Nagy baj van, vasúton utazók figyeljenek, ez fájhat – lehet, hogy busz kell
A késő délutáni órákig hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani a közlekedésben Magyarországon – figyelmeztet a MÁV. Az ok: a szélsőséges erejejű szél a Dunántúlon fakidőléseket, felsővezetéki hibákat okozott, ami megnehezíti a vasúti forgalmat. A MÁV és a GYSEV szakemberei megfeszített tempóban dolgoznak a károk felszámolásán,
Ez annyira így van, hogy a vasúttársaság a Balaton nyugati medencéjében útnak indulóknak a VOLÁN járatait javasolta.
A rendkívüli helyzetben a MÁV-nak a Balaton déli partján közlekedő járatai helyjegy nélkül is igénybe vehetőek, a szabadon maradt ülőhelyeket nyugodtan elfoglalhatjuk.
Közleményében a MÁV azt is közölte, mely vonalain jelenthezhettek, illetve jelentkeztek problémák, a lista meglehetőse hosszú. A fő részleteket ismertetjük, a többi ezen az oldalon keresztül elérhető.
Észak-balatoni vonal – kidőlt fa
Itt Balatonszepezdnél már eltávolították a kidőlt fát, megindult a közlekedés és már nem kell hosszabb menetidőre számítani.
Dél-balatoni vonal
A dél-balatoni vonal távolsági járatai helyjegy nélkül is igénybe vehetőek, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával. A vonalon a járatok többsége csak Budapest – Siófok között közlekedik.
Siófok – Nagykanizsa közlekedés
Siófok és Keszthely között pótlóbuszok járnak. Az alábbi vonatok dízelmozdonnyal már közlekednek, de Siófokon körülbelül 20 percet várakoznak:
Fonyódról 11:24-kor a Déli pályaudvarra (IC 865)
Fonyódról 12:24-kor a Déli pályaudvarra (IC 845)
A Fenyves sebesvonatok
Ezek továbbra is megosztva, Tapolca – Balatonszentgyörgy, valamint Fonyód – Kaposvár között közlekednek.
További változások
- A Balaton InterCityk Lepsényben is megállnak.
- Pótlóbuszok Nagykanizsán. Az átszállás és a hosszabb közúti menetidő miatt a nagykanizsai utasoknak másfél órával hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.
- Siófokról a főváros felé tartóknak a páros óra :15 perckor Székesfehérvárra induló személyvonatok is javasoljuk, melyek jelentősebb fennakadás nélkül közlekednek. Siófokról a főváros felé tartóknak a páros óra :15 perckor Székesfehérvárra induló személyvonatok is javasolják, amelyek jelentősebb fennakadás nélkül közlekednek.
Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes vonal
A Dombóvár – Gyékényes vonalon Somogyszob és Jákó-Nagybajom között felsővezetéki hiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.
Kaposvár ésSomogyszob között pótlóbuszos közlekedésre számíthatunk. A VOLÁN járatokat is javasolják.
Tapolca – Keszthely – Balatonszentgyörgy vonal
A Tapolca – Keszthely szakaszon már eltávolították a kidőlt fákat, ismét közlekedhetnek a vonatok. A menetrendszerű forgalom a délelőtti órákban állhat-állhatott helyre.
A Győr – Pápa szakaszon egyes járatok helyett a menetrendszerinti induláskor mentesítő busz indul. Részletek a mavplusz.hu utazástervezőben elérhetők – tájékoztatott a MÁV.