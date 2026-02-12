A világ első számú sörgyártója a foci-vb-re melegít, és fő riválisát is kitúrná a Bajnokok Ligájából

Ellentétes irányba mozog a világ első és második számú sörgyártója: amíg a belga–brazil Anheuser Busch InBev (AB InBev) a profitnövekedésről és a fogyasztás fellendüléséről beszél, addig holland riválisa, a Heineken szerdán a nyereségtermelés dinamikájának visszaesésére figyelmeztetett egy hatezer fős leépítést is kilátásba helyezve.

A New York-i Madison Square Garden rendezvényközpontban is csak az AB InBev sörét csapolják / Fotó: NurPhoto via AFP

A két óriásvállalat közötti különbség kialakulásához egy tényező mindenképp közrejátszik, ez pedig a kiemelkedő nézettséget hozó sportesemények szponzorálásában rejlik. A hivatalos beszállítói cím és vele a kizárólagosság megszerzéséért öldöklő licitháborút folytatnak egymással – változó sikerrel.

Az AB InBev a nagy sporteseményekből profitál

Az idén az AB InBev lesz a befutó, mivel az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a Budweiser söreivel a kezükben szurkolhatnak vagy ünnepelhetnek a nézők. Márpedig a nyári olimpiák mellett a legnagyobb nézettséget hozó sportesemény a foci-vb.

Ráadásul az AB InBev az Olaszországban most folyó téli olimpia hivatalos szponzori címét is begyűjtötte, s az idei NFL-döntő, a Super Bowl is a tarsolyában volt, így a Heinekennek csak a focis Bajnokok Ligája maradt. De az sem sokáig, ugyanis 2027-től véget érhet a 30 éves kapcsolat a sorozatot szervező UEFA-val, sajtóhírek szerint a 2027–2033 közötti ciklusra sörszponzori címéért az AB InBev jobb esélyekkel indul, magyarán többet kínál.

Az AB InBevnek a zsíros szerződések megszerzéséhez mélyen a zsebébe kell(ett) nyúlnia, a cég csak tavaly 7,4 milliárd dollárt költött értékesítésre és marketingre, s ennek is köszönhetően piacainak kétharmadában további részesedést szerzett vagy tartotta eddigi pozícióit.

A nyári foci-világbajnokságon a Budweiser sörét nyakalhatják a szurkolók / Fotó: NurPhoto via AFP

A fentieket értékelve a Heineken szerdán a 2-6 százalékos sávba süllyesztette a folyó üzleti évre vonatkozó üzeminyereség-prognózisát, míg az AB InBev csütörtökön megerősítette 4–8 százalék közötti várakozását.

Utóbbinál az optimizmus nem légből kapott, hiszen a tavalyi negyedik negyedévről most kiadott gyorsjelentésükben 2,3 százalékkal magasabb, 5,47 milliárd dolláros alapnyereséget mutattak ki, szemben az 1,4 százalékról szóló elemzői konszenzussal.