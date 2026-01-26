A globális médiapiacon eldőlni látszik az egyik legnagyobb horderejű üzlet sorsa: a Netflix készpénzes ajánlattal megállapodott a Warner Bros. Discovery stúdió- és streamingüzletágának felvásárlásáról. A részvényenként 27,75 dolláros (nagyjából 9900 forint) ajánlatot a Warner igazgatósága egyhangúlag jóváhagyta, a végső döntést a részvényesek hozzák meg a következő hónapokban. A jelenlegi helyzet alapján nincs licitháború: a Netflix lépése sorsdöntőnek tűnik, míg a rivális ajánlattevők, köztük a Paramount Skydance szándékát teljesen lesöpörték az asztalon – nem mintha valaha rendesen fent lett volna.

Eldőlt a játszma: a Netflix mindent vitt, a Warner Bros. sorsa megpecsételődött – most már a versenyhatóságokon és Trumpon múlik az üzlet / Fotó: NurPhoto via AFP

Megkapja a Warner, amit akart

A tárgyalási folyamatot ugyanakkor jelentős negatív visszhang és bizonytalanság kísérte. A beszámolók szerint a Paramount több lépése inkább a feltételek megkérdőjelezését szolgálta, mintsem valódi alternatívát kínált volna a Netflix ajánlatával szemben. Érdemi változást végül az hozott, hogy

a Netflix készpénzes konstrukcióra váltott, ezzel csökkentve a kockázatokat a Warner részvényesei számára.

Elemzők szerint komoly meglepetés lenne, ha a tulajdonosok elutasítanák az ügyletet, azt viszont hozzá kell tenni, hogy korábban a Paramount állt elő a készpénzes ajánlattal, ami nem érdekelte a Warnert. A Netflix tehát váltott az ellenfél módszerére és rögtön győzelmet is aratott – ebből is látszik, hogy valószínűleg nem az ajánlattal volt a baj, hanem, hogy honnan érkezett.

Mi lesz most a Paramount ajánlatával?

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Paramount teljesen kifogyott volna a lehetőségekből. Elméletileg még emelheti az ajánlatát, különösen annak fényében, hogy a cég mögött a rendkívül tőkeerős Ellison család áll. Az Oracle-höz köthető

David Ellison számára a Warner Bros. megszerzése rövid út lenne ahhoz, hogy elérje a streamingcéljait, enélkül ugyanis hosszú, kockázatos építkezés vár rá.

A kérdés inkább az, hogy hajlandó-e olyan árat kínálni, melyet a Warner igazgatósága és részvényesei már egyértelműen vonzóbbnak ítélnének.

A Paramount másik lehetséges stratégiája a szabályozói akadályokra épít. Több politikus – köztük Donald Trump amerikai elnök – és iparági szereplő is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Netflix kezébe kerülne a Warner Bros. és olyan márkák, mint az HBO vagy a CNN. Az ügylet az Egyesült Államokban és Európában is alapos versenyjogi vizsgálatra számíthat, és nem zárható ki, hogy egyes piacokon eszközértékesítést írnak elő. Ez ugyanakkor kockázatos játék: ha a hatóságok zöldutat adnak, a Paramount mozgástere jelentősen beszűkül.