Este 8 után tilos az ugatás, avagy köntös az ebnek? – ennyiféleképpen faraghatunk rá kutyával a Balatonnál

Egyre több szálláshely kedvezne a kedvenccel érkezőknek a Balatonnál is. Kutya a szállodában – ez nálunk mégiscsak egy új koncepció, pedig külföldön sok helyen már nagyon elterjedt, és nagyon sok pénzt lehet keresni vele.
Pető Sándor
2026.02.15, 10:14
Frissítve: 2026.02.15, 10:34

Miközben húzódik az új siófoki kutyás strand ügye, arra hívja fel a figyelmet a Balatoni Turizmus Szövetség, hogy másutt már nagy üzletet csinálnak a kutyával érkező turistákból, a magyar tengernél azonban még sok minden hiányzik. Sőt kellemetlenségek is adódhatnak a kutyabarátok számára, ha nem tájékozódnak a szabályokról.

Kutya a szállodában: nálunk még tanulják, másutt más komplex – és jövedelmező – szolgáltatás
Kutya a szállodában: nálunk még tanulják, másutt más komplex – és jövedelmező – szolgáltatás / Fotó: Anadolu via AFP

A siófoki legutóbbi fejlemény, amit a szövetség közleménye megemlít: a január végi képviselő-testületi ülésen újra napirendre került a kutyás strand létesítésének rég húzódó kérdése, de végleges döntés most sem született, nincs meg a hely – írta a Somogy Vármegyei Hírportál.

A turizmussal való összefüggés nyilvánvaló: mivel sokan négylábú barátjukkal utaznak, a szállásadók és szolgáltatók is alkalmazkodnak ehhez világszerte, ami a Balatonnál is megkezdődött, de még bőven van hova fejlődni – derül ki a közleményből.

A Balatonnál egyre több a kutyabarát szálloda és apartman. Ha március elején utaznánk ide, egy nagy nemzetközi foglalási portálon több mint 600 helyen találhatunk ilyen szobát.

Vannak azonban fontos tudnivalók – figyelmeztet Éskovács Péter, a szövetség tanácsadója. 

Mi az a kutyabarát szálloda, és mik a szabályok?

Először is, a foglaláskor nem feltétlenül derül ki pontosan, mi a kutyabarát jelentése. Annyit legtöbbször megtudhatunk, persze, hogy a kutya után külön díjat kell fizetnünk. Ez jellemzően napi 2000–6000 forint. 

Ajánlatos azonban elkérni a szálláson azt a dokumentumot, amely részletesen leírja, milyen szolgáltatások járnak a kutyával érkezőknek, illetőleg mik a szabályok.  Ezeket a szabályokat a vendégnek joga van megismerni.

A legtöbb konfliktus abból fakad, hogy sok vendég csak utólag szembesül az olyan szabályokkal, mint:

  • a kutya nem maradhat egyedül a szobában,
  • nem engedik az étterembe, a lobbyba,
  • sőt olyan s van, hogy az esti, nyolc óra utáni ugatás a házirend megsértésének számít.

Ha a vendég előzetesen nem ismerhette meg a szabályokat, akkor jogilag és szakmailag is problémás utána megbüntetni – erre a szállásadók figyelmét hívja fel a szakértő. A pet policy dokumentumot feltétlenül hozzáférhetővé kell tenni, akár a szálláshely weboldalán, akár a bejelentkezéskor, vagy kérésre azonnal.

Van tanulság az állat nélkül utazó vendégek számára is, akik netán allergiásak. Egy normálisan megírt pet policy tartalmazza azt is, melyek azok a szobák, ahova nem engednek háziállatot, illetve részletezi az allergéncsökkentő takarítási eljárásokat is.

Itt tart a világ – kutyaköntös is kell?

A Balatonnál még arról vitáznak, milyen jogai vannak egy kutyának a szállodában, máshol már teljes jogú vendégként kezelik, és ez hatalmas üzlet. 

Christmas party for Berlin's homeless
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Éskovács sorolja a példákat, amelyek számunkra meghökkentőnek tűnhetnek, de sok helyen már egyáltalán nem szokatlanok.

  • Az olasz Portofinóban van szálloda, ahol alapból van kutyamenü, és a szolgáltatás tartalmaz miniatűr köntöst és masszázst is. 
  • Egy párizsi luxushotelben a kutya egyedi hímzett matracot és puha párnákat is kaphat. Netán a Posh Dog’s Menu gourmet kutyamenüt, amit Michelin-csillagos séf készít.
  • Sydney-ben együtt lehet reggelizni a kutyával a szobában, vagy akár „pawty”-t, azaz háziállatbulit is lehet szervezni.

 

 

 

