Nagy baj van, vasúton utazók figyeljenek, ez fájhat – lehet, hogy busz kell

A késő délutáni órákig hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani a közlekedésben Magyarországon – figyelmeztet a MÁV. Az ok: a szélsőséges erejejű szél a Dunántúlon fakidőléseket, felsővezetéki hibákat okozott, ami megnehezíti a vasúti forgalmat. A MÁV és a GYSEV szakemberei megfeszített tempóban dolgoznak a károk felszámolásán,

A MÁV figyelmeztet: a viharos szél okozta károk miatt jelentős változások történtek és várhatók Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez annyira így van, hogy a vasúttársaság a Balaton nyugati medencéjében útnak indulóknak a VOLÁN járatait javasolta.

A rendkívüli helyzetben a MÁV-nak a Balaton déli partján közlekedő járatai helyjegy nélkül is igénybe vehetőek, a szabadon maradt ülőhelyeket nyugodtan elfoglalhatjuk.

Közleményében a MÁV azt is közölte, mely vonalain jelenthezhettek, illetve jelentkeztek problémák, a lista meglehetőse hosszú. A fő részleteket ismertetjük, a többi ezen az oldalon keresztül elérhető.

Észak-balatoni vonal – kidőlt fa

Itt Balatonszepezdnél már eltávolították a kidőlt fát, megindult a közlekedés és már nem kell hosszabb menetidőre számítani.

Dél-balatoni vonal

A dél-balatoni vonal távolsági járatai helyjegy nélkül is igénybe vehetőek, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával. A vonalon a járatok többsége csak Budapest – Siófok között közlekedik.

Siófok – Nagykanizsa közlekedés

Siófok és Keszthely között pótlóbuszok járnak. Az alábbi vonatok dízelmozdonnyal már közlekednek, de Siófokon körülbelül 20 percet várakoznak:

Fonyódról 11:24-kor a Déli pályaudvarra (IC 865)

Fonyódról 12:24-kor a Déli pályaudvarra (IC 845)



A Fenyves sebesvonatok

Ezek továbbra is megosztva, Tapolca – Balatonszentgyörgy, valamint Fonyód – Kaposvár között közlekednek.

További változások

A Balaton InterCityk Lepsényben is megállnak.

Pótlóbuszok Nagykanizsán. Az átszállás és a hosszabb közúti menetidő miatt a nagykanizsai utasoknak másfél órával hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.

Siófokról a főváros felé tartóknak a páros óra :15 perckor Székesfehérvárra induló személyvonatok is javasoljuk, melyek jelentősebb fennakadás nélkül közlekednek. Siófokról a főváros felé tartóknak a páros óra :15 perckor Székesfehérvárra induló személyvonatok is javasolják, amelyek jelentősebb fennakadás nélkül közlekednek.



Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes vonal

A Dombóvár – Gyékényes vonalon Somogyszob és Jákó-Nagybajom között felsővezetéki hiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.