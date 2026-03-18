Deviza
EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93% EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hivatalos ajánlat: eltérítenék a Barátság vezetéket, nyugati olaj folyna benne orosz helyett – most minden szem Ficóra szegeződik

A régió akadozó energiaellátásának stabilizálásában most Csehország lépne elő kulcsszereplővé. A Barátság kőolajvezeték irányának megfordítása lehet a gyors mentőöv Szlovákiának.
VG
2026.03.18, 20:34
Frissítve: 2026.03.18, 21:08

Csehország kész egy több milliárd eurós beruházással megfordítani a Barátság kőolajvezeték áramlását, hogy Szlovákia olajhoz jusson a kieső orosz szállítások helyett. A lépés vészmegoldásként indulna, de pár éven belül akár évi több millió tonnás kapacitássá nőhet.

Csehország a Barátság kőolajvezeték technikai átalakításával segítené ki Szlovákiát az Ukrajna által okozott energiaválságban / Fotó: DANIEL NEMETH / Mol

Karel Havlícek cseh ipari miniszter szerdán, a Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalásokat követően bejelentette, hogy Prága kész átalakítani a Barátság kőolajvezetéket, hogy azon keresztül – a megszokott iránnyal ellentétben – Szlovákia felé indulhasson meg a szállítás.

Irányváltás mentené meg a Barátság kőolajvezetéket?

Szlovákia és Magyarország január vége óta nem jut orosz kőolajhoz Ukrajnán keresztül, miután Kijev leállította a szállítmányokat, azóta pedig az energiaellátással próbálja meg zsarolni a két tagállamot, amelyek korábban már több ügyben is szembe mentek az ukrán kormánnyal és az azt ámogató brüsszeli vezetéssel.

A Reuters által látott cseh javaslat most ezt a problémát vágná át. Ez papíron egyszerű, de technikailag összetett feladat lenne: megfordítani az áramlási irányt, hogy az olaj nem kelet felől érkezne Szlovákiába, hanem nyugatról, Csehországon keresztül.

Havlícek szerint a tervezés már el is kezdődött, az első lépcsőben pedig Prága akár 1 milliárd cseh koronát is beruházna. Ez az összeg a szükséges műszaki átalakításokra menne, hogy a rendszer biztonságosan működjön fordított irányban is.

A projekt ígéretes, mivel már a kezdeti kapacitás vészüzemmódban is havi több tízezer tonna lehetne, s bár ez még nem teljes megoldás, gyors segítséget jelentene Közép-Európa számára. 

A következő két-három évben viszont már évi 2-3 millió tonnára növelnék a szállítást, ami Szlovákia ellátásának jelentős részét fedezheti.

Csehország mozgástere azért is nagyobb, mert tavaly gyakorlatilag levált az orosz olajról ezen az útvonalon, helyette pedig a TAL vezeték bővítésével Olaszország felől érkezik a nyersanyag, Németországon keresztül. Ez a rendszer most lehetővé teszi, hogy Prága ne csak saját magát lássa el, hanem másoknak is segítsen.

Ez már bohózat: az EU állítja a magyaroknak, kint van Kijevben a saját vizsgálóbizottsága, de az ukránok nem találják őket – Szijjártó Péter kiakadt

Magyarország energiabiztonságát két fronton is támadják. Szijjártó Péter élesen bírálta Brüsszelt és Kijevet a Barátság kőolajvezeték ügyében, szerinte csak színlelik a megoldáskeresést.

 

Energiaválság

Energiaválság
1256 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
