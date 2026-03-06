Kínát fájó ponton érte döfés, arra kell kinyitni a pénztárcát, amiben eddig büszkén olcsók voltak
Az elmúlt évtizedben a megfizethető okostelefonok tették igazán tömegtermékké a mobiltechnológiát Kínában. A hazai gyártók sokáig arra voltak büszkék, hogy a versenytársaknál olcsóbban kínálnak egyre fejlettebb készülékeket, miközben hatalmas darabszámokkal uralták a piacot. Most azonban éppen ez a modell került nyomás alá: a memórialapkák drágulása példátlan áremelési hullámot indított el, ami a teljes kínai okostelefon-piacot érinti.
Az elmúlt hetekben több frissen bemutatott készülék is érezhetően drágábban jelent meg elődjénél. A Xiaomi új Redmi K90 modellje és a iQOO 15 – mely a Vivo csoporthoz tartozik – 100–600 jüannal kerül többe az előző generációknál. Ez nagyjából 14–87 dolláros emelkedést jelent, vagyis mintegy 5200–31 500 forinttal drágább készülékekről van szó.
A középkategóriában egyes modellek ára akár 20 százalékkal is nőtt.
Az iparági beszámolók szerint a kínai gyártók – köztük a Xiaomi, az Oppo és a Vivo – újabb áremelésekre készülnek március elején. A drágulás nemcsak a prémiumkészülékeket érinti: a korábban rendkívül versenyképes árú modellek lehetnek a legnagyobb vesztesei a folyamatnak.
Az olcsó telefonok veszélybe kerültek
A kínai okostelefon-piac egyik legfontosabb motorja hosszú ideig az 1000 jüan (nagyjából 52 ezer forint) alatti készülékek tömeges értékesítése volt. A gyártók gyakran minimális nyereséggel dolgoztak, hogy növeljék a szállítási darabszámot és piaci részesedést szerezzenek. Most azonban a memórialapkák árának meredek emelkedése felborította ezt az egyensúlyt.
A mesterséges intelligenciára épülő számítási kapacitás iránti globális kereslet ugyanis jelentősen megnövelte a nagy teljesítményű memóriák iránti igényt, ami az árak gyors növekedéséhez vezetett.
Elemzők szerint a prémiumtelefonok gyártói könnyebben átháríthatják a költségnövekedést a fogyasztókra, mert ezeknél a modelleknél nagyobb a haszonkulcs. Az olcsóbb készülékek viszont már most is alacsony árréssel készülnek, így a költségemelkedés sok gyártót nehéz helyzetbe hozhat.
A piaci nyomás jelei már láthatók. Február végén a Meizu Technology bejelentette, hogy felfüggeszti saját fejlesztésű mobilhardver-projektjeit a kínai piacon. A vállalat hivatalos webáruházából az összes okostelefon eltűnt, jelenleg csak kiegészítők érhetők el.
Erősödik az amerikai rivális
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai Apple igyekszik növelni jelenlétét a kínai piacon. A vállalat nemrég bemutatta az új, kedvezőbb árú iPad Air modellt M4 processzorral, miközben az iPhone 17e alapára 4449 jüan (mintegy 230 ezer forint), mely állami támogatásokkal akár 3999 jüanra, vagyis körülbelül 206 ezer forintra csökkenhet.
Az Apple már most is domináns szereplő a kínai prémiumkategóriában: a 8000 jüan (nagyjából 413 ezer forint) feletti készülékek piacán több mint 70 százalékos a részesedése.
A kutatócégek szerint a drágulás a fogyasztói szokásokat is átalakíthatja. A Omdia elemzője, Hayden Hou úgy látja, hogy a gyártók részben maguk nyelik le a költségnövekedést, részben pedig módosítják a készülékek specifikációit, hogy mérsékeljék az áremeléseket.
Más szakértők azonban jelentősebb drágulást várnak. A kantoni székhelyű iiMedia Research vezető elemzője, Csang Ji szerint az átlagos árak akár 18 százalékkal is nőhetnek, míg a 6000 jüan (körülbelül 310 ezer forint) feletti csúcskészülékek ára akár 30 százalékkal emelkedhet.
A drágulás hatására a telefoncsere ciklusa is kitolódhat: a jelenlegi átlagosan 28 hónapról nagyjából 33 hónapra. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók hosszabb ideig használják majd készülékeiket, miközben a használt telefonok piaca is élénkülhet.
Történelmi visszaesést jöhet
A piaci kilátások egyre borúsabbak. Az International Data Corporation (IDC) szerint a memóriakínálat problémái 2026-ban végig fennmaradhatnak, sőt akár 2027-ig is elhúzódhatnak. A tanácsadó cég ezért 13 százalékos visszaesést vár a mobiltelefon-piacon 2026-ban, ami a memórialapkák hiánya miatt a valaha mért legnagyobb csökkenés lehet.
A chipgyártók is hasonló képet festenek. A MediaTek vezetése szerint a memóriák drágulása miatt az okostelefon-ipar 2026-ban visszaeséssel nézhet szembe. Mindez különösen érzékenyen érinti Kínát, hiszen az elmúlt évekbeli technológiai sikertörténete éppen arra épült, hogy olcsó, nagy tömegben gyártott okostelefonokkal hódította meg a világpiacot. A memórialapkák drágulása most ezt a modellt kérdőjelezi meg.