Sokan nem tudják, hogy a gyorshajtásért járó bírságot ma már akár egy kilométer per órás sebességtúllépés esetén is kiszabhatják, a hatóságok pedig minden évben újabb sebességmérő kamerák kitelepítésén dolgoznak. Így tehát nem csoda, hogy sok autós bizonytalan, vajon rögzítette-e a traffipax a gyorshajtást. Aki túllépi a megengedett sebességet, annak érdemes mielőbb utánanéznie, rögzítették-e a szabálysértést. Szerencsére Magyarországon már több hivatalos online felület is segít gyorsan tisztázni a helyzetet.

A traffipaxbüntetés ellenőrzésére az egyik legbiztosabb lehetőség a rendőrség honlapja / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Így derítheti ki a leggyorsabban, hogy elcsípte-e a traffipax

A Rendőrség Ügyintézési portálján (ugyintezes.police.hu) a jármű rendszámának és az okmányazonosítónak megadásával gyorsan kideríthető, hogy van-e aktuális bírság. Ha már megérkezett a határozat, annak azonosítószáma is elegendő a lekérdezéshez. Ugyanakkor ez a felület nem alkalmas arra, hogy előre kiderüljön, történt-e sebességmérés, kizárólag a már rögzített bírságok állapotát mutatja.

Egy másik módszer lehet az ügyfélkapus lekérdezés: belépve a felhasználó a saját tárhelyén vagy az értesítések között találja meg a közigazgatási bírságról szóló határozatot, amennyiben automata sebességmérés történt. Itt jelenik meg először minden hivatalos dokumentum: a mérés ténye, a bírság összege, a jogerőre emelkedés dátuma és a befizetési határidő. Fontos tudni, hogy a mérés és az értesítés között gyakran több nap, sőt akár néhány hét is eltelhet, ezért az Ügyfélkapu nem azonnali visszajelzést ad – írja a Sonline.

A postai úton történő értesítés is általános: a bírságot a szabálysértés napjától számított 60 napon belül küldik ki a jármű üzembentartójának. A levél tartalmazza a szabályszegés időpontját és helyszínét, a mérőeszköz által készített fényképet, a fizetendő bírság összegét, valamint a fellebbezés módját és határidejét.

Mennyi idő múlva érkezik meg az értesítés?

A sebességmérés és a bírság megérkezése között meglepően hosszú idő is eltelhet. Automata traffipaxos mérésnél a felvételt először feldolgozzák, ellenőrzik az adatokat, majd elkészül a közigazgatási határozat. Ez jellemzően egy–három hét, de nem ritka, hogy akár 30 nap is eltelik, mire az értesítés megjelenik az Ügyfélkapun, vagy postai úton megérkezik.

Jogszabály szerint a hatóságnak 90 napja van a bírság kiszabására,

tehát ha ennyi időn belül nem érkezik értesítés, akkor az autósnak szerencséje volt, hiszen nagy eséllyel nem lett ügy az adott mérésből.