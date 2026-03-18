Hivatalos ajánlat: eltérítenék a Barátság vezetéket, nyugati olaj folyna benne orosz helyett – most minden szem Ficóra szegeződik

Csehország kész egy több milliárd eurós beruházással megfordítani a Barátság kőolajvezeték áramlását, hogy Szlovákia olajhoz jusson a kieső orosz szállítások helyett. A lépés vészmegoldásként indulna, de pár éven belül akár évi több millió tonnás kapacitássá nőhet.

Karel Havlícek cseh ipari miniszter szerdán, a Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalásokat követően bejelentette, hogy Prága kész átalakítani a Barátság kőolajvezetéket, hogy azon keresztül – a megszokott iránnyal ellentétben – Szlovákia felé indulhasson meg a szállítás.

Irányváltás mentené meg a Barátság kőolajvezetéket?

Szlovákia és Magyarország január vége óta nem jut orosz kőolajhoz Ukrajnán keresztül, miután Kijev leállította a szállítmányokat, azóta pedig az energiaellátással próbálja meg zsarolni a két tagállamot, amelyek korábban már több ügyben is szembe mentek az ukrán kormánnyal és az azt ámogató brüsszeli vezetéssel.

A Reuters által látott cseh javaslat most ezt a problémát vágná át. Ez papíron egyszerű, de technikailag összetett feladat lenne: megfordítani az áramlási irányt, hogy az olaj nem kelet felől érkezne Szlovákiába, hanem nyugatról, Csehországon keresztül.

Havlícek szerint a tervezés már el is kezdődött, az első lépcsőben pedig Prága akár 1 milliárd cseh koronát is beruházna. Ez az összeg a szükséges műszaki átalakításokra menne, hogy a rendszer biztonságosan működjön fordított irányban is.

A projekt ígéretes, mivel már a kezdeti kapacitás vészüzemmódban is havi több tízezer tonna lehetne, s bár ez még nem teljes megoldás, gyors segítséget jelentene Közép-Európa számára.

A következő két-három évben viszont már évi 2-3 millió tonnára növelnék a szállítást, ami Szlovákia ellátásának jelentős részét fedezheti.

Csehország mozgástere azért is nagyobb, mert tavaly gyakorlatilag levált az orosz olajról ezen az útvonalon, helyette pedig a TAL vezeték bővítésével Olaszország felől érkezik a nyersanyag, Németországon keresztül. Ez a rendszer most lehetővé teszi, hogy Prága ne csak saját magát lássa el, hanem másoknak is segítsen.