Ha a mérleg másik serpenyőjébe meg egy olyan hatalom önti a támogatást, amely Európa erejét rég meghaladta, ebből milyen következtetés adódik? Semmi más, mint az, hogy ha legalább az egyik fél nem gondolja meg magát, ennek a háborúnak nem lesz vége. Vagy még nagyobb háború kerekedik belőle.

Kína Oroszországot támogatja: hírelemzés – melyik Nyugat?

Sajnos megszokhattuk azt is Nyugaton, hogy nemcsak a riasztó hírek ömlenek, hanem a közvélemény manipulálására szolgálók is. Hírelemzés nélkül alig segíti az olvasót a hír, az adott tudósításnak vizsgáljuk meg egy elemét: a forrást.

„Nyugati tisztviselők” – ez a megfogalmazás két-három éve még nem szúrta volna a szemünket, azóta viszont történtek bizonyos fejlemények az Egyesült Államokban. Pont a müncheni konferencián egy éve az akkor új amerikai elnök helyettese esett neki a tehetetlen európaiaknak, az idein Friedrich Merz német kancellár tüzelt vissza Washingtonnak.