Fontos barát támadt Vlagyimir Putyinra, feléledt a gyanú és már nem lehetett visszafojtani

Ilham Alijev azeri elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián rendezett panelbeszélgetésen azzal vádolja Oroszországot, hogy tavaly három alkalommal is szándékosan intézett támadást országa kijevi nagykövetsége ellen. Az eseteket szerinte nem lehet véletlennek minősíteni, mert az első támadás után megadták az oroszoknak Azerbajdzsán diplomácia képviseletének pontos koordinátáit, ennek ellenére két további ilyen is történt.

Ilham Alijev szerint barátságtalan az oroszok részéről Azerbajdzsán kijevi nagykövetségét támadni / Fotó: AFP

A Kyiv Post tudósítása szerint júliusban rakéta találta el a nagykövetség közelében lévő épületeket, augusztus végén ablakok törtek be és megrepedtek a falak a konzulátusnak otthont adó részen, novemberben pedig egy újabb orosz támadás során a lehulló törmelékek okoztak károkat az épületben.

Azerbajdzsán barátságtalan lépéssel vádolja Moszkvát

A tudósítás szerint az eseteket Alijev akkor hozta fel, amikor megkérdezték tőle, jelezte-e az aggodalmait Vlagyimir Putyin elnöknek az azeri tulajdonban lévő ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz támadások miatt.

Elmondta, hogy diplomáciai csatornákon keresztül többször is felvetették a problémát.

Az incidenseket „barátságtalan lépésnek” minősítette Oroszország részéről.

A moszkvai külügyminisztérium azonban elutasítja Alijev vádjait, a közleményük szerint az ukrajnai azeri létesítmények ellen irányuló „célzott rakétatámadások” vádjai „nem felelnek meg a valóságnak”

A tárca állítása szerint novemberben „őszinte sajnálkozását” fejezte ki Azerbajdzsán moszkvai nagykövetének a kijevi diplomáciai képviseletet ért károk miatt, amelyeket az ukrán légvédelem „nem megfelelő működése okozott”.

Anyagi károkat okoztak a misszió épületében a támadások / Fotó: AFP

Orosz illetékesek szerint az erőik kizárólag „legitim katonai célpontokat” támadnak, és figyelembe veszik a külföldi diplomáciai missziók helyét.

A két ország között korábban már okozott konfliktust az Azerbaijan Airlines repülőgépének lelövése, amelyet 2024 decemberében egy Moscow Pantsir-S1 rendszer talált el. 38 utas életét vesztette, további 29 pedig megsérült.

Zelenszkij megköszönte az azeri segítséget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozott Alijevvel Münchenben, megköszönte Azerbajdzsán támogatását és

egyeztettek a közös energetikai projektek lehetőségéről.

Az Ukrainszki Nacionalni Novini tudósításában emlékeztetett, hogy Azerbajdzsán a héten újabb egymillió dollár értékben küldött elektronikai berendezéseket:

17 generátort,

négy hordozható áramellátó rendszert

és három fűtőberendezést

humanitárius segélyként Ukrajnának.