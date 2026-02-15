Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF319,8 0% GBP/HUF435,73 -0,22% CHF/HUF415,63 -0,21% PLN/HUF90,09 0% RON/HUF74,53 0% CZK/HUF15,64 0% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF319,8 0% GBP/HUF435,73 -0,22% CHF/HUF415,63 -0,21% PLN/HUF90,09 0% RON/HUF74,53 0% CZK/HUF15,64 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
traffipax
sebességmérő traffipax
szupertraffipax

Így derítheti ki a leggyorsabban, hogy elcsípte-e a traffipax

A megengedett sebesség betartásának célja nem csupán a büntetések elkerülése, hanem a balesetek megelőzése is. Olykor-olykor mégis előfordulhat, hogy az ember beleszalad egy traffipaxba. A sebességtúllépés azonban nagyon sokba is kerülhet, főleg, ha nem értesülünk róla időben. Mutatjuk, hogy lehet a leggyorsabban kideríteni, hogy lefotózta-e a járművét a traffipax.
VG
2026.02.15, 14:54
Frissítve: 2026.02.15, 16:50

Sokan nem tudják, hogy a gyorshajtásért járó bírságot ma már akár egy kilométer per órás sebességtúllépés esetén is kiszabhatják, a hatóságok pedig minden évben újabb sebességmérő kamerák kitelepítésén dolgoznak. Így tehát nem csoda, hogy sok autós bizonytalan, vajon rögzítette-e a traffipax a gyorshajtást. Aki túllépi a megengedett sebességet, annak érdemes mielőbb utánanéznie, rögzítették-e a szabálysértést. Szerencsére Magyarországon már több hivatalos online felület is segít gyorsan tisztázni a helyzetet.

A traffipax-büntetés ellenőrzésére az egyik legbiztosabb lehetőség a rendőrség honlapja Fotó: MTI/Fotó: Koszticsák Szilárd
A traffipaxbüntetés ellenőrzésére az egyik legbiztosabb lehetőség a rendőrség honlapja / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Így derítheti ki a leggyorsabban, hogy elcsípte-e a traffipax

A Rendőrség Ügyintézési portálján (ugyintezes.police.hu) a jármű rendszámának és az okmányazonosítónak megadásával gyorsan kideríthető, hogy van-e aktuális bírság. Ha már megérkezett a határozat, annak azonosítószáma is elegendő a lekérdezéshez. Ugyanakkor ez a felület nem alkalmas arra, hogy előre kiderüljön, történt-e sebességmérés, kizárólag a már rögzített bírságok állapotát mutatja.

Egy másik módszer lehet az ügyfélkapus lekérdezés: belépve a felhasználó a saját tárhelyén vagy az értesítések között találja meg a közigazgatási bírságról szóló határozatot, amennyiben automata sebességmérés történt. Itt jelenik meg először minden hivatalos dokumentum: a mérés ténye, a bírság összege, a jogerőre emelkedés dátuma és a befizetési határidő. Fontos tudni, hogy a mérés és az értesítés között gyakran több nap, sőt akár néhány hét is eltelhet, ezért az Ügyfélkapu nem azonnali visszajelzést ad – írja a Sonline.

A postai úton történő értesítés is általános: a bírságot a szabálysértés napjától számított 60 napon belül küldik ki a jármű üzembentartójának. A levél tartalmazza a szabályszegés időpontját és helyszínét, a mérőeszköz által készített fényképet, a fizetendő bírság összegét, valamint a fellebbezés módját és határidejét.

Mennyi idő múlva érkezik meg az értesítés?

A sebességmérés és a bírság megérkezése között meglepően hosszú idő is eltelhet. Automata traffipaxos mérésnél a felvételt először feldolgozzák, ellenőrzik az adatokat, majd elkészül a közigazgatási határozat. Ez jellemzően egy–három hét, de nem ritka, hogy akár 30 nap is eltelik, mire az értesítés megjelenik az Ügyfélkapun, vagy postai úton megérkezik. 

Jogszabály szerint a hatóságnak 90 napja van a bírság kiszabására,

tehát ha ennyi időn belül nem érkezik értesítés, akkor az autósnak szerencséje volt, hiszen nagy eséllyel nem lett ügy az adott mérésből.

További részletekről, valamint a magyarországi fix traffipaxok listájáról az Origo oldalán olvashat.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu