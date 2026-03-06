Kínát fájó ponton érte döfés, arra kell kinyitni a pénztárcát, amiben eddig büszkén olcsók voltak

Az elmúlt évtizedben a megfizethető okostelefonok tették igazán tömegtermékké a mobiltechnológiát Kínában. A hazai gyártók sokáig arra voltak büszkék, hogy a versenytársaknál olcsóbban kínálnak egyre fejlettebb készülékeket, miközben hatalmas darabszámokkal uralták a piacot. Most azonban éppen ez a modell került nyomás alá: a memórialapkák drágulása példátlan áremelési hullámot indított el, ami a teljes kínai okostelefon-piacot érinti.

Az elmúlt hetekben több frissen bemutatott készülék is érezhetően drágábban jelent meg elődjénél. A Xiaomi új Redmi K90 modellje és a iQOO 15 – mely a Vivo csoporthoz tartozik – 100–600 jüannal kerül többe az előző generációknál. Ez nagyjából 14–87 dolláros emelkedést jelent, vagyis mintegy 5200–31 500 forinttal drágább készülékekről van szó.

A középkategóriában egyes modellek ára akár 20 százalékkal is nőtt.

Az iparági beszámolók szerint a kínai gyártók – köztük a Xiaomi, az Oppo és a Vivo – újabb áremelésekre készülnek március elején. A drágulás nemcsak a prémiumkészülékeket érinti: a korábban rendkívül versenyképes árú modellek lehetnek a legnagyobb vesztesei a folyamatnak.

Az olcsó telefonok veszélybe kerültek

A kínai okostelefon-piac egyik legfontosabb motorja hosszú ideig az 1000 jüan (nagyjából 52 ezer forint) alatti készülékek tömeges értékesítése volt. A gyártók gyakran minimális nyereséggel dolgoztak, hogy növeljék a szállítási darabszámot és piaci részesedést szerezzenek. Most azonban a memórialapkák árának meredek emelkedése felborította ezt az egyensúlyt.

A mesterséges intelligenciára épülő számítási kapacitás iránti globális kereslet ugyanis jelentősen megnövelte a nagy teljesítményű memóriák iránti igényt, ami az árak gyors növekedéséhez vezetett.

Elemzők szerint a prémiumtelefonok gyártói könnyebben átháríthatják a költségnövekedést a fogyasztókra, mert ezeknél a modelleknél nagyobb a haszonkulcs. Az olcsóbb készülékek viszont már most is alacsony árréssel készülnek, így a költségemelkedés sok gyártót nehéz helyzetbe hozhat.

A piaci nyomás jelei már láthatók. Február végén a Meizu Technology bejelentette, hogy felfüggeszti saját fejlesztésű mobilhardver-projektjeit a kínai piacon. A vállalat hivatalos webáruházából az összes okostelefon eltűnt, jelenleg csak kiegészítők érhetők el.