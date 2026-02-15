Ez a mélypont: a NATO főtitkárát egy ukrán kutya győzte meg, hogy folytatni kell a háborút az oroszok ellen - "Azt mondta nekem, sose adják fel"
Állati heroizmussá egyszerűsödött az ukrajnai szenvedés Mark Rutte szavaiban.
Legyőzhetetlenek az ukránok – jelentette ki a NATO-főtitkár Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott beszélgetése során. Ezt különös kontextusban tette: nemcsak az emberek rendíthetetlenek, hanem még az állatok is – mondta a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Ezt pedig abból olvasta ki, hogy a szemébe nézett Patron aknamentesítő kutyának, amikor a közelmúltban Ukrajnába, a csernyihivi területre látogatott – jelenti az UNN ukrán hírügynökség.
Ott (Ukrajnában) mindenki hős: a mentőszolgálatok munkatársai, az életmentésen dolgozó emberek és természetesen a katonák. Néha hallani a mentőkről és még arról a kutyáról is – a szemébe néztem, és ő azt mondta nekem: soha nem adjuk fel
– idézte fel Mark Rutte.
Ebből mindenki számára világossá kellett, hogy váljék: nem hiába a háború fékevesztett rombolása, a tízezerszámra eldobott életek, a hegyekben Ukrajnába küldött nyugati fegyver, de talán még az EU euró-százmilliárdjai is (még ha részben ellopják is) – Ukrajna győzni fog.
Ruttének nem mesélte el senki Dzsujbarsz kutya történetét – talán mert helyben senki nem tudta, talán mert indiszkrét lett volna –, aki egy szovjet kutya volt, és a valamikor közös és oszthatatlan orosz-ukrán háborús legendárium része.
Ukrajna szenvedése, Rutte fővezér, Patron kutya és Dzsujbarsz kutya
Rutte főtitkárnak, holland lévén, nem róható fel, hogy nem ismeri a szovjet háborús legendáriumot. Amit mi, magyarok kénytelenek voltunk megismerni, amint a véres ukrajnai hóról sincsenek olyan történelmi emlékei.
Miként csinálsz a pusztulásból legendát, erre azért ráérzett ukrajnai kirándulása után, ha a lövészgödrökbe nem is látogatott el. Azt talán nem fejtették ki neki, hogy az arcképcsarnokhoz feltétlenül hozzátartozik pár acélos tekintetű gyerek is, talán azért nem, mert ha véletlenül egy olyan gyermek szemébe talál belenézni, akinek a frontra hurcolták el az apját, talán nem a kutyahűség jutott volna eszébe róla.
Patron kutyát a robbanóanyag-felderítésben végzett áldozatos munkájáért 2022. május 8-án személyesen Zelenszkij elnök tüntette ki a Kijevben tartott ünnepségen, melyen Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is részt vett, talán kutyás zokniban.
A Jack Russell terrier akkor már több mint 200 akna kiszimatolásánál tartott.
A nyomába sem ért azonban Dzsujbarsz kutyának, aki 1944. szeptembere és 1945. augusztusa között 7500 aknát és több mint 150 lövedéket kutatott fel, többek közt Csehszlovákiában, Ausztriában, Romániában – és Magyarországon.
Dzsujbarsz kutyát 1945 márciusában tüntette ki a Szovjetunió katonai érdemeiért. Később a június 24-i katonai parádén is részt vett, de mert sebesült volt, úgy kellett vinni, és az a történet, hogy a szállításához maga Sztálin adta oda a kabátját.
Rutte főtitkár az emberekkel is találkozott, és az ő szemükből se a békét olvasta ki
Komolyabb hangnemre váltva a NATO-főtitkár az ukrán híroldal szerint felidézte beszélgetését a helyi lakosokkal, akik a csernyihivi régió megszállása után az orosz hadsereg túszaivá váltak. „Csernyihivben jártam, beszéltem emberekkel, akiket egy iskola pincéjében tartottak fogva. A helyiség körülbelül ennek a teremnek a harmada volt. Ötven ember volt ott. Tízen meghaltak abban a szobában. A szemükbe néztem azoknak, akik ott voltak, és azt mondták: nem, mi kitartóak vagyunk, soha nem adjuk fel” – hangsúlyozta Rutte.
Felidézte: a közelmúlt orosz rakétatámadásai Kijev ellen arra irányultak, hogy csaknem 250 ezer polgárt hagyjanak fűtés nélkül azokon a napokon, amikor a hőmérő higanyszála kint mínusz 25 fokra süllyedt.
Az emberek ilyen körülmények között élnek. Amikor beszélek velük, azt mondják: »Továbbra is támogassatok minket, nem adjuk fel.« A szörnyű nehézségek ellenére csak még erősebbek lesznek
– zárta szavait Rutte.
A világháború éles arcélei és elszánt tekintetei
A békekötésről csak nem beszélhetett a NATO-főtitkár, amikor Ukrajna bőkezű támogatását kellett megindokolnia, a meglóduló európai fegyverkezési kiadásokat, a sorozást és a háborús készülődést.
Gondolatmenetéhez inkább illett volna, ha felidézi Zelenszkij új védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov ígéretét, hogy meg fogja követelni a hadseregtől: havonta ötvenezer oroszt kell megölniük, ebből a kvótából márpedig engedni nem lehet.
A főtitkári szavakból a világháborús propaganda éles arcélei és elszánt tekintetei sejlenek fel, nem az ukrajnai kényszersorozottak és családtagjaik tekintete. Látogatásának tapasztalataiból ez kimaradt, és a kontinens másik feléből figyelve még kevésbé tűnnek fel: Rutte innen s onnan azt fedezte fel, hogy az ukránok nem egyre kevesebben lesznek, hanem egyre erősebbek.
