A világ első számú sörgyártója a foci-vb-re melegít, és fő riválisát is kitúrná a Bajnokok Ligájából
Ellentétes irányba mozog a világ első és második számú sörgyártója: amíg a belga–brazil Anheuser Busch InBev (AB InBev) a profitnövekedésről és a fogyasztás fellendüléséről beszél, addig holland riválisa, a Heineken szerdán a nyereségtermelés dinamikájának visszaesésére figyelmeztetett egy hatezer fős leépítést is kilátásba helyezve.
A két óriásvállalat közötti különbség kialakulásához egy tényező mindenképp közrejátszik, ez pedig a kiemelkedő nézettséget hozó sportesemények szponzorálásában rejlik. A hivatalos beszállítói cím és vele a kizárólagosság megszerzéséért öldöklő licitháborút folytatnak egymással – változó sikerrel.
Az AB InBev a nagy sporteseményekből profitál
Az idén az AB InBev lesz a befutó, mivel az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a Budweiser söreivel a kezükben szurkolhatnak vagy ünnepelhetnek a nézők. Márpedig a nyári olimpiák mellett a legnagyobb nézettséget hozó sportesemény a foci-vb.
Ráadásul az AB InBev az Olaszországban most folyó téli olimpia hivatalos szponzori címét is begyűjtötte, s az idei NFL-döntő, a Super Bowl is a tarsolyában volt, így a Heinekennek csak a focis Bajnokok Ligája maradt. De az sem sokáig, ugyanis 2027-től véget érhet a 30 éves kapcsolat a sorozatot szervező UEFA-val, sajtóhírek szerint a 2027–2033 közötti ciklusra sörszponzori címéért az AB InBev jobb esélyekkel indul, magyarán többet kínál.
Az AB InBevnek a zsíros szerződések megszerzéséhez mélyen a zsebébe kell(ett) nyúlnia, a cég csak tavaly 7,4 milliárd dollárt költött értékesítésre és marketingre, s ennek is köszönhetően piacainak kétharmadában további részesedést szerzett vagy tartotta eddigi pozícióit.
A fentieket értékelve a Heineken szerdán a 2-6 százalékos sávba süllyesztette a folyó üzleti évre vonatkozó üzeminyereség-prognózisát, míg az AB InBev csütörtökön megerősítette 4–8 százalék közötti várakozását.
Utóbbinál az optimizmus nem légből kapott, hiszen a tavalyi negyedik negyedévről most kiadott gyorsjelentésükben 2,3 százalékkal magasabb, 5,47 milliárd dolláros alapnyereséget mutattak ki, szemben az 1,4 százalékról szóló elemzői konszenzussal.
Erősödnek a válságjelek a söriparban
Az éves üzemi nyereség 4,9 százalékkal, 21,22 milliárd dollárra nőtt, ez éppen belefért az előrejelzési sávba, de az előző évi 8 százalékos plusztól lényegesen elmaradt.
Az AB InBev a prémium sörök kategóriájában látja a profittermelés hajtóerejét,
a kommersz sörök gyártását és forgalmazását meghagyja a kisebb versenytársainak. A többi között
- a Stella Artois,
- a Corona ,
- a Budweiser,
- a Hoegaarden,
- a Leffe
márkákat a portfóliójában tudó AB InBev tavaly 561 millió hektoliter sört adott el, ez a 2,3 százalékos éves visszaesés is jelzi a söripar nehézségeit. A csökkenő volument a söripar általános, ágazati válságával magyarázzák és ehhez jön még az ivásra kevésbé alkalmas időjárás, ami örökzöldnek számít a magyarázkodásban, továbbá a fogyasztók gyengülő anyagi lehetőségei, aminek mondjuk a végrehajtott áremelések sem kedveznek.
A tavalyi bevétel viszont 59,32 milliárd dollár volt, ez 2 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz viszonyítottan.
A gyenge kereslet mellett az AB InBevet a kínai sörfogyasztás újabb visszaesése is aggasztja, ahol teret vesztett riválisaival szemben, noha hivatalosan pozícióik stabilizálódásáról kommunikálnak. Ehhez képest a negyedik negyedévi nyereség Kínában 39 százalékkal esett vissza.
Emellett a céget a költségeket felhajtó devizaárfolyam-ingadozás és az olyan kulcsfontosságú árucikkekre kivetett amerikai vámok is sújtották, mint a dobozgyártáshoz használt alumíniumé.