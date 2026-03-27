Von der Leyen elismerte: hatalmas stratégiai hibát követtek el – Magyarország most már nincs egyedül a véleményével

A párizsi nemzetközi nukleáris csúcstalálkozón, 2026. március 10-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éles fordulatot vázolt fel az Európai Unió atomenergiához való hozzáállásában. A bizottság elnöke elismerte, hogy az atomenergiától való elfordulás az elmúlt évtizedekben stratégiai hiba volt Európa részéről – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

A bizottság elnöke a nyilatkozatban elismerte, hogy az atomenergia már nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem biztonságpolitikai eszköz is / Fotó: Michal Cizek / AFP

Ez a nyilatkozat egyúttal új korszak kezdetét is jelzi, ahol a nukleáris és a megújuló energia együtt alkotják az európai energiabiztonság tartóoszlopait. Ennek oka, hogy az atomenergia az egyetlen olyan karbonmentes forrás, amely stabil alapot biztosít az időjárásfüggő megújulók mellett.

A bizottság elnöke a nyilatkozatban elismerte, hogy az atomenergia már nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem biztonságpolitikai eszköz is. „Vannak hazai, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásaink: az atomenergia és a megújuló energiaforrások. Együttesen a függetlenség, az ellátásbiztonság és a versenyképesség közös garanciáivá válhatnak.” A beszédben elhangzott az is, hogy a nukleáris kapacitások fenntartása nélkül Európa kiszolgáltatott marad olyan nemzetközi konfliktusoknak, mint például a jelenlegi közel-keleti háború.

Geopolitikai kényszerpálya és versenyképesség

Az iráni konfliktus és az ezzel járó geopolitikai bizonytalanság döntő szerepet játszott az EU pálfordulásában. A geopolitikai feszültség rávilágított arra, hogy az európai energiaellátás nem áll stabil lábakon olyan tényezők miatt, mint az orosz energiahordozókról való leválás, a kőolaj és a földgáz rendkívül magas importigénye (97, illetve 85 százalék), valamint a mélyülő versenyképességi válság lépéskényszerbe hozta a kontinenst.

Az európai uniós válasz az importból származó fosszilis energia helyett a zöldenergiára való átállás és az energiahatékonyság növelése. Az Európai Bizottság elnöke 2026. márciusi állásfoglalásában kiemelte, hogy az időjárásfüggő megújuló erőforrások mellett szükséges az atomenergia, az egyetlen olyan karbonmentes forrás, amely stabil alapot biztosít az energiaellátáshoz. Magyarország ezt a felismerést már lényegesen korábban stratégiája részévé tette a Paks II. beruházással, amely révén a nukleáris energia aránya elérheti a 40–45 százalékot a hazai termelésben, így az ország a térség nettó energiaexportőrévé válhat.