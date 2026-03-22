Kétségbeesetten teper az Apple-vezér Kínában, miután beszólt neki a helyi pártlap

Monopolista törekvésekkel vádolta a kommunista párt lapja az iPhone gyártóját. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója mosolykampányt indított, és csökkentette a kínai alkalmazásfejlesztőktől beszedett díjakat.
D. GY.
2026.03.22, 12:12
Frissítve: 2026.03.22, 12:18

Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook méltatta a kínai fejlesztőket és a vállalat helyi partnereit, néhány nappal azután, hogy a kormánypárt zászlóshajó napilapja monopolista politikákkal vádolta az iPhone-gyártót.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója – erős gesztust tett a kínai beszállítóknak / Fotó: Qilai Shen

Cook vasárnap, a pekingi China Development Forumon beszélve dicsérte a kínai fejlesztők innovációit, valamint az ország gyártóüzemeiben alkalmazott automatizációt. Elmondta, hogy az Apple és Kína közös célokat követ, többek között a zöldfejlődés és a karbonsemlegesség terén.

Az Apple a hónap elején csökkentette a kínai alkalmazásfejlesztőktől beszedett díjakat, ami jelentős engedmény egy rendkívül jövedelmező piacon, ahol a vállalat versenyjogi beavatkozás kockázatával szembesült a helyi szabályozók részéről. A bejelentést követően azonban 

a Kommunista Párt People’s Daily című lapja további enyhítést sürgetett az App Store korlátozásaiban, és arra szólította fel a céget, hogy számolja fel „monopolista” gyakorlatait – ami rávilágít arra, hogy az Apple továbbra is nyomás alatt maradhat Peking részéről.

Mosakszik az Apple-vezér

„Az innováció, a zöldfejlődés és az oktatás nem különálló területek – mélyen összekapcsolódnak – mondta Cook. – Ezek azt a fejlődési víziót képviselik, amelyet mi az Apple-nél is vallunk, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kínai partnereinkkel és mindannyiukkal együttműködve valóra váltsuk ezt a jövőképet.”

Cook szerint egy „kiváló tehetségekből álló fejlesztői közösség” hozzájárul a jólét és a lehetőségek bővüléséhez Kínában, miközben az innováció átalakítja a gyártási szektort. Bár az amerikai technológiai óriás termékeinek többségét Kínában gyártja, az összeszerelést részben más régiókba, például Vietnámba és Indiába is diverzifikálta. 

Van egy kínai közmondás, amit nagyon szeretek: »egy fa nem alkot erdőt«

 – mondta Cook. „Úgy gondolom, együtt elültethetjük azt az erdőt.”

Erőre kaptak az eladások

Az Apple értékesítéseinek növekedése Kínában az elmúlt hónapokban újra erőre kapott, amit a legújabb iPhone iránti kereslet és a rivális készülékekről történő váltás is támogatott. 

  • Az országból származó bevétel 38 százalékra emelkedve, 
  • 25,5 milliárd dollárra nőtt a decemberrel zárult ünnepi negyedévben.

Az ugyanezen az eseményen felszólaló Li Csiang kínai miniszterelnök az Apple-t egy erősen diverzifikált ellátási lánccal rendelkező vállalat példájaként említette.

Ha az ipari kérdéseket átpolitizáljuk, és szándékosan fegyverként használjuk az ellátási láncot, az csak növeli a vállalatok költségeit, és gyengíti a fejlődés lendületét

 – mondta Li. „Kína kész megerősíteni a kommunikációt és az együttműködést minden féllel annak érdekében, hogy közösen fenntartsuk a globális ellátási lánc stabilitását és biztonságát.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
