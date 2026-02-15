Ez a mélypont: a NATO főtitkárát egy ukrán kutya győzte meg, hogy folytatni kell a háborút az oroszok ellen - "Azt mondta nekem, sose adják fel"

Állati heroizmussá egyszerűsödött az ukrajnai szenvedés Mark Rutte szavaiban.

Ukrajna szenvedése heroizmussá egyszerűsödött egy eb szemeibe nézve, Mark Rutte meghajtotta a fejét Patron kutya előtt, amint Sztálin Dzsulbarsz előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

Legyőzhetetlenek az ukránok – jelentette ki a NATO-főtitkár Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott beszélgetése során. Ezt különös kontextusban tette: nemcsak az emberek rendíthetetlenek, hanem még az állatok is – mondta a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Ezt pedig abból olvasta ki, hogy a szemébe nézett Patron aknamentesítő kutyának, amikor a közelmúltban Ukrajnába, a csernyihivi területre látogatott – jelenti az UNN ukrán hírügynökség.

Ott (Ukrajnában) mindenki hős: a mentőszolgálatok munkatársai, az életmentésen dolgozó emberek és természetesen a katonák. Néha hallani a mentőkről és még arról a kutyáról is – a szemébe néztem, és ő azt mondta nekem: soha nem adjuk fel

– idézte fel Mark Rutte.

Ebből mindenki számára világossá kellett, hogy váljék: nem hiába a háború fékevesztett rombolása, a tízezerszámra eldobott életek, a hegyekben Ukrajnába küldött nyugati fegyver, de talán még az EU euró-százmilliárdjai is (még ha részben ellopják is) – Ukrajna győzni fog.

Ruttének nem mesélte el senki Dzsujbarsz kutya történetét – talán mert helyben senki nem tudta, talán mert indiszkrét lett volna –, aki egy szovjet kutya volt, és a valamikor közös és oszthatatlan orosz-ukrán háborús legendárium része.

Ukrajna szenvedése, Rutte fővezér, Patron kutya és Dzsujbarsz kutya

Rutte főtitkárnak, holland lévén, nem róható fel, hogy nem ismeri a szovjet háborús legendáriumot. Amit mi, magyarok kénytelenek voltunk megismerni, amint a véres ukrajnai hóról sincsenek olyan történelmi emlékei.

Miként csinálsz a pusztulásból legendát, erre azért ráérzett ukrajnai kirándulása után, ha a lövészgödrökbe nem is látogatott el. Azt talán nem fejtették ki neki, hogy az arcképcsarnokhoz feltétlenül hozzátartozik pár acélos tekintetű gyerek is, talán azért nem, mert ha véletlenül egy olyan gyermek szemébe talál belenézni, akinek a frontra hurcolták el az apját, talán nem a kutyahűség jutott volna eszébe róla.

Patron kutyát a robbanóanyag-felderítésben végzett áldozatos munkájáért 2022. május 8-án személyesen Zelenszkij elnök tüntette ki a Kijevben tartott ünnepségen, melyen Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is részt vett, talán kutyás zokniban.