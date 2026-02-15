Este 8 után tilos az ugatás, avagy köntös az ebnek? – ennyiféleképpen faraghatunk rá kutyával a Balatonnál

Miközben húzódik az új siófoki kutyás strand ügye, arra hívja fel a figyelmet a Balatoni Turizmus Szövetség, hogy másutt már nagy üzletet csinálnak a kutyával érkező turistákból, a magyar tengernél azonban még sok minden hiányzik. Sőt kellemetlenségek is adódhatnak a kutyabarátok számára, ha nem tájékozódnak a szabályokról.

Kutya a szállodában: nálunk még tanulják, másutt más komplex – és jövedelmező – szolgáltatás / Fotó: Anadolu via AFP

A siófoki legutóbbi fejlemény, amit a szövetség közleménye megemlít: a január végi képviselő-testületi ülésen újra napirendre került a kutyás strand létesítésének rég húzódó kérdése, de végleges döntés most sem született, nincs meg a hely – írta a Somogy Vármegyei Hírportál.

A turizmussal való összefüggés nyilvánvaló: mivel sokan négylábú barátjukkal utaznak, a szállásadók és szolgáltatók is alkalmazkodnak ehhez világszerte, ami a Balatonnál is megkezdődött, de még bőven van hova fejlődni – derül ki a közleményből.

A Balatonnál egyre több a kutyabarát szálloda és apartman. Ha március elején utaznánk ide, egy nagy nemzetközi foglalási portálon több mint 600 helyen találhatunk ilyen szobát.

Vannak azonban fontos tudnivalók – figyelmeztet Éskovács Péter, a szövetség tanácsadója.

Mi az a kutyabarát szálloda, és mik a szabályok?

Először is, a foglaláskor nem feltétlenül derül ki pontosan, mi a kutyabarát jelentése. Annyit legtöbbször megtudhatunk, persze, hogy a kutya után külön díjat kell fizetnünk. Ez jellemzően napi 2000–6000 forint.

Ajánlatos azonban elkérni a szálláson azt a dokumentumot, amely részletesen leírja, milyen szolgáltatások járnak a kutyával érkezőknek, illetőleg mik a szabályok. Ezeket a szabályokat a vendégnek joga van megismerni.

A legtöbb konfliktus abból fakad, hogy sok vendég csak utólag szembesül az olyan szabályokkal, mint:

a kutya nem maradhat egyedül a szobában,

nem engedik az étterembe, a lobbyba,

sőt olyan s van, hogy az esti, nyolc óra utáni ugatás a házirend megsértésének számít.

Ha a vendég előzetesen nem ismerhette meg a szabályokat, akkor jogilag és szakmailag is problémás utána megbüntetni – erre a szállásadók figyelmét hívja fel a szakértő. A pet policy dokumentumot feltétlenül hozzáférhetővé kell tenni, akár a szálláshely weboldalán, akár a bejelentkezéskor, vagy kérésre azonnal.