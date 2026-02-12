Deviza
EUR/HUF379,51 +0,04% USD/HUF319,28 -0,06% GBP/HUF435,73 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,5% PLN/HUF90,07 +0,1% RON/HUF74,52 -0,04% CZK/HUF15,65 +0,05% EUR/HUF379,51 +0,04% USD/HUF319,28 -0,06% GBP/HUF435,73 +0,13% CHF/HUF416,32 +0,5% PLN/HUF90,07 +0,1% RON/HUF74,52 -0,04% CZK/HUF15,65 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 780,9 +1,03% MTELEKOM2 010 +2,29% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 650 -0,43% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 713,98 +0,84% BUX130 780,9 +1,03% MTELEKOM2 010 +2,29% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 650 -0,43% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 713,98 +0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
söripar
Heineken
szponzorálás
sörfogyasztás
AB InBev

A világ első számú sörgyártója a foci-vb-re melegít, és fő riválisát is kitúrná a Bajnokok Ligájából

A sörfogyasztás globális csökkenése ellenére is szépen termelik a profitot a főszereplők. A világelső AB InBev a prémium sörök irányába tolja el a kínálatát, és a magas nézettségű sportesemények szponzori szerződésének elnyerésével tör borsot riválisai orra alá.
Kriván Bence
2026.02.12, 10:46
Frissítve: 2026.02.12, 11:12

Ellentétes irányba mozog a világ első és második számú sörgyártója: amíg a belga–brazil Anheuser Busch InBev (AB InBev) a profitnövekedésről és a fogyasztás fellendüléséről beszél, addig holland riválisa, a Heineken szerdán a nyereségtermelés dinamikájának visszaesésére figyelmeztetett egy hatezer fős leépítést is kilátásba helyezve.

AB InBev
A New York-i Madison Square Garden rendezvényközpontban is csak az AB InBev sörét csapolják / Fotó: NurPhoto via AFP

A két óriásvállalat közötti különbség kialakulásához egy tényező mindenképp közrejátszik, ez pedig a kiemelkedő nézettséget hozó sportesemények szponzorálásában rejlik. A hivatalos beszállítói cím és vele a kizárólagosság megszerzéséért öldöklő licitháborút folytatnak egymással – változó sikerrel. 

Az AB InBev a nagy sporteseményekből profitál

Az idén az AB InBev lesz a befutó, mivel az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a Budweiser söreivel a kezükben szurkolhatnak vagy ünnepelhetnek a nézők. Márpedig a nyári olimpiák mellett a legnagyobb nézettséget hozó sportesemény a foci-vb.

Ráadásul az AB InBev az Olaszországban most folyó téli olimpia hivatalos szponzori címét is begyűjtötte, s az idei NFL-döntő, a Super Bowl is a tarsolyában volt, így a Heinekennek csak a focis Bajnokok Ligája maradt. De az sem sokáig, ugyanis 2027-től véget érhet a 30 éves kapcsolat a sorozatot szervező UEFA-val, sajtóhírek szerint a 2027–2033 közötti ciklusra sörszponzori címéért az AB InBev jobb esélyekkel indul, magyarán többet kínál.

Az AB InBevnek a zsíros szerződések megszerzéséhez mélyen a zsebébe kell(ett) nyúlnia, a cég csak tavaly 7,4 milliárd dollárt költött értékesítésre és marketingre, s ennek is köszönhetően piacainak kétharmadában további részesedést szerzett vagy tartotta eddigi pozícióit.

USA Grocery Products
A nyári foci-világbajnokságon a Budweiser sörét nyakalhatják a szurkolók / Fotó: NurPhoto via AFP

A fentieket értékelve a Heineken szerdán a 2-6 százalékos sávba süllyesztette a folyó üzleti évre vonatkozó üzeminyereség-prognózisát, míg az AB InBev csütörtökön megerősítette 4–8 százalék közötti várakozását. 

Utóbbinál az optimizmus nem légből kapott, hiszen a tavalyi negyedik negyedévről most kiadott gyorsjelentésükben 2,3 százalékkal magasabb, 5,47 milliárd dolláros alapnyereséget mutattak ki, szemben az 1,4 százalékról szóló elemzői konszenzussal. 

Erősödnek a válságjelek a söriparban

Az éves üzemi nyereség 4,9 százalékkal, 21,22 milliárd dollárra nőtt, ez éppen belefért az előrejelzési sávba, de az előző évi 8 százalékos plusztól lényegesen elmaradt. 

Az AB InBev a prémium sörök kategóriájában látja a profittermelés hajtóerejét, 

a kommersz sörök gyártását és forgalmazását meghagyja a kisebb versenytársainak. A többi között

  • a Stella Artois,
  • a Corona ,
  • a Budweiser,
  • a Hoegaarden,
  • a Leffe

márkákat a portfóliójában tudó AB InBev tavaly 561 millió hektoliter sört adott el, ez a 2,3 százalékos éves visszaesés is jelzi a söripar nehézségeit. A csökkenő volument a söripar általános, ágazati válságával magyarázzák és ehhez jön még az ivásra kevésbé alkalmas időjárás, ami örökzöldnek számít a magyarázkodásban, továbbá a fogyasztók gyengülő anyagi lehetőségei, aminek mondjuk a végrehajtott áremelések sem kedveznek. 

A tavalyi bevétel viszont 59,32 milliárd dollár volt, ez 2 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz viszonyítottan.

A gyenge kereslet mellett az AB InBevet a kínai sörfogyasztás újabb visszaesése is aggasztja, ahol teret vesztett riválisaival szemben, noha hivatalosan pozícióik stabilizálódásáról kommunikálnak. Ehhez képest a negyedik negyedévi nyereség Kínában 39 százalékkal esett vissza. 

Emellett a céget a költségeket felhajtó devizaárfolyam-ingadozás és az olyan kulcsfontosságú árucikkekre kivetett amerikai vámok is sújtották, mint a dobozgyártáshoz használt alumíniumé.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu