Este 8 után tilos az ugatás, avagy köntös az ebnek? – ennyiféleképpen faraghatunk rá kutyával a Balatonnál
Miközben húzódik az új siófoki kutyás strand ügye, arra hívja fel a figyelmet a Balatoni Turizmus Szövetség, hogy másutt már nagy üzletet csinálnak a kutyával érkező turistákból, a magyar tengernél azonban még sok minden hiányzik. Sőt kellemetlenségek is adódhatnak a kutyabarátok számára, ha nem tájékozódnak a szabályokról.
A siófoki legutóbbi fejlemény, amit a szövetség közleménye megemlít: a január végi képviselő-testületi ülésen újra napirendre került a kutyás strand létesítésének rég húzódó kérdése, de végleges döntés most sem született, nincs meg a hely – írta a Somogy Vármegyei Hírportál.
A turizmussal való összefüggés nyilvánvaló: mivel sokan négylábú barátjukkal utaznak, a szállásadók és szolgáltatók is alkalmazkodnak ehhez világszerte, ami a Balatonnál is megkezdődött, de még bőven van hova fejlődni – derül ki a közleményből.
A Balatonnál egyre több a kutyabarát szálloda és apartman. Ha március elején utaznánk ide, egy nagy nemzetközi foglalási portálon több mint 600 helyen találhatunk ilyen szobát.
Vannak azonban fontos tudnivalók – figyelmeztet Éskovács Péter, a szövetség tanácsadója.
Mi az a kutyabarát szálloda, és mik a szabályok?
Először is, a foglaláskor nem feltétlenül derül ki pontosan, mi a kutyabarát jelentése. Annyit legtöbbször megtudhatunk, persze, hogy a kutya után külön díjat kell fizetnünk. Ez jellemzően napi 2000–6000 forint.
Ajánlatos azonban elkérni a szálláson azt a dokumentumot, amely részletesen leírja, milyen szolgáltatások járnak a kutyával érkezőknek, illetőleg mik a szabályok. Ezeket a szabályokat a vendégnek joga van megismerni.
A legtöbb konfliktus abból fakad, hogy sok vendég csak utólag szembesül az olyan szabályokkal, mint:
- a kutya nem maradhat egyedül a szobában,
- nem engedik az étterembe, a lobbyba,
- sőt olyan s van, hogy az esti, nyolc óra utáni ugatás a házirend megsértésének számít.
Ha a vendég előzetesen nem ismerhette meg a szabályokat, akkor jogilag és szakmailag is problémás utána megbüntetni – erre a szállásadók figyelmét hívja fel a szakértő. A pet policy dokumentumot feltétlenül hozzáférhetővé kell tenni, akár a szálláshely weboldalán, akár a bejelentkezéskor, vagy kérésre azonnal.
Van tanulság az állat nélkül utazó vendégek számára is, akik netán allergiásak. Egy normálisan megírt pet policy tartalmazza azt is, melyek azok a szobák, ahova nem engednek háziállatot, illetve részletezi az allergéncsökkentő takarítási eljárásokat is.
Itt tart a világ – kutyaköntös is kell?
A Balatonnál még arról vitáznak, milyen jogai vannak egy kutyának a szállodában, máshol már teljes jogú vendégként kezelik, és ez hatalmas üzlet.
Éskovács sorolja a példákat, amelyek számunkra meghökkentőnek tűnhetnek, de sok helyen már egyáltalán nem szokatlanok.
- Az olasz Portofinóban van szálloda, ahol alapból van kutyamenü, és a szolgáltatás tartalmaz miniatűr köntöst és masszázst is.
- Egy párizsi luxushotelben a kutya egyedi hímzett matracot és puha párnákat is kaphat. Netán a Posh Dog’s Menu gourmet kutyamenüt, amit Michelin-csillagos séf készít.
- Sydney-ben együtt lehet reggelizni a kutyával a szobában, vagy akár „pawty”-t, azaz háziállatbulit is lehet szervezni.